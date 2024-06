Опасната игра на Китай

В началото на седмицата една новина, която на пръв поглед не изглежда особено значима, привлече голямо внимание. Става въпрос за информацията, че филипински кораб се е сблъскал с китайски плавателен съд в Южнокитайско море. Защо този инцидент предизвика такъв интерес? Причините са няколко. На първо място, инцидентът се е случил до островите Спратли, териториални претенции към които имат няколко страни, включително Китай и Филипините. Освен това, на 15 юни влязоха в сила нови правила, по силата на които китайската брегова охрана вече може да арестува всеки чужденец, навлязъл в района на Южнокитайско море, за който Пекин твърди, че е негова собственост. Редица държави, обаче, смятат, че това решение е незаконно. На фона на тези събития, напрежението не спира да расте, а все повече анализатори алармират, че е възможно да се стигне до избухването на мащабен конфликт.

A Philippine ship lightly collided with a Chinese vessel in the South China Sea. China's coast guard said that the Philippine vessel ignored warnings and approached the Chinese ship in the disputed Spratly Islands. https://t.co/vAhslwVvTq