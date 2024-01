Сделките за един долар, които ще ви изумят

К акво може да си купите с един долар? С оглед на това, че той се равнява на около 1,80 лв., спокойно можем да заявим, че изборът ни не би бил особено богат. С тази сума може да се сдобием с кофичка кисело мляко, пакет дъвки, хляб или малък шоколадов десерт. В същото време, обаче, съществуват редица примери за необичайни сделки, при които за един долар са били продадени предмети или права, чиято реална стойност е много по-висока. Ето част от тях:

Бутилирането на Кока-Кола

Компанията „Кока-Кола“ е създадена през 1886 г. от американеца Джон Пембъртън, който първоначално замисля популярната по цял свят безалкохолна напитка като наливно лекарство, продавано без рецепта. В продължение на дълги години той бил убеден, че тя не бива да бъде бутилирана, тъй като това би влошило вкуса ѝ. В крайна сметка, Пембъртън продал мажоритарния дял в компанията на Ейза Григс Кандлър. Един от племенниците му го посъветвал да започне да продава Кока-Кола в бутилки, но Кандлър отхвърлил тази идея. Когато с него се свързали бизнесмени, които се интересували от разпространението на напитката, той бил убеден, че техните намерения са обречени на провал. Така, той взел решение, което от днешна гледна точка изглежда повече от абсурдно, продавайки правата за бутилирането ѝ за символичната сума от един долар.

Сценарият на филма „Терминаторът“

Джеймс Камерън днес е световноизвестен режисьор, създал хитове като „Титаник“, „Аватар“ и „Пришълците“. В началото на своята кариера, обаче, той се сблъскал с редица трудности. Младият творец отчаяно търсил инвеститор, който да финансира екранизирането на сценария му за филма „Терминаторът“, превърнал се в един от най-известните и обичани научнофантастични екшъни на всички времена. Той решил да предприеме един рискован ход – обявил, че ще продаде правата върху него за един долар, но при условие, че го режисира. Няколко студия харесали сценария и били готови да платят значителни суми за него, но без да изпълнят искането на Камерън. В крайна сметка той успял да осъществи плана си и намерил инвеститори, които му се доверили. Така, режисираният от него филм „Терминаторът“ излязъл по кината през 1984 г. и предизвикал фурор. Показателен е фактът, че той продължава да се радва на завидна популярност и до днес.

Arnold Schwarzenegger and James Cameron on the set of THE TERMINATOR (1984). pic.twitter.com/IfyLOcECVk — All The Right Movies (@ATRightMovies) November 13, 2023

Продажбата на „Нюзуик“

„Нюзуик“ е американско седмично новинарско списание, печатано в Ню Йорк между 1933 и 2012 г. Първоначално е разпространявано само в САЩ, но впоследствие започва да излиза и в няколко други държави. В продължение на години „Нюзуик“ е вторият по големина ежеседмичник в САЩ, отстъпвайки единствено на „Тайм“ по тираж и печалби от реклами. В периода 2008 – 2012 г. списанието претърпява редица промени, целта на които е да се увеличат доходите. Ситуацията, обаче, не е никак обнадеждаваща – през 2009 г. загубите на „Нюзуик“ възлизат на приблизително 30 млн. долара. Така, през август 2010 г. изданието е продадено на компанията „Харман Интернешънъл Индъстрис“, оглавена от милиардера Сидни Харман, за един долар. Новите собственици също така се съгласяват да погасят натрупаните от списанието дългове. Впоследствие, през октомври 2012 г. главният редактор на „Нюзуик“ Тина Браун обяви, че изданието спира да се печата и преминава в цифров формат.

Патентът на инсулина

Откриването на инсулина през 1921 г. е един от най-значимите моменти в историята на медицината. Благодарение на него били спасени животите на милиони хора, страдащи от диабет. Откритието било направено от Фредерик Бантинг, Чарлз Бест и Джон Маклауд, които успели да изолират инсулин от панкреаса на куче. В началото на следващата година Ленард Томпсън станал първият човек, болен от диабет, получил инжекция с инсулин. Лечението, на което бил подложен, се оказало успешно, а стойностите на кръвната му захар се понижили значително. За постижението си Бантинг получил Нобелова награда за медицина, която споделил с Маклауд. Той, обаче, отказал да патентова откритието си. Бантинг бил убеден, че е крайно неетично лекар да се опитва да извлече финансови облаги от медикамент, който може да спаси живота на огромен брой хора. На същото мнение били и Маклауд, и Бест. Така, тримата взели решението да продадат патента на инсулина на университета в Торонто за един долар, за да може той да бъде достъпен за всеки нуждаещ се. За съжаление, благородните им намерения така и не се осъществили. В наши дни инсулинът не е никак евтин, а редица хора, страдащи от диабет, не могат да си позволят необходимите дози за лечението им.

Insulin costs almost a month’s wages in poorer countries, says study https://t.co/mfABZwiGE2 — The Guardian (@guardian) May 22, 2023

Правата за „Междузвездни войни“

В наши дни, „Междузвездни войни“ е популярен франчайз, включващ филми, сериали, книги, комикси, играчки и атракциони в увеселителни паркове по цял свят. Той е оценяван на близо 70 млрд. долара. Всичко започнало с филма „Нова надежда“, премиерата на който се състояла през 1977 г. Той пленил въображението на милиони хора и се превърнал в истински културен феномен. През 1983 г. представители на американското Национално Обществено радио се свързали със създателя на оригиналната трилогия Джордж Лукас. Те му представили идеята сюжетът на „Междузвездни войни“ да бъде превърнат в радиопостановка. Лукас веднага се съгласил. Нещо повече – той продал правата за адаптацията за един долар, тъй като бил голям почитател на Общественото радио. Финансовите експерти на свой ред припомнят, че през 2012 г. Лукас сключи една далеч по-доходоносна сделка. Тогава той продаде правата си над „Междузвездни войни“ на компанията „Дисни“ за космическата сума от 4 млрд. долара.

