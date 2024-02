Несбъднатите прогнози за живота през XXI век

К ак ще изглежда светът след 50 години? А след 100? Дали ще сме колонизирали Луната и Марс? Ще се разхождат ли мислещи роботи по улиците? А може би децата и внуците ни ще се придвижват с помощта на летящи коли? Това са само част от въпросите, свързани с нашето бъдеще, които вероятно всеки човек си е задавал поне веднъж. Никак не е изненадващо, че подобни теми са вълнували и хората, живели в началото и средата на миналия век. Повечето от техните прогнози, разбира се, така и не се сбъднали, но това не променя факта, че някои от идеите им са изключително любопитни. Ето и няколко примера:

This is a prediction of how life would be in 2000 drawn in 1900. pic.twitter.com/mz1MC00lgH — Thomas W Harvey (@HarveTwh) March 17, 2014

Летящи пожарникари

В периода между 1899 и 1910 г. френски художници създали поредица от картини, показващи как според тях ще изглежда светът през XXI в. Част от тях дори били представени по време на Световното изложение, провело се в Париж през 1900 г. Нито един от творците не успял да предскаже ужасите на двете световни войни, които щели да избухнат, нито възходът на комунизма. Вместо това, те насочили вниманието си към темата за автоматизацията. Художниците смятали, че след сто години във всеки дом ще има човекоподобни роботи, които ще изпълняват различни домакински задачи. На една от картините е изобразена подобна машина, подстригваща човек, докато друга се занимава с почистването на просторно помещение. Летящи автомобили и влакове, както и пожарникари, снабдени с метални криле и раници с ракетни двигатели, допълват визията им за живота през XXI в.

Роботи вместо учители

Как ще изглежда Япония през 2011 г.? Този въпрос си задали няколко художници, които работили за вестник, издаван в азиатската страна в десетилетията след края на Втората световна война. Рисунките, които създали, са повече от любопитни. На една от тях е изобразена автоматизирана пожарогасителна система, а на друга – високи небостъргачи, покривите на които са покрити с растителност. Разбира се, специално внимание било обърнато на космическите изследвания. Художниците нарисували група хора, облечени със скафандри, които се вглеждат в големи монитори. Несъмнено, най-нестандартна била представата им за класните стаи през 2011 г. В тях няма учители – те са заменени от роботи, следящи за спазването на дисциплината. На екрани се прожектират въпроси, на които децата трябва да отговарят, а ако някое от тях даде грешен отговор, една от машините го удря с пръчка.

Here is the pictures from a Showa-era newspaper attempting to predict Japan's future in 2011. The scenes resemble 1950s science fiction comics and depict futuristic technologies such as automated fire extinguisher systems and space exploration. Some images portray advanced… pic.twitter.com/xCrJVTzM0r — Sơn Nguyễn (@sonfrohd) December 1, 2023

Жените през XXI в.

През 50-те години на миналия век група експерти се захванали със задачата да предскажат какъв ще бъде животът в САЩ след половин век. В интерес на истината, част от прогнозите им се оказали изненадващо точни. Те познали, че страната ще се превърне в доминираща световна сила, както и че ще бъде създадена Международна космическа станция. По темата за равенството на половете, обаче, ударили на камък. Учените предположили, че средната височина на жените през 2000 г. ще достигне 1,80 м., ще носят обувки с размер 44 и ще имат „рамене като на борец и мускули като на шофьор на камион“. По думите им, представителките на нежния пол ще се занимават с професии, считани за предимно мъжки, ще са с късо подстригани коси и ще носят единствено широки и практични дрехи. Нещо повече – спортните състезания между мъже и жени ще се превърнат в нещо напълно обичайно, прогнозирали още учените. Те допълнили, че основната причина за всичко това щял да бъде хранителният режим на хората през XXI в., състоящ се от балансирани дажби от витамини, протеини и минерали.

Градовете на бъдещето

През 2014 г., по инициатива на британското правителство, беше публикуван доклад, озаглавен „Визуална история на бъдещето“. Той разкрива как хората в миналото са си представяли градовете през настоящия век. Някои от прогнозите съдържат изключително иновативни решения на едни от най-сериозните предизвикателства, с които се сблъскват жителите на големите населени места. От доклада става ясно, че през 1963 г. Министерството на транспорта на Обединеното кралство изготвило крайно нестандартен план, целящ да реши проблемите, свързани с нарастващия брой автомобили. Идеята била да се построят голям брой издигнати над земята пешеходни пътеки, под които да се движат коли. Изграждането на подобна инфраструктура несъмнено щяло да е повече от скъпо начинание, поради което властите бързо отхвърлили плана за този т. нар. „трафик на няколко нива“.

This report ("A visual history of the future") has far more exciting imagery than we have come to expect from governmental publications https://t.co/UzcYepIAAG pic.twitter.com/aFApUILWaP — Myf Tristram (@mockduck) January 30, 2023

В доклада „Визуална история на бъдещето“ е включен и интересен метод за предотвратяване на наводнения. Всеизвестен факт е, че тези бедствия са сериозен проблем за крайбрежните населени места. В момента, най-често срещаното решение е издигането на стени, но в миналото някои експерти предложили друга стратегия. Тяхната идея била градовете да се трансформират в нещо като гигантски машини, които могат да бъдат преместени, ако условията го налагат. Други пък предложили една още по-смела идея – те да бъдат издигнати във въздуха с помощта на гигантски балони, пълни с хелий.

През очите на децата

„Хералд Стар“ e регионален вестник, издаван в град Стюбенвил, щата Охайо. На 26 февруари 1977 г. в изданието били публикувани прогнозите на десетки местни жители за света през 2000 г., сред които имало и няколко деца на възраст между 10 и 12 години. Едни от тях се опасявали, че се задава невиждана енергийна криза и дори нова Голяма депресия, докато други били по-оптимистично настроени. Те смятали, че всеки ще кара електрически коли, медицината ще разполага с лекарства за всички болести, а астронавти непрекъснато ще пътуват до други планети.

„През 2000 г. всички ще живеем в кръгли сгради. Ще имаме роботи за учители, домашни прислужници и работници. Ще имаме джобни компютри, в които ще откриваме всичко, от което се нуждаем“, написал 10-годишният Марти Боуен, на практика предсказвайки възхода на смартфоните, превърнали се в неделима част от нашето ежедневие. Още по-любопитно звучат думите на 12-годишната Мари Гало: „Мисля, че през 2000 г. всичко ще бъде много по-различно. Надявам се, че насилието ще спре. Надявам се, че компютрите няма да отнемат работните места на хората. Надявам се, че животът ще е по-хубав.“

