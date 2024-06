Технологиите, които могат да ни превърнат в супергерои

М ечтали ли сте си да имате суперсили? Може би ви се e искало да сте толкова силни, че да разбиете бетонна стена с юмруци. Или да вдигнете без усилие цял автомобил. А може би сте си фантазирали как движите предмети със силата на мисълта си, тичате със скоростта на болид от Формула 1 или имате зрение, позволяващо ви да видите в детайли какво се случва на десетки километри от вас. Всичко това звучи като сценарий на филм за супергерои, но с напредъка на науката и технологиите придобиването на някои наглед свръхестествени способни започва да изглежда все по-постижимо. Ето няколко примера:

This powered full-body exoskeleton will help combine the strength of machines with human dexterity https://t.co/NJoWvp0oYr pic.twitter.com/uQIcPduMCe — Forbes (@Forbes) March 26, 2018

Изумителна сила

Вероятно повечето от вас са гледали хитовия филм „Железният човек“. В него се разказва за милиардера Тони Старк и създадения от него високотехнологичен костюм, благодарение на който ексцентричният изобретател се сдобива със суперсили. Нещо подобно са направили инженерите от компанията Sarcos Robotics. С помощта на разработения от тях екзоскелет Guardian XO, вие можете да повдигнете внушителни тежести, без да се напрягате или да рискувате да се контузите. Представителите на Sarcos Robotics отбелязват, че човек, носещ костюма, е способен да вдигне безпроблемно предмети, тежащи над 90 кг., усещайки ги като 5 кг. С помощта на специални сензори, Guardian XO може да „усети“ всяко движение на потребителя. Вградената батерия на екзоскелета работи до осем часа с едно зареждане. Реализирането на проекта е отнело три десетилетия и над 300 млн. долара. Костюмът може да бъде използван както от войници, така и от работници в различни индустрии – като строителството, например.

Бионични очи

По данни на Световната здравна организация, близо 2,5 млрд. души по света страдат от някаква форма на нарушено зрение – от леки проблеми до пълна слепота. Като решение на голяма част от техните проблеми се очертават т.нар. бионични очи. Те може и да изглеждат като нещо, излязло от страниците на научнофантастичен роман, но в интерес на истината първите подобни устройства датират от 2009 г. Повечето от тях се състоят от три елемента: хирургически поставен имплант в ретината (намиращ се в задната част на окото, той преобразува светлината в електрически импулси, които се изпращат към мозъка), очила с камера (тя изпраща безжично сигнали към чипа в ретината) и малък преносим компютър (той може да е под формата на гривна и контролира целия процес). Учените отбелязват, че всичко това позволява на хора, загубили зрението си, да „прогледнат“ отново – или поне да различават светлини, форми и дори движения. Потенциалът на тази технология е огромен. Изследователи вече проучват възможностите за създаване на контактни лещи, използващи добавена реалност. Хората, които ги носят, не само ще подобрят (или дори възстановят) зрението си, но и ще могат да получат способности, считани за немислими в наши дни.

Several companies are experimenting with optogenetics to create a “bionic eye” that can restore sight in visually impaired people. https://t.co/g14Q0tPkMi — The Washington Post (@washingtonpost) April 24, 2024

Изкуствена кожа

Създаването на изкуствена кожа, която да има свойствата на човешката, продължава да представлява сериозно предизвикателство, но през последните години беше осъществен значителен прогрес. Приложенията ѝ биха били безбройни, особено по отношение на произвеждането на протези и импланти. Вече се разработват продукти, които имитират функциите на човешката кожа, включително регулиране на телесната температура, отделяне на пот, както и усещане за допир. През 2020 г. учени от Технологичния университет в Мелбърн, Австралия публикуваха резултатите от изследване, в рамките на което успели да създадат изкуствена кожа, способна да реагира на болка. Тяхната цел била не само да се подобри протезирането, но и „да се компенсира човешката кожа за разработването на реалистични хуманоиди“. Въпросното устройство, усещащо болка, имитира наличието на нервни пътища, които свързват рецепторите в кожата с мозъка, повтаряйки изключително бързия ответен отговор на човешкото тяло. Според неговите създатели, то представлява „критична стъпка“ към създаването на „умни“ протези от следващо поколение, както и „интелигентни роботи“.

