Марсианците, които нападнаха Еквадор

Н а 30 октомври 1938 г., ден преди Хелоуин, се случило нещо, което и до днес е считано за едно от най-необичайните събития в историята на медиите. To нагледно показало колко лесно хората могат да се поддадат на фалшиви новини. В ефира на CBS била излъчена радиопиесата „Война на световете“, базирана на едноименния роман на Хърбърт Уелс. Зад продукцията стоял знаменитият Орсън Уелс – американски актьор, сценарист, режисьор и продуцент. Той успял да създаде илюзията, че марсианци нападат Земята, а всички събития, свързани с инвазията, се предават на живо по радиото. В края на предаването Уелс излязъл от образ и поздравил слушателите за Хелоуин. Вече, обаче, било твърде късно – много хора изпаднали в паника, смятайки, че извънземни наистина нападат планетата ни.

In 1938, Orson Welles' radio adaptation of "The War of the Worlds" caused panic when listeners mistook it for a real news broadcast about a Martian invasion. The incident showed the influence of media and the impact of storytelling. pic.twitter.com/Rw33sdzP5a — Odd History (@OfficialOdd70) February 5, 2024

Според свидетелски разкази, цитирани от медиите, стотици американци избягали от своите домове, носейки със себе си само най-ценните си притежания и тръгнали да търсят убежище, където да се скрият от марсианците. По магистралите се образували дълги задръствания, претоварени били и телефонните линии. Стигнало се дотам, че властите в Ню Джърси дори мобилизирали Националната гвардия. След като истината излязла наяве, радиостанцията била подложена на ожесточени критики, а последвали и множество опити да бъде осъдена за морални щети. Всички жалби били отхвърлени, с изключение на една. Тя била подадена от човек, който скъсал чисто новите си обувки, докато се опитвал да „избяга от марсианците“. Уелс бил задължен да възстанови тяхната стойност.

Радиопиесата се превърнала в истинска сензация и имала силен отзвук по цял свят. Лидерът на нацистите Адолф Хитлер, например, посочил случилото се като доказателство за упадъка на демокрацията в САЩ. Освен това, заради спомена за хаоса, настъпил след предаването, през 1941 г. много американци първоначално отказали да повярват, че японската атака срещу „Пърл Харбър“ действително се е случила. Докато масовата паника в САЩ е добре документирана и се е превърнала в обект на редица изследвания, за един друг подобен случай се знае сравнително малко и често остава забравен. Той се разиграл през 1949 г. в еквадорската столица Кито. Излъчена от местна радиостанция адаптация на „Война на световете“ не само стреснала десетки хиляди местни жители, но и последвали масови безредици, по време на които загинали 15 души.

#OnThisDay 1949, a radio station in Quito, Ecuador called El Comercio broadcast their own version of H. G. Wells' "War of the Worlds", causing widespread panic and riots. Upon coming clean and issuing an apology, angry citizens attacked and burned down the radio station! pic.twitter.com/ir6Hhq3FKt — AP Strange (@AProdigiosus) February 12, 2020

По стъпките на Орсън Уелс

Предаването, продуцирано от Radio Quito, било излъчено на 12 февруари и в редица отношения копирало дословно творбата на Орсън Уелс. В началото на радиопиесата се чул гласът на водещ, който прекъснал излъчваната в този момент музикална програма. Той съобщил, че марсианци са кацнали в района на Латакунга – град, намиращ се на по-малко от 100 км. южно от Кито. Последвали още няколко съобщения от „свидетели“, „репортери“ и „експерти“, според които извънземните са враждебно настроени и нападат всеки, който се изправи на пътя им. Те добавили, че нашествениците напредват към Кито и дори са унищожили местното летище, отнемайки живота на голям брой хора.

Актьори, представящи се за правителствени служители, призовали гражданите да се подготвят за евакуация. Един от тях дори влязъл в ролята на кмета на еквадорската столица, заявявайки: „Жители на Кито, нека защитим нашия град. Жените и децата трябва да се насочат към близките възвишения, а мъжете да се подготвят за сражения“. Минути по-късно отново се чул гласът на водещия, който отбелязал, че се намира на покрива на висока сграда. Той описал как вижда „чудовищна фигура, обвита в пламъци“, която приближава центъра на Кито. Според публикация на вестник „Ню Йорк Таймс“ от 14 февруари 1949 г., именно в този момент настъпила масова паника. Десетки хиляди хора „напуснали домовете си и излезли по улиците. Заради късния час, много от тях били по пижами“, се посочва в статията.

Кървави безредици

Скоро станало ясно, че Кито не е нападнато от извънземни, а съобщенията за инвазия са част от радиопиеса. Това разгневило много хора. Те се събрали пред редакцията на вестник El Comercio, тъй като Radio Quito било собственост на въпросната медия. Тълпата започнала да хвърля камъни по сградата, докато в нея имало около 100 души. В хода на безредиците, зданието дори било подпалено. Любопитна подробност е, че намесата на полицията закъсняла, причината за което била повече от абсурдна и пряко свързана с радиопиесата. Преди избухването на размириците, силите на реда получили сигнал, че марсианци нападнали село, намиращо се близо до Кито и се отправили в тази посока, напускайки столицата.

В крайна сметка, властите били принудени да използват танкове и сълзотворен газ, за да разпръснат тълпата. По данни на „Ню Йорк Таймс“, по време на безредиците загинали 15 души, а освен това били нанесени щети в размер на 350 000 долара. Най-тежко пострадала сградата на El Comercio – голяма част от оборудването на радиостанцията, както и печатните преси на вестника, били напълно унищожени. Двамата продуценти на Radio Quito, отговорни за предаването – Леонардо Паес и Едуардо Алкарас, били арестувани заедно с още 19 души, участвали в размириците. Малко по-късно, Паес бил освободен и продължил журналистическата си кариера. Що се отнася до Алкарас, през 1951 г. той напуснал Еквадор и емигрирал в Мексико.

Паниката, която „Война на световете“ предизвикала в Кито, несъмнено е без прецедент, особено като се вземе предвид факта, че по време на безредиците загинали хора. В интерес на истината, съществуват редица други адаптации на романа, но последиците от тях далеч не били толкова драматични. Примери в това отношение са радиопиесите, излъчени през 1974 г. в Провидънс, Роуд Айлънд и през 1988 г. в Португалия. Те също стреснали някои слушатели, но не предизвикали масова паника, тъй като повечето хора били наясно, че описаните в тях събития са измислени и Земята всъщност не е нападната от безпощадни марсианци.

