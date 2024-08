Атаката, която изненада Русия и новата тактика на Украйна

В ойната в Украйна, започнала в края на февруари 2022 г., продължава с пълна сила, а броят на загиналите и ранените расте непрекъснато. Първоначалните прогнози на Кремъл бяха, че „специалната военна операция“ ще приключи бързо, в рамките на дни или най-много няколко седмици. Близо две години и половина по-късно, конфликтът не стихва, а надеждите за постигане на мир изглеждат все по-илюзорни. На фона на задълбочаващата се криза, на 6 август украинската армия предприе изненадващо нападение срещу Курска област. Към момента данните за случващото се там са оскъдни. Предполага се, че Украйна е превзела няколко населени места и контролира около 430 квадратни километра руска територия. Какви всъщност са целите на Киев? И ще промени ли тази изненадваща атака хода на войната?

Стратегическите цели на Украйна

Нападението срещу Курска област изненада не само Москва, но и цялата международната общност. Досега изглеждаше, че Украйна е неспособна да спре офанзивата на руската армия, но ситуацията вече изглежда по различен начин. „Колкото по-голям натиск оказваме върху агресора, който започна тази война, толкова по-близо ще бъде мирът“, заяви украинския президент Володимир Зеленски. Какво всъщност се опитва да постигне Киев? „Атаката срещу Курска област има две основни цели”, заяви за Vesti.bg проф. Робърт Инглиш, който е директор на Центъра за Централноевропейски изследвания към университета в Южна Калифорния. „Едната е да се забави напредването на руската армия в района на Донбас (Часов Яр, Торецк). Киев иска да принуди Москва да прехвърли част от войските и техниката си към Курския фронт. Втората е да бъде изпратен сигнал към Запада, че Украйна има сили да се бори срещу агресора и наратива за „непрестанното отстъпление“ може да бъде променен“, отбеляза той.

През следващите месеци е напълно възможно да станем свидетели и на други подобни нападения, смята на свой ред проф. Любомир Лучюк от Кралския военен колеж на Канада, който е автор на редица изследвания, посветени на отношенията между Киев и Москва. „Нека не забравяме, че Украйна води война срещу агресор, който нахлу на нейна територия. Докато Русия не изтегли всичките си войски, можем да очакваме, че Киев ще продължи да прави всичко по силите си, за да си върне контрола над загубените райони – включително и да извършва подобни операции срещу военни цели от стратегическо значение. За съжаление, случващото се в момента показва, че постигането на траен мир е почти невъзможна задача“, подчерта той за Vesti.bg.

The Kursk incursion, which follows reverses in Kyiv, Kharkiv region and Kherson, represents the "fourth big failure" of Russia's generals in manoeuvre warfare, an intelligence source claims.



If successful, it could release pressure for Ukraine elsewhere