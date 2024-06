Президентските избори в Украйна, които така и не се проведоха

В края на април 2019 г. една новина привлече вниманието на почти всички световни медии. Володимир Зеленски – комик, режисьор, сценарист и политик с почти нулев опит, стана президент на Украйна. Постигната от него победа беше повече от убедителна – той получи около 73 процента от гласовете на избирателите срещу едва 24 на сто за неговия опонент и предишен държавен глава Петро Порошенко.

„Няма да ви разочаровам“, заяви Зеленски в първата си реч след обявяването на резултатите от вота. Реакцията на Кремъл не закъсня. Руският министър-председател Дмитрий Медведев отбеляза, че се надява новият президент да демонстрира „честност“ и „прагматизъм“, за да може отношенията между Киев и Москва да се подобрят.

Пет години по-късно, ситуацията в Украйна е, меко казано, различна. Страната е във война с Русия, а с всеки изминал ден шансовете за постигане на споразумение за прекратяване на военните действия изглеждат все по-илюзорни. На фона на ожесточените сражения, броят на украинците, които не одобряват управлението му, постепенно нараства. Зеленски, обаче, остава начело на страната – независимо, че преди няколко седмици в страната трябваше да се проведат президентски избори. Руската инвазия доведе до обявяването на военно положение, заради което подобен вот няма как да се проведе.

„Приоритет в момента е войната, а не изборите. Легитимността на Зеленски не може да бъде оспорена“, отбеляза ръководителят на Международния институт по социология в Киев Антон Хрушецкий. Москва, разбира се, е на съвсем различно мнение. Според Кремъл, фактът, че Зеленски продължава да е власт след изтичането на мандата му, нагледно показва как украинските власти потъпкват демокрацията.

Провеждането на избори в Украйна към момента е на практика невъзможно. Политиците в страната са единодушни, че подобен вот няма как да се организира през настоящата година. Причините са няколко – Русия контролира около една пета от страната, милиони украинци са принудени да живеят в чужбина, десетки хиляди други се сражават на фронта, нанесени са тежки щети на инфраструктурата, а освен това Киев не разполага с достатъчно финансови средства.

„Сега не е моментът за избори“, заяви в края на миналата година Зеленски, призовавайки парламента да удължи военното положение с 90 дни. Според резултатите от социологическо проучване на агенция KIIS, 80 процента от украинците са на мнение, че вотът трябва да се проведе след края на войната. Парламентарно представените партии на свой ред подписаха документ, с който декларираха, че са съгласни изборите да бъдат отложени. Според документа, те трябва да се проведат не по-рано от шест месеца след изтичането на военното положение.

„Няма алтернатива, Зеленски е единственият президент“, заяви в интервю за BBC известният украински писател Андрей Курков. През 2022 г., когато Русия започна своята инвазия, той сравни държавния глава с Джеймс Бонд заради отказа му да се евакуира и да напусне родината си.

„Днес Зеленски изглежда като един много уморен Джеймс Бонд. Много по-стар и сърдит“, добави Курков. Според него, въпреки всички проблеми, пред които Украйна е изправена, повечето местни жители не спират да подкрепят президента, надявайки се, че той ще успее да донесе някаква стабилност.

„Дори и да имаше избори утре, Зеленски отново щеше да спечели. Когато войната приключи, настроенията може и да се променят, а украинците да започнат да задават въпроси, от които в момента никой не се вълнува“, смята още писателят.

Далеч не всички са съгласни с думите на Курков. Според опонентите на Зеленски, темата за избора на негов наследник става все по-актуална. Едно от най-често споменаваните имена е това на бившия главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна генерал Валерий Залужни. Неговата популярност е завидно висока. Според резултатите от проучване на агенция „Социс“, проведено през март тази година, ако изборите се проведат сега, Залужни би получил около 41 от гласовете. Зеленски на свой ред се радва на подкрепа от близо 24 на сто, а на трето място се подрежда Петро Порошенко с одобрение от приблизително 6 процента. Това, обаче, не променя факта, че и според това изследване, повечето украинци (65,4 на сто) настояват вота да се проведе след края на войната.

