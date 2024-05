Разделената Европа – нападението срещу Роберт Фицо и задаващите се избори за ЕП

П окушението срещу словашкия премиер Роберт Фицо, извършено на 15 май, несъмнено ще бъде запомнено като един от най-шокиращите моменти в историята на ЕС. Като негов извършител бе посочен Юрай Цинтула, 71-годишен бивш охранител в търговски център и автор на три стихосбирки. Пред властите той мотивира действията си с това, че е твърд противник на политиката, водена от правителството на Фицо. Шокиращото нападение се случи в изключително деликатен момент, тъй като след броени дни ще се проведат изборите за ЕП. Вотът ще се състои между 6 и 9 юни, а редица анализатори предупреждават, че жителите на Евросъюза стават все по-разделени в своите мнения и възгледи.

The assailant charged with shooting Slovak Prime Minister Robert Fico said he acted out of frustration with the government’s policies, a court document said https://t.co/Cmhp0VYYEA — Bloomberg (@business) May 23, 2024

„Демокрацията е направила голяма крачка назад“

В продължение на дълги години, търсенето на компромисни решения по всевъзможни въпроси стоеше в основата на европейската политика. Ситуацията днес не е такава.

„Воденето на диалог доскоро беше от първостепенно значение. Сега, тази стратегия вече не работи“, коментира Хендрик Вос, който е професор по международни отношения от университета в Гент. Словакия е пример за това. Благодарение на конфронтациите и своите крайни възгледи по различни теми, Фицо успя да си осигури трети мандат като министър-председател на страната. Политиката му се определя като проруска и антиамериканска, характеризираща се с твърди позиции по отношение на миграцията и ЛГБТ правата.

„Възгледите на Фицо може и да са заплаха за демокрацията, но насилието е много по-голям проблем“, отбеляза за „Асошиейтед прес“ политологът Том Теунс от Лайденския университет.

„В този период на поляризация на европейско ниво виждаме, че демокрацията е направила голяма крачка назад, а политиците все по-често са възприемани като врагове – както от други политици, така и от широката общественост. Подобни представи легитимират насилието в очите на онези, които биха прибягнали до подобни действия“, допълва Теунс.

Показателни са думите на един от най-отявлените критици на Фицо – президента на Словакия Зузана Чапутова, която призна, че „напрегнатата атмосфера на омраза е наше колективно дело“. По ирония на съдбата, самият премиер прогнозира в своя публикация във Фейсбук от 10 април, че ситуацията може да излезе извън контрол и да се стигне до убийството на влиятелен политик – нещо, за което той обвини медиите.

Berlin Senator Franziska Giffey is the latest among a number of politicians attacked in Germany as the country gears up for elections in a polarizing climate. Chancellor Olaf Scholz condemned the act on social media as ‘cowardly’ https://t.co/LH9qekcMKp pic.twitter.com/kb4NFsV0ox — Reuters (@Reuters) May 9, 2024

Зачестяващи нападения

Политическият пейзаж в 27-те страни-членки на ЕС става все по-поляризиран, а границата между основните партии и популистите се размива, коментират експерти.

„Шокиращо е, че някой може да стане жертва на своите политически идеи. В навечерието на изборите, това е изключително тревожно“, отбеляза белгийският премиер Александер Де Кро. Подчертавайки колко сериозна е ситуацията, той подаде жалба в полицията срещу водещ в местна радиостанция, който отправи призив министър-председателят да бъде „свален от власт“, правейки пряка връзка между това предложение и нападението срещу Фицо.

„Всички, които възнамерявате да свалите Александер де Кро, но не смеете заради неговата охрана, виждате, че това е възможно. Даже, бих казал - давайте“, заяви радиоводещият.

Въпросното изказване предизвика голям скандал в Белгия, като от радиостанцията подчертаха, че става въпрос за „лоша шега“, която била „неправилно разбрана“. Освен това, водещият беше упрекнат за поведението си и свален от ефир. Случаят, обаче, далеч не е единичен, а е част от притеснителна тенденция. Наскоро беше предотвратен опит за покушение срещу кмета на белгийския град Антверпен Барт де Вевер. През последните седмици в Германия бяха нападнати няколко политици, включително заместник-кметът на Берлин Франциска Гифи, която е член на социалдемократическата партия на канцлера Олаф Шолц, както и Матиас Еке – евродепутат и представител на същата формация. И правителството, и опозицията в страната се оплакват, че случаите на насилие срещу техни членове и симпатизанти са зачестили.

