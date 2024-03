Между фактите и лъжите – конспирацията QAnon и „откраднатата победа“ на Тръмп

П о-малко от осем месеца ни делят от провеждането на президентските избори в САЩ, а надпреварата между демократите и републиканците става все по-ожесточена. Имената на двамата кандидати, които ще се изправят един срещу друг в битката за Белия дом, на практика вече са ясни – това отново ще бъдат Джо Байдън и Доналд Тръмп. Сблъсъкът между тях се очертава да бъде изключително оспорван, а въпросът каква роля ще изиграят в него конспиративните теории и фалшивите новини не спира да е обект на разгорещени дебати.

Тръмп и QAnon

Сатанисти и педофили, разполагащи с огромна власт, управляват световна мрежа за трафик на деца. Сред тях са известни личности като Барак Обама, Хилъри Клинтън, Джордж Сорос, Бил Гейтс, както и редица холивудски звезди. Тръмп се опитва да се бори срещу тях и планира да арестува хиляди членове на престъпната организация, поради което „световният елит“ прави всичко по силите си, за да сложи край на политическата му кариера. Тези твърдения стоят в основата на една от най-скандалните конспиративни теории, известна като QAnon. Смята се, че се появява за пръв път през 2017 г. „Доказателствата“ в нейна подкрепа са, меко казано, налудничави, но това не променя факта, че тя продължава да се радва на голяма популярност.

Самият Тръмп неведнъж е споделял публикации, свързани с QAnon, в социалните мрежи (въпреки че ФБР определя конспиративната теория като потенциален източник на вътрешен тероризъм). Това не е особено изненадващо – представянето на милиардера като вярващ християнин, защитаващ традиционните американски ценности и опитващ се да разкрие поквареността на противниците му, стои в основата на неговата политическа стратегия. Фактите, обаче, сочат че Тръмп далеч не е религиозен. Огромната част от неговите изказвания нямат абсолютно нищо общо с християнската етика (особено показателен е случаят, в който той публично се подигра на журналист с увреждания). В опит да оправдаят поведението му, някои го сравняват с персийския цар Кир. В Стария завет той е описан като владетел, който не е вярващ, но въпреки това помага на еврейския народ да се завърне в Йерусалим и дори съдейства за възстановяването на Соломоновия храм.

Привържениците на Тръмп и QAnon също така смятат, че фалшифицирането на изборните резултати е нещо обичайно за американската политическа система. Още през 2012 г. милиардерът нарече преизбирането на Барак Обама „пълна измама и пародия“, добавяйки, че САЩ „вече не са демокрация“. През 2016 г. той оспори резултатите от изборите в Айова, без да представи никакви доказателства. Изненадващо или не, милиони американци продължават да вярват безпрекословно на всяка негова дума. Освен това, близо една четвърт от жителите на САЩ твърдят, че са готови да прибягнат до насилие, за да „спасят родината си“. Причини за безпокойство несъмнено има, а Тръмп вече даде заявка, че няма да признае резултатите от предстоящия вот, ако те не са в негова полза.

