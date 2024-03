„Супер вторник“: Ключов ден за изборите в САЩ

П реди броени дни в американския щат Мичиган се състояха първичните избори на двете основни партии в САЩ. Резултатите не изненадаха никого. Доналд Тръмп спечели вота на републиканците, а Джо Байдън на демократите.

Ники Хейли отбеляза първа победа над Тръмп на първичните избори във Вашингтон

Към настоящия момент изглежда сигурно, че двамата отново ще се изправят един срещу друг в битката за Белия дом. Изборите в Мичиган обаче разкриха нещо, което стана обект на редица коментари и анализи. Оказа се, че подкрепата за Байдън и Тръмп в редиците на формациите им далеч не е толкова голяма, колкото се очакваше. Какви са причините за това?

Trump won Michigan’s GOP primary, marking his fifth straight victory in this year’s major nominating contests and delivering the latest blow to Haley’s underdog bid https://t.co/l7337A1AKb

Пирова победа за Тръмп?

Намиращ се в северната част на САЩ, Мичиган е щат с население от около 10 млн. души. Анализаторите определят избирателите, живеещи там, като такива със „смесени политически пристрастия“. Резултатите от последните два вота са показателни. През 2016 г. Тръмп спечели Мичиган, изпреварвайки своя опонент Хилъри Клинтън с едва 11 000 гласа. През 2020 г. ситуацията се промени. Тогава Байдън надделя над Тръмп, получавайки приблизително 150 000 гласа повече от кандидата на републиканците. Какво ще се случи тази година? Кого ще подкрепят жителите на Мичиган? Това са въпросите, които редица американски политици и експерти си задават в момента.

"Той е като хлебарка": Тръмп води пред Байдън в предизборната надпревара с 5%

Тръмп спечели първичните избори на Републиканската партия със значителна преднина. Той получи около 70 процента от гласовете срещу близо 27 на сто за неговия опонент Ники Хейли. На пръв поглед, резултатът е повече от задоволителен за Тръмп. Това, обаче, не е точно така. Преди изборния ден, екипът на Хейли си постави цел да спечели 10 процента от вота. Очевидно, нейното представяне е значително по-добро от очакваното.

Притеснителното за Тръмп е, че както в Мичиган, така и в Южна Каролина (първичните избори там се проведоха на 24 февруари) за Хейли гласуваха по-младите и по-образовани избиратели. Експертите прогнозират, че е много вероятно те да изоставят Тръмп и да не го подкрепят на изборите на 5 ноември. Хейли засега остава в надпреварата – поне до т. нар „Супер вторник“ на 5 март, когато в рамките на един ден ще се състоят първични избори в цели 15 щата. Думите ѝ след вота в Мичиган, обаче, са показателни: „Не можете да спечелите общите избори, ако не признаете 40 процента от републиканците, които казват, че не искат Доналд Тръмп“.

„Неангажираният“ Мичиган

Още по-интересни са резултатите в редиците на Демократическата партия. Байдън също постигна лесна победа, получавайки подкрепа от 81 процента. За него гласуваха над 620 000 души, а опонентите му Мариан Уилямсън и Дийн Филипс общо получиха малко над 43 000 гласа. Преднината на Байдън е внушителна, но в предизборния щаб на настоящия президент на САЩ има сериозни поводи за притеснения. Над 100 000 души, недоволни от политиката на държавния глава по отношение на войната в Газа, гласуваха с „неангажиран“. С протестния си вот те демонстрираха, че не желаят да подкрепят Байдън. За сравнение, през 2012 г., когато Барак Обама беше преизбран за втори мандат, „неангажираните“ бяха около 21 000, като по време на изборите през 2016 и 2020 г. броят им остана сравнително непроменен.

Ники Хейли: Тръмп е на страната на убиеца Путин

В Мичиган живее най-голямата арабско-американска общност. В дните преди вота в щата, много нейни представители се присъединиха към кампанията „Слушайте Мичиган“, изразявайки възмущението си от продължаващия конфликт в Газа, „финансиран и с парите на американския данъкоплатец“. Тяхната цел беше да накарат 10 000 души да гласуват с „неангажиран“. Крайният брой на избирателите, решили да подкрепят кампанията, се оказа 10 пъти по-голям. Несъмнено, това е сигнал, в който предизборният щаб на Байдън трябва да се вслуша.

Президентът загуби вота в два града – Диърборн и Хамтрамк, където по-голямата част от избирателите гласуваха с „неангажиран“. Важно е да се отбележи, че близо половината местни жители са от арабски произход. Някои демократи, сред които Рашида Тлаиб, която е единственият член на Американския Конгрес от палестински произход, определиха резултата като важно послание към Байдън. „Това беше звучна победа...проблемът вече не е само арабски или мюсюлмански. Това е въпрос, който вълнува цяла Америка“, заяви на свой ред кметът на Диърборн Абдула Хамуд. „Надявам се, господин президент, че ще се вслушате в думите ни и ще изберете демокрацията, а не тиранията“, добави той.

Analysis by Aaron Blake: Neither Donald Trump's win in Michigan Tuesday night nor President Biden's is a game-changing result. But with a pair of front-runners whom the electorate isn't sold on, it matters which candidate has bigger problems with his base. https://t.co/kJJjAzdX6G