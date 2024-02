Фалшивите новини, които застрашават здравето ни

П андемията от COVID-19, избухнала в началото на 2020 г., стана причина за създаването на внушителен брой конспиративни теории. Колкото и налудничаво да звучат повечето от тях, те продължават да се радват на голяма популярност – особено онези, свързани с ваксините, разработени за справянето с опасната болест. Някои твърдят, че те съдържат микрочипове, други се опасяват, че могат да доведат до безплодие, а пък трети са убедени, че самата пандемия е измама, целяща да бъде установен т. нар. Нов световен ред. Според проучване, проведено в САЩ в края на миналата година, броят на хората, смятащи, че ваксините представляват опасност за здравето, е по-голям в сравнение с този през април 2021 г. Подобни тенденции се забелязват и в други държави. На какво се дължи това? И защо редица лекари алармират, че конспиративните теории се превръщат във все по-сериозен проблем, който не бива да бъде пренебрегван?

Instagram and Facebook have suspended Children's Health Defense for repeated violations of policies on COVID-19 misinformation. https://t.co/kOyeTMFBIX — HuffPost (@HuffPost) August 19, 2022

„Опасните“ ваксини

„Не бива да подценяваме заплахите, свързани с подвеждащата здравна информация. Трябва да разберем защо подобни конспиративни теории се разпространяват и какво можем да направим, за да им противодействаме“, подчертава проф. Моника Уонг от Бостънския университет. Фактът, че все повече хора се страхуват от ваксините, е много притеснителен, добавя тя. Една от най-популярните конспиративни теории гласи, че те могат да предизвикат заболявания от аутистичния спектър – твърдение, което е категорично отхвърлено от Световната здравна организация (СЗО). Други смятат, че ваксините са опасни за здравето, тъй като съдържат съставки като формалдехид, алуминий и тимерозал. Всички проведени изследвания показват, че те са напълно безопасни, когато се използват в малки количества (какъвто е случаят с ваксините).



Някои хора пък споделят мнението, че повечето медикаменти всъщност са напълно ненужни и има голям брой алтернативни методи за справяне с болестите. Фактите, обаче, сочат нещо различно. Разработването и прилагането на ваксини срещу опасни заболявания като едра шарка, полиомиелит, морбили и рубеола е спасило живота на милиони хора по цял свят. Показателно е, че средната продължителност на живота се е увеличила от 47 години в началото на XX в. до 76 години през 2023 г. Освен това, през същия период детската смъртност е отбелязала значителен спад. В страни като Франция и Великобритания, например, тя е надхвърляла 22 на сто през 1900 г., а в наши дни е под половин процент.

4-year-old Matilda contracted polio and now lives with paralysis in Malawi.



The misinformation about vaccine-preventable diseases is challenging, and UNICEF continues to work to end polio through supporting health workers, vaccination campaigns and more. pic.twitter.com/beMhOCflke — UNICEF (@UNICEF) April 28, 2023

Цената на лъжите

Щетите, които нанасят конспиративните теории, са значителни, отбелязват експертите. Според няколко изследвания, животът на близо 320 000 души в САЩ, починали от COVID-19, е можело да бъде спасен, ако въпросните хора са били ваксинирани. Дезинформацията също така е нанесла тежък удар на американската икономика. Изчисленията на анализаторите сочат, че в разгара а пандемията загубите са възлизали на между 50 и 300 млн. долара на ден.

Това е само върхът на айсберга, смята проф. Уонг. „В социалните медии има огромно количество информация за диети, хранителни разстройства, използването на различни субстанции, хронични заболявания и методи за лечение. Аз и моите колеги изследваме как младите хора използват интернет като средство да се информират по теми, свързани със здравословното им състояние. Истината е, че в повечето случаи те не успяват да се ориентират в лабиринта от данни и често стават жертви на дезинформация“, смята тя. По думите на проф. Уонг, показателни са резултатите от разследване, извършено между 2022 и 2023 г. от журналисти от „Вашингтон пост“ и техни колеги от сайта The Examination. Те разкриват, че компании, занимаващи се с производство на хранителни продукти, добавки и напитки, са плащали големи суми на популярни инфлуенсъри, за да рекламират техните продукти – нещо, за което последователите им са нямали никаква представа.

Лекарите са единодушни, че дезинформацията, разпространявана в социалните медии, не само подкопава доверието във ваксините, но и е пряко свързана с други опасности за здравето на хората. Сред тях са изграждането на неправилни хранителни навици, както и популяризирането на вредни за здравето субстанции и практики. Любопитна подробност е, че дезинформацията се отразява негативно дори и на домашните любимци. Проучване, проведено през 2023 г. в САЩ, установи, че около 53 процента от собствениците на кучета не желаят да ги ваксинират.

About 25 million children worldwide have missed out on routine immunizations against common diseases like diptheria, largely because the coronavirus pandemic disrupted regular health services or triggered misinformation about vaccines, the U.N. says. https://t.co/hFdYixmRtV — CBS News (@CBSNews) July 16, 2022

Как да се предпазим от дезинформацията?

Намаляващото доверие в науката и правителствата по света са сред водещите причини за дезинформацията. „Процеси като политическата поляризация, на която ставаме свидетели през последните години, както и задълбочаващата се неравност между бедни и богати, са идеална среда за разпространяването на неверни твърдения“, смята проф. Уонг. Социалните медии на свой ред позволяват на хората да изградят свои „информационни балони“, в които да допускат само публикации, отговарящи на техните възгледи, заглушавайки гласа на онези, които са на различно мнение. Според анализ на публикации в „Х“ (новото име на „Туитър“) от периода 2006 – 2017 г., в 70 процента от случаите потребителите са по-склонни да споделят неверни твърдения, отколкото безспорни факти.

Какво можем да направим, за да се предпазим от дезинформацията в глобалната мрежа? „На първо място, винаги трябва да се проверява кой е източникът на дадено твърдение – дали е организация като СЗО, известен експерт, на когото можем да имаме доверие или съмнителен сайт, за който не сме и чували. Освен това, важно е да обръщаме внимание и на това кога е публикуван даден материал. Причината е, че науката непрекъснато се развива и се появяват нови данни, които понякога променят представите ни по различни въпроси“, смята проф. Уонг. Освен това, колкото повече учени споделят дадено твърдение, толкова по-голяма е вероятността то да отговаря на истината, докато онези теории, които съдържат сензационни заключения, много често са откровени манипулации. „Ако пък изпитвате съмнения дали дадена публикация е основана на действителни факти или не, моят съвет е един – просто не я споделяйте с вашите приятели, тъй като може да допринесете за дезинформацията, без дори да го осъзнавате“, обобщава проф. Уонг.

