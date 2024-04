Имигрантите, които спасиха американската икономика

С наближаването на президентските избори в САЩ, една от темите, която не спира да е обект на разгорещени дебати, е тази за икономиката на страната. В края на 2022 г. на практика всички експерти прогнозираха, че се задава тежка рецесия. Това, обаче, така и не се случи – нито през миналата, нито през настоящата година. Не се сбъднаха и прогнозите за бум на безработицата. Икономистите все още не са сигурни защо нещата вървят толкова добре за американската икономика.

Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл наскоро отбеляза, че част от „рецептата за успех“ е големият брой имигранти, пристигащи в САЩ. Докато демократите призовават да се облекчи процеса по получаване на американско гражданство, републиканците са категорични, че трябва да се отпуснат повече средства за граничен контрол, а броят на имигрантите да бъде драстично намален. На фона на всичко това, продължават опитите на властите в Тексас да прокарат спорен закон, който би им позволил да арестуват хора, за които се подозира, че са влезли в САЩ нелегално. В същото време, въпросът за ефекта на имиграцията върху икономиката често остава на заден план. Какво сочат фактите?

As officials struggle to curtail illegal crossings, the uproar over immigration in border towns like Eagle Pass, Texas, is upending the 2024 presidential race https://t.co/Bx4L8cnGd4 — Bloomberg (@business) April 7, 2024

Работниците, от които САЩ се нуждаят

На пръв поглед, ситуацията изглежда пределно ясна. „Повече работници означава по-голяма продукция, а това на свой ред води до допълнителни приходи от данъци“, заяви преди няколко седмици Филип Суагъл, който директор на Бюджетната служба на Конгреса. Изказването си той направи след публикуването на доклад за перспективите пред САЩ, в който се обръща специално внимание на имиграцията и нейното въздействие върху икономиката. В изследването се отбелязва, че макар не всички имигранти да успяват да си намерят работа (сред тях има много деца, както и хора с увреждания), по-голямата част от пристигащите в страната чужденци са мъже на възраст между 25 и 54 години и всъщност са добре дошли за редица работодатели.

По данни на американските власти, само през миналата година над 2,5 млн. имигранти са пресекли границата между Мексико и САЩ. Статистиката сочи, че общият брой на чужденците, пристигнали в Съединените щати през 2023 г., надхвърля 3,3 млн. души. За сравнение, в периода между 2010 и 2019 г. в страната са били допускани средно по 900 000 души годишно. Тук трябва да се отбележи, че сред тях е имало както хора с предварително разрешение да пристигнат в САЩ, така и такива, които не са притежавали подобен документ. Изчисленията сочат, че до 2033 г. в САЩ ще има 5,2 млн. работници повече, отколкото Бюджетната служба прогнозираше в анализите си, изготвени през миналата година. В резултат, БВП на страната ще нарасне с допълнителни 7 трилиона долара през следващото десетилетие. Това несъмнено е добра новина за федералното правителство, тъй като приходите от данъци ще се увеличат с приблизително 1 трилион долара.

Economists increasingly believe that the post-pandemic surge in immigration is a key reason the economy has been able to grow steadily without pushing inflation higher. https://t.co/6RayCEHYtg — NBC News (@NBCNews) April 7, 2024

Приходи и разходи

Хората, които живеят в САЩ, но не са граждани на страната, обикновено не отговарят на изискванията за включване в програмите за социално подпомагане. В същото време, част от заплатите на имигрантите, които имат разрешение да работят на територията на Съединените щати, отиват именно за финансирането на тези програми. От гледна точка на образователната система, обаче, скокът на имиграцията има по-скоро негативен ефект, тъй като местните и федералните власти отпускат значителни суми за обучението на чужденците, коментират анализатори.

По данни на Министерството на здравеопазването и социалните услуги, между 2005 и 2019 г. бежанците, потърсили убежище в САЩ, са генерирали приходи в размер на над 37,5 млрд. долара. В същото време, разходите, направени за тях от страна на американските власти, възлизат на около 21,4 млрд. долара. Не на последно място, 21 процента от бежанците са получили хранителна помощ поне веднъж през въпросния период. За сравнение, такава помощ е била отпусната на 15 на сто от общото население на страната. Подобна осезаема разлика се забелязва и по отношение на предоставянето на временни жилища.

Hear from more voters on the topic of immigration https://t.co/wDlKYJXWwR https://t.co/wDlKYJXWwR — The Wall Street Journal (@WSJ) April 5, 2024

Заплати и работни места

По официални данни, броят на новооткритите работни места в САЩ надвишава този на хората, търсещи работа, с повече от 2 млн. Когато американската икономика започна да се възстановява след пандемията от COVID-19, довела до затварянето на редица предприятия, това съотношение беше значително по-голямо, което накара работодателите да увеличат заплатите на служителите си, но също така доведе и до по-висока инфлация. Ролята на имигрантите е важна, тъй като те допринасят за постигането на относителен баланс, смятат експертите. „Те ще стават все по-необходими, тъй като в момента наблюдаваме как пенсионерите се увеличават, а раждаемостта спада“, отбеляза за CNN Тара Уотсън, която е икономист и съавтор на книга, посветена на темата за имиграцията и американската икономика.

Освен това, в доклада на Бюджетната служба се обръща внимание и на още една важна подробност – увеличаването на броя на чуждестранните работници „ще окаже натиск за намаляването на средните реални заплати в близко бъдеще“. Под „реални заплати“ се разбират възнагражденията, които служителите получават, след отчитането на инфлацията. Основната причина за това е, че имигрантите са склонни да работят в сектори, в които заплатите са по-ниски, а това влияе върху размера на възнагражденията като цяло. Според изготвения анализ, тенденцията „частично ще се обърне“ след 2027 година. Експертите също така допълват, че до 2034 г. реалните заплати ще останат по-ниски в сравнение с онези, които американците биха получавали, ако броят на имигрантите не беше толкова висок.

