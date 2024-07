Конгресът на републиканците и звездният миг на Доналд Тръмп

В ече е официално – Доналд Тръмп е кандидатът на републиканците за предстоящите президентски избори в САЩ. Номинацията му беше обявена по време на конгреса на партията, състоял се в Милуоки. Събитието привлече голямо внимание, като основен акцент несъмнено беше речта на Тръмп – първата след нападението срещу него, извършено на предизборен митинг в Пенсилвания. Аплодиран бурно от своите привърженици и съпартийци, той представи плановете си за бъдещето на държавата, ако бъде избран за втори мандат. Какви послания отправи той и с какво ще бъде запомнен приключилият конгрес?

Donald Trump opened his speech at the Republican National Convention by recalling the details of the Saturday assassination attempt, saying “I’m not supposed to be here tonight” https://t.co/EZlMcBuhtE https://t.co/EZlMcBuhtE — The Wall Street Journal (@WSJ) July 19, 2024

Придружен от семейството си, Тръмп прие официално номинацията на републиканците за президентските избори през ноември в последния ден от конгреса на партията. В дългоочакваната си реч той описа по драматичен начин опита за покушение, при който беше прострелян в ухото. „Навсякъде имаше кръв, но някак си се чувствах в безопасност, понеже знаех, че Бог е с мен“, отбеляза Тръмп, като думите му бяха последвани от бурни аплодисменти. След това, той отправи призив за единство и добави, че е време да се сложи край на „разногласията и разделението“ в САЩ. Без да споменава името на настоящия държавен глава Джо Байдън, републиканецът разкритикува неговата администрация, тъй като, по думите му, тя определя политическите си опоненти като врагове на демокрацията.

В най-дългата реч, произнасяна от кандидат за президент по време на подобен партиен конгрес от близо половин век насам, Тръмп засегна и редица други теми – включително тази за нелегалните имигранти. По думите му, САЩ са се превърнали в „сметище за останалата част от света“ и обеща да спре „инвазията по южната ни граница бързо“. Той допълни, че ще бъде на страната на „забравените американци“ и се ангажира да прекрати войните в Украйна и Газа. Изказването му съдържаше и някои твърдения, които не отговарят на истината – като това, че по време на управлението си е одобрил най-мащабното намаляване на данъци в американската история, както и че по-голямата част от стената по границата с Мексико вече е построена. Независимо от това, Тръмп постигна своята основна цел – в момента Републиканската партия изглежда повече от единна, а подкрепата за него расте. Последните социологически проучвания сочат, че той изпреварва Байдън с около 5 процента, като настроението в лагера на демократите става все по-мрачно.

Sen. JD Vance is making history at the RNC as the first post-9/11 veteran on a major party's presidential ticket.



Here's a look into his life from a Marine to a politician: https://t.co/bQsKJiMFli — ABC News (@ABC) July 18, 2024

Изненадващото решение на Тръмп

Една от най-коментираните теми през последните дни е решението на Тръмп да избере Джей Ди Ванс за свой вицепрезидент. Речта, която той произнесе по време на републиканския конгрес, също привлече голямо внимание. Ванс отправи остри критики срещу „политиците от кариерата“ като президента Байдън и добави, че възнамерява да защитава правата и интересите на работническата класа. 39-годишният бивш морски пехотинец влезе в Сената през 2022 г. и се утвърди като един от най-пламенните поддръжници на Тръмп в горната камара на Конгреса. Освен това, той е автор на бестселъра „Елегия на селяка“ (Hillbilly Elegy), издаден през 2016 г. В книгата си Ванс изследва социално-икономическите проблеми, от които страда родният му град Мидълтаун, Охайо и се опитва да даде отговор на въпроса защо подкрепата за десни популисти нараства сред бедните бели американци. По това време той е яростен критик на Тръмп, като дори го сравнява с Адолф Хитлер. В интервю за предаването „60 минути“ Ванс се описва като човек, който „никога не би гласувал за Тръмп“. Постепенно, обаче, той не само смекчава позицията си, но и започва да симпатизира на републиканеца.

Какви са причините за тази метаморфоза? Неговите противници смятат, че рязката промяна на възгледите му не е нищо повече от циничен трик за изкачване в редиците на Републиканската партия. Други пък вярват на Ванс и са на мнение, че той действително симпатизира на Тръмп. Каквато и да е истината, в очите на мнозина кандидатът за вицепрезидент символизира бъдещето на Републиканската партия. Ванс е известен с това, че непрекъснато критикува американския елит, призовава да не се изпраща военна помощ за Украйна, подкрепя пълната забрана на абортите и е твърд противник на еднополовите бракове. Всичко това му печели много привърженици, но и не по-малко врагове. Решението на Тръмп да избере именно него за свой вицепрезидент не е случайно. Ванс се радва на голяма популярност в Пенсилвания, Мичиган и Уисконсин – три щата, считани за бастиони на демократите. Експертите прогнозират, че те могат да се окажат от ключово значение за изхода от предстоящия вот. Показателен е фактът, че Тръмп успя да ги „оцвети в червено“ през 2016 г., а впоследствие спечели и състоялите се тогава президентски избори, но загуби надпреварата там през 2020 г. Сега, милиардерът се надява, че с помощта на Ванс ще успее отново да ги привлече на своя страна, което би било голям успех по пътя му към Белия дом. По последни данни, Байдън изостава и в трите щата, но преднината на Тръмп е незначителна – между 1 и 2 процента.

Доброто старо време

Един от основните акценти по време на конгреса, а и в цялата предизборна кампания на Тръмп, е носталгията по „доброто старо време“. Социолозите отбелязват, че причината е ясна – хората, споделящи въпросната представа, е по-вероятно да подкрепят републиканците, отколкото демократите. Именно това се случи по време на междинните избори през 2022 г. Според няколко проучвания, проведени тогава, приблизително 75 на сто от избирателите, смятащи твърдения като „светът преди беше по-добър“ и „животът в САЩ и американската култура днес са се влошили в сравнение с 50-те години на миналия век“, са по-склонни да гласуват за кандидатите на Републиканската партия, а едва 24 процента са изразили готовност да подкрепят демократите.

While Joe Biden’s party is gripped in turmoil about whether the president should drop out of the 2024 race, Republicans have a clear view: It doesn’t really matter https://t.co/lZZFWXpyfD — Bloomberg (@business) July 19, 2024

Докато броят на хората, недоволни от управлението на Байдън, продължава да расте, проучване на вестник „Ню Йорк Таймс“ и частния колеж „Сиена“ разкри нещо любопитно. Според получените резултати, в момента се забелязва увеличаваща се носталгия по предишното десетилетие. Само 9 процента от интервюираните хора свързват управлението на Тръмп с пандемията от Ковид-19 и нападението над Капитолия, извършено в началото на 2021 г. За сметка на това, 24 на сто от избирателите поставят акцент върху по-доброто състояние на американската икономика в този период. Това кара редица анализатори да подчертаят, че призивът „Да направим Америка отново велика“ вече има ново значение. През 2016 г., когато Тръмп беше избран за президент, тези думи се свързваха с едно неясно и далечно минало, когато животът в САЩ е бил по-добър. Днес, обаче, републиканците визират нещо далеч по-конкретно – първия мандат на техния кандидат.

В интерес на истината, използването на носталгията като начин за привличане на избиратели не е нещо ново. Пример в това отношение е Роналд Рейгън. През 1980 г. той се изправя срещу тогавашния държавен глава Джими Картър, рейтингът на когото е рекордно нисък. В края на неговото четиригодишно управление, американската икономика изпада в рецесия, а инфлацията достига цели 13,5 процента. По време на един от дебатите си с Картър, Рейгън се обръща към зрителите, задавайки въпроса: „По-добре ли живеете днес, отколкото преди четири години?“ Очевидно, отговорът на този въпрос е отрицателен. Експертите са единодушни, че сравняването на настоящата ситуация с близкото минало е похват, тясно свързан с демократичния процес в САЩ и правото на избирателите да поставят оценка на управлението на даден президент. По тази причина, акцентирането върху въпросната тема по време на конгреса на републиканците не беше изненада. А дали тази стратегия ще се окаже успешна и ще помогне на Тръмп да спечели изборите, ще разберем след по-малко от четири месеца.

* Във видеото: Първа реч на Доналд Тръмп след опита за убийство