Статистиката е повече от показателна. По данни на германската полиция, през 2023 г. са били регистрирани 2790 инцидента, свързани с физическа или вербална агресия срещу политици. Броят на тези случаи се е удвоил през последните пет години. Френското министерство на вътрешните работи пък е получило 2265 сигнала за подобни инциденти през 2022 г. – с около 32 процента повече в сравнение с предходната година. Всичко това нагледно показва, че напрежението в навечерието на европейските избори достига безпрецедентни нива, а възможностите за провеждане на конструктивен диалог между политически опоненти стават все по-ограничени.

Calls for unity after the shooting of Robert Fico, Slovakia’s prime minister, last week have been largely ignored by the country’s politicians. Much of the tension has centered on a media law pushed by the government. https://t.co/9XsMUhSFNR — The New York Times (@nytimes) May 23, 2024

Заплаха за демокрацията

Според експертите, причините за ескалиращото напрежение са различни. „Защо толкова много хора са податливи на дезинформация или конспиративни теории? Защото вече не вярват на властите. Това е много сложен въпрос", смята Ерик Морис, който е изследовател от неправителствената организация „Европейски политически център“.

„Съществува чувство на уязвимост, много хора смятат, че властите не се интересуват от тях. В някои случаи това недоверие е свързано с икономически фактори, а в други причините са по-лични“, отбелязва той, допълвайки, че страхът да не станат обект на насилие може да рефлектира негативно върху желанието на европейските граждани да участват активно в политиката.

Експертите алармират, че това създава отлични условия за установяването на авторитарни режими. Фицо, например, взе поредица от противоречиви решения, които станаха обект на ожесточени критики от страна на ЕС. Неговото правителство одобри изменение в Наказателния кодекс, с което се закрива специализираната прокуратура, занимаваща се с най-тежките престъпления и корупцията. Освен това, министър-председателят предприе действия за замяната на националния телевизионен оператор RTVS с нов орган, който, според опонентите на Фицо, ще бъде изцяло под контрола на правителството. Усилията му да ограничи гражданските свободи и да заглуши гласовете на опозицията са част от процес, целящ да превърне Словакия в „нелиберална демокрация“ по модела на Унгария, смятат още анализаторите. Въпреки че много хора не крият възмущението си от популистките партии, подкрепата за тези формации се увеличава в цяла Европа. В резултат, напрежението на Стария континент не спира да расте, а това повдига много въпроси, свързани с бъдещето на ЕС.

Още от автора:

Война срещу природата – екологичните последици от конфликтите в Украйна и Газа

"Руският закон", който предизвика масови протести в Грузия

Застрашава ли дезинформацията предстоящите избори за ЕП

Дипломатическият ребус на Си Цзинпин

Избори в условията на глобална криза – накъде ще поеме Индия

Имигрантите, които спасиха американската икономика

Печели или губи Русия от ескалацията на напрежението в Близкия изток

Хуманитарният кошмар в Ивицата Газа

Сблъсъкът между Тайван и Китай и бъдещето на изкуствения интелект

Кой се страхува от Доналд Тръмп?

Избори по руски – несменяем ли е Владимир Путин

Между фактите и лъжите – конспирацията QAnon и „откраднатата победа“ на Тръмп

„Супер вторник“: Ключов ден за изборите в САЩ

Децата войници, които написаха историята на САЩ

Загадъчната история на Шотландия

Несбъднатите прогнози за живота през XXI век

Фалшивите новини, които застрашават здравето ни

Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с природни бедствия

Между религията и суеверията: Средновековните предсказания за края на света

Забравената история на нацисткото движение в САЩ

Скандалните тайни на Католическата църква

Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

Сделките за един долар, които ще ви изумят

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Великите учени, останали без Нобелова награда

Кои са най-древните традиции, свързани с настъпването на Нова година

Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase