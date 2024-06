Рискованият ход на Макрон – накъде ще поеме Франция след предсрочните избори

Т ази неделя във Франция ще се проведе първият тур на предсрочните парламентарни избори, свикани от президента Еманюел Макрон след оповестяването на резултатите от състоялия се в началото на месеца вот за ЕП. Те предизвикаха истинска сензация, тъй като крайнодясната формация „Национален сбор“ постигна убедителна победа. За нея гласуваха над 31 процента от французите, докато партията на държавния глава „Ренесанс“ получи двойно по-малка подкрепа.

„Чух посланието и притесненията ви и няма да ги оставя без отговор…страната ни се нуждае от силно мнозинство, за да може да функционира в хармония и спокойствие“, заяви Макрон.

Експертите са единодушни, че предстоящият вот ще бъде своеобразен реванш за лидера на „Национален сбор“ Марин льо Пен, която на два пъти се изправи срещу Макрон, но така и не успя да го победи на президентските избори през 2017 и 2022 г. Основният въпрос, който всички си задават в момента, е какво предстои да се случи? Дали рискованата стратегия на държавния глава ще се окаже успешна? Или крайната десница ще триумфира, затвърждавайки се като водеща политическа сила във Франция?

В навечерието на изборите

Според последните социологически проучвания, избирателната активност ще бъде висока – между 60 и 64 процента. За сравнение, правото си на глас на вота за ЕП упражниха близо 52 на сто от французите. Прогнозите на анализаторите сочат още, че „Национален сбор“ ще получи подкрепа от над 35 процента. На второ място се подрежда левият „Нов народен фронт“, за когото ще гласуват малко под 30 на сто от избирателите. Центристкият съюз на Макрон е трети, като се очаква да събере подкрепа от около 20 процента. Според изследване на агенция „Ипсос“, около една четвърт от французите са убедени, че формацията на Марин льо Пен би се справила най-добре с предизвикателствата, пред които са изправени икономиката и публичните финанси.

Фактът, че не само крайната десница, но и „Нов народен фронт“ изпреварва „Ренесанс“ в социологическите проучвания, стана обект на много коментари. В състава на въпросната коалиция влизат социалистите, комунистите и Зелените, които направиха редица щедри обещания в опит да привлекат възможно най-много избиратели. Те се ангажираха да отменят противоречивите пенсионни реформи на Макрон, да върнат възрастта за пенсиониране на 60 години, да увеличат заплатите в публичния сектор и да намалят данъците на хората с по-ниски доходи. Така, рискованият ход на президента да свика предсрочни избори вероятно ще има един крайно неочакван изход – не само ще даде силен тласък на „Национален сбор“, но и ще консолидира левицата, увеличавайки подкрепата за нея.

Опасната стратегия на Макрон

След като обяви решението си за свикване на предсрочни избори, Макрон беше подложен на ожесточени критики. Стигна се до избухването на протести, участниците в които изразиха недоволството си от растящата популярност на крайната десница. Редица анализатори също така подчертават, че президентът става все по-отчужден от членовете на собствената си партия. Показателен е фактът, че министър-председателят Габриел Атал не е бил информиран предварително за плановете на държавния глава. В същото време, бившият премиер Едуар Филип заяви, че с действията си Макрон е „убил президентското мнозинство“. Вътрешният министър Жералд Дарманин на свой ред отбеляза, че няма да поеме отново поста, който заема в момента, дори и ако „Ренесанс“ събере достатъчно голяма подкрепа. Нещо повече – той посочи, че иска да изгради ново дясноцентристко движение преди следващите президентски избори, които ще се проведат през 2027 г.

Въпреки растящото недоволство от управлението на Макрон, той продължава да твърди, че неговият драматичен ход е единственото правилно решение. Според експертите, целта му е не само да тества нагласите на избирателите, но и да не остави време на своите опоненти да проведат пълноценни предизборни кампании. Мнозина, обаче, са убедени, че вотът ще се състои във възможно най-лошия момент. Тежкото поражение, което „Ренесанс“ претърпя на европейските избори, означава, че партията ще загуби относителното си мнозинство в парламента. Що се отнася до „Национален сбор“, формацията несъмнено ще увеличи броя на своите депутати, които в момента са 89. За да получи абсолютно мнозинство, тя трябва да разполага с общо 289 народни представители, но подобен сценарий изглежда трудно осъществим. Проучванията сочат, че крайната десница ще получи между 220 и 260 места. Самата система на изборите във Франция е такава, че затруднява правенето на прогнози, тъй като има възможност да се стигне до балотажи с повече от двама кандидати. Няма съмнение, че „Национален сбор“ е съвсем близо до това да се превърне в най-голямата политическа формация в страната, като премиер вероятно ще стане Жордан Бардела. Анализаторите предупреждават, че ако това се случи, но партията не получи абсолютно мнозинство, работата на долната камара на парламента на практика ще бъде блокирана.

