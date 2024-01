Скандалните тайни на Католическата църква

В своята продължителна история, Католическата църква неведнъж била разтърсвана от скандали. През последните десетилетия, тя стана обект на ожесточени критики по различни причини – като позицията на Ватикана относно абортите и шокиращите разкрития, че свещеници са блудствали с деца. Какво всъщност знаем за мрачните тайни на една от най-влиятелните институции в света?

Истинската история на майка Тереза

Едва ли има човек, който да не е чувал за майка Тереза. Тя е католическа монахиня от албански произход и основателка на ордена Мисионери на милосърдието, известен със своята мисионерска и благотворителна дейност по цял свят. Истинското ѝ име е Анеза Гонджа Бояджиу. През 2003 г. (шест години след смъртта ѝ) тя беше обявена за блажена от папа Йоан Павел II, а през 2016 г. папа Франциск я провъзгласи за светица. Някои експерти, обаче, смятат, че тя изобщо не е толкова благочестива, колкото твърди Католическата църква. Нещо повече – критиците на майка Тереза определят дейността ѝ като „PR трик“, целящ да подобри имиджа на Ватикана.