Why nanotechnology could be the key to smarter machines https://t.co/7X6Sli1E0W — Financial Times (@FT) August 2, 2019

Бъдещето на нанотехнологиите

Представете си, че някой ден хората имат изкуствени мускули, изградени от наночастици. В комбинация с подходящите протези, те биха осигурили на притежателите си свръхчовешка сила и гъвкавост. Освен това, въпросните миниатюрни частици могат да революционизират начина, по който мозъкът комуникира с различни импланти. Те са толкова тънки, че могат да си взаимодействат безпроблемно с нервите и да предават импулси с изключително висока скорост. Всъщност, възможностите са безгранични. Едно от потенциалните приложения на наночастиците е свързано със създаването на микроскопични сензори, вградени в изкуствена кожа, които могат да отчитат дори и минимални промени в налягането и температурата, а освен това реагират мигновено при излагане на химикали.

Въпреки че нанотехнологията все още прави първите си стъпки, бъдещето несъмнено изглежда обещаващо. Един от най-често задаваните въпроси е дали тези частици могат да се превърнат в ефикасно средство за борба с раковите заболявания. Резултатите от няколко изследвания показват, че наноматериали с размер в диапазона между 1 и 100 нанометра (един нанометър се равнява на една милиардна част от метъра) действително могат да имат терапевтичен ефект. Наночастици, направени от материали като титанов диоксид, силициев диоксид, злато или сребро, могат да „търсят“ ракови клетки и да ги унищожават отвътре. Други лекари пък използват подобни частици за доставяне на медикаменти до клетките по невероятно прецизен начин, избягвайки страничните ефекти на конвенционалната химиотерапия. Въпреки това, съществуват и немалко рискове. Проучване, публикувано наскоро в списание Nature Nanotechnology, разкри, че наноматериалите могат да имат обратен ефект, влошавайки състоянието на пациентите, страдащи от ракови заболявания. Причината е, че те увеличават празните пространства между клетките на кръвоносните съдове, което на свой ред позволява на раковите образувания да мигрират по-лесно към нови места.

Още от автора:

Севернокорейската авантюра на Путин

Опасната игра на Китай

Между популизма и недоволството на избирателите – възходът на крайната десница

Президентските избори в Украйна, които така и не се проведоха

Обречени на провал ли са преговорите за мир в Украйна

Марсианците, които нападнаха Еквадор

Изборите, които ще решат съдбата на ЕС

Разделената Европа – нападението срещу Роберт Фицо и задаващите се избори за ЕП

Война срещу природата – екологичните последици от конфликтите в Украйна и Газа

"Руският закон", който предизвика масови протести в Грузия

Застрашава ли дезинформацията предстоящите избори за ЕП

Дипломатическият ребус на Си Цзинпин

Избори в условията на глобална криза – накъде ще поеме Индия

Имигрантите, които спасиха американската икономика

Печели или губи Русия от ескалацията на напрежението в Близкия изток

Хуманитарният кошмар в Ивицата Газа

Сблъсъкът между Тайван и Китай и бъдещето на изкуствения интелект

Кой се страхува от Доналд Тръмп?

Избори по руски – несменяем ли е Владимир Путин

Между фактите и лъжите – конспирацията QAnon и „откраднатата победа“ на Тръмп

„Супер вторник“: Ключов ден за изборите в САЩ

Децата войници, които написаха историята на САЩ

Загадъчната история на Шотландия

Несбъднатите прогнози за живота през XXI век

Фалшивите новини, които застрашават здравето ни

Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с природни бедствия

Между религията и суеверията: Средновековните предсказания за края на света

Забравената история на нацисткото движение в САЩ

Скандалните тайни на Католическата църква

Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

Сделките за един долар, които ще ви изумят

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Великите учени, останали без Нобелова награда

Кои са най-древните традиции, свързани с настъпването на Нова година

Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase