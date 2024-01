Между религията и суеверията: Средновековните предсказания за края на света

В ъпросът кога ще настъпи краят на света вълнува хората още от дълбока древност. През вековете са правени редица предсказания и съмнителни изследвания, свързани с тази тема, но нито едно от тях не се е сбъднало – поне засега. През Средновековието, въпросните апокалиптични прогнози се радвали на особено голяма популярност. В следващите редове може да се запознаете с част от тях:

Vision Of The Lamb And The Four Living Creatures, from the Beatus of Liébana, commentary on the Apocalypse of Saint John written in 776. pic.twitter.com/3l0CnocvnU — Solas (@solas_na_greine) January 20, 2023

„Коментар на Апокалипсиса“

Испанският монах Беатус, за когото се смята, че е роден през 730 г., е автор на едно от най-обемните и любопитни изследвания на библейската книга „Откровение“ (последната книга от Новия завет). В своя „Коментар на Апокалипсиса“, състоящ се от цели 12 части, той отбелязва, че краят на света ще настъпи през 800 г. Въпреки че пророчеството му така и не се сбъднало, творбата продължила да се радва на голяма популярност и след смъртта на монаха. Историците отбелязват, че между X и XIII в. били създадени редица богато илюстрирани нейни версии, станали известни като „Апокалипсиси на Беатус“. 27 от тях оцелели до наши дни.

Тук трябва да се отбележи нещо важно – Беатус живял в изключително бурни времена. Около две десетилетия преди раждането му, берберски армии от Северна Африка пренесли исляма в Южна Испания, а мюсюлманските сили бързо свалили от власт местните християнски лидери. По тази причина не е особено изненадващо, че според повечето съвременници на монаха краят на света наближавал. Битката между силите на Небесното царство и на ада, описана в „Откровение“, резонирала особено силно в малките християнски анклави, където се смята, че Беатус завършил своя „Коментар на Апокалипсиса“. Неслучаен е и фактът, че той сравнил Антихриста с еретик, унищожаващ общността на вярващите християни.

Joachim of Fiore pic.twitter.com/Tt0TbulljE — Jon M. Sweeney (@jonmsweeney) December 27, 2021

Трите епохи в световната история

Роденият в Калабрия през 1135 г. Йоаким Фиорски е известен теолог и католически свещеник, определян като един от най-влиятелните средновековни мислители, занимавали се с темата за Апокалипсиса. Предполага се, че идеите му вдъхновили Данте Алигиери за създаването на неговата „Божествена комедия“. Докато бил на поклонение в Светите земи, Йоаким Фиорски получил видение, което, по думите му, разкрило една от най-важните тайни на християнството. Той осъзнал, че световната история е разделена на три епохи, свързани със Светата троица. Първата е тази на Стария завет и е посветена на Отца, втората е на Новия завет и Сина, а третата предстои и ще бъде под знака на Светия дух.

Йоаким Фиорски изчислил, че всяка една от тях е с продължителност от около 42 поколения, а той и съвременниците му живеят в края на втората ера. В предсказанията му се отбелязвало още, че Антихристът ще се появи, за да сложи началото на ера на страдания и ужасяващи бедствия. Като доказателство за задаващите се беди се посочвало падането на Йерусалим, превзет от войските на сарацинския султан Саладин през 1187 г. Йоаким Фиорски все пак бил относителен оптимист и вярвал, че след този мрачен период Католическата църква ще се възроди, за да поведе хората към едно по-добро и светло бъдеще.

What the last Ice Age has to do with Christopher Columbus…



[Video: 7m30s]https://t.co/OfTeqIV4bs pic.twitter.com/ECYTp1La8u — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) October 10, 2022

Освобождаването на Светите земи

Пиер д‘Айи е френски астролог, роден през 1350 г. Голяма част от живота си той посветил на изследването на небесните тела и тяхното движение (най-голям интерес за него представлявали Юпитер и Сатурн). На базата на своите изчисления той заключил, че краят на света ще настъпи през 1789 г., когато ще се появи Антихристът. Д‘Айи бил толкова убеден в правотата си, че дори представил своите пророчества пред Ватикана. Повечето духовници, обаче, отхвърлили възможността да се направят точни прогнози за подобни апокалиптични събития.

Въпреки че заключенията на д‘Айи били посрещнати с насмешка, те оказали голямо влияние върху някои хора. Един от тях е великият мореплавател и откривател на Америка Христофор Колумб. Според редица историци, той се запознал с трудовете на д‘Айи през 1491 г. и останал силно впечатлен от тях. Малко преди да почине, Колумб се срещнал с Исабела I Кастилска (кралица на Кастилия и Леон) и нейният съпруг Фернандо II (крал на Сицилия, Арагон, Неапол и Навара), опитвайки се да си осигури финансиране за една последна експедиция – до Йерусалим, като основната му цел била освобождаването на Светите земи. Между 1501 и 1502 г. той дори написал книга с пророчества, в която се твърдяло, че краят на света наближава. Според Колумб, Светите земи щели да бъдат превзети от последния император в човешката история, който, по думите му, ще е испанец.

The astrology field is booming, in large part due to increased interest among millennials and Gen-Z.



But not everyone views its rise as a positive development. https://t.co/M3ynCoqm50 — The Washington Post (@washingtonpost) June 14, 2023

Парад на планети

В края на февруари и началото на март 1524 г. едно астрономическо явление привлякло вниманието на милиони хора по цял свят. Става въпрос за планетарно подреждане, по време на което пет планети се „събрали“ една до друга на нощното небе. Астролозите били единодушни, че това е знамение за предстоящи катаклизми. В Китай, например, гадателите твърдели, че краят на света наближава, а след това ще започне нова ера на мъдрост и мир. Тук трябва да се отбележи, че през въпросната 1524 г. ситуацията в азиатската страна била изключително тежка. Редица населени места били буквално опустошени от монголските армии, на трона стоял 14-годишен император, а на всичкото отгоре няколко района пострадали сериозно от силни земетресения.

Подобни били предсказанията и на астрономите в Западна Европа. Много от тях заговорили за задаващи се „епохални събития“, както и за предстоящото раждане на „нов пророк“. Разбира се, не липсвали и прогнози за неизбежен апокалипсис. Според някои, дните на Католическата църква били преброени, а други били убедени, че светът трябва да се подготви за невиждан потоп. Авторите на тези мрачни прогнози ги описали в няколко книги, а освен това направили и голям брой дърворезби, на които изобразили сцени от края на света. По този начин те искали да разпространят предсказанията си сред онези, които не можели да четат.

Още от автора:

Забравената история на нацисткото движение в САЩ

Скандалните тайни на Католическата църква

Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

Сделките за един долар, които ще ви изумят

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Великите учени, останали без Нобелова награда

Кои са най-древните традиции, свързани с настъпването на Нова година

Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

По стъпките на СССР – защо някои експерти прогнозират, че Русия може да се разпадне

Какъв е произходът на някои от най-популярните стереотипи

Изследователите на НЛО, които се оказаха измамници

Забравената война между САЩ и Мексико

Въпрос на време - какво представлява атосекундата и как тя променя представите ни за света около нас

Американците, които избягаха в СССР по време на Студената война

Носи ли вина ООН за геноцида в Руанда

Цената на войната в Украйна и неясното бъдеще на руската икономика

Постижима цел ли е прекратяването на конфликта в Близкия изток

Номер или лакомство – изненадващата история на една от най-популярните традиции, свързани с Хелоуин

Как дроновете се превръщат във все по-важен елемент от войната в Украйна

Между гениалността и лудостта – непознатата история на Исак Нютон

Великите учени, създали ужасяващи оръжия

Историческите заблуди, в които много хора все още вярват

Противоречивите теории, свързани с някои от най-значимите събития в световната история

Газа, Украйна и страховете, че се приближаваме към световна война

Изстрелването на „Спутник-1“ и началото на космическата надпревара между САЩ и СССР

Войната в Украйна, Китай и бъдещето на Тайван