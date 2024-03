Кой се страхува от Доналд Тръмп?

Д оналд Тръмп не е президент на САЩ. Той дори все още не е официалният кандидат на Републиканската партия за предстоящите на 5 ноември избори. Въпреки това, неговото влияние върху политическия живот в страната е повече от осезаемо. В международен план, редица държавни ръководители не крият своите притеснения от евентуалното завръщане на Тръмп в Белия дом. С оглед на противоречивите ми изказвания, свързани с теми като войната в Украйна и бъдещето на НАТО, това далеч не е изненадващо.

New praise of Moscow, and a refusal to condemn Putin, underscore the former president’s persistent admiration of the country. https://t.co/T970LJs2Hj

Според политическия анализатор и професор от Харвардския университет Греъм Алисън, световните лидери подхождат по два начина към евентуалното преизбиране на Тръмп. Едните се опитват да се подготвят предварително за подобен сценарий. Това, обаче, крие немалко рискове. Милиардерът е известен със своето непредсказуемо поведение – нещо, което самият той определя като част от стратегията си. Както самият той нееднократно е заявявал, по този начин опонентите му нямат никаква представа какъв ще бъде следващият му ход. Това, обаче, е и повод за нарастваща тревога в редица държави, считани за близки съюзници на САЩ.

Обект на много коментари станаха думите на Тръмп, че не би защитил нито една страна-членка на НАТО, ако тя не изпълнява ангажиментите си за разходи за отбрана. Освен това, през годините той нееднократно е коментирал темата за евентуалното оттегляне на САЩ от Алианса. В условията на продължаващата руска инвазия в Украйна, изказването на Тръмп предизвика вълна от възмущение. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг се опита да успокои страстите, заявявайки, че евентуален втори мандат на Тръмп не би представлявал заплаха за членството на САЩ в организацията. Той добави, че в настоящата ситуация е от огромна важност Алианса да остане единен.

„ЕС не може да защити Европа. Осемдесет процента от разходите за отбрана на НАТО идват от съюзници извън Европейския съюз“, подчерта преди дни Столтеберг. Тук трябва да се отбележи, че военният бюджет на САЩ съставлява близо 70 процента от разходите на Алианса за отбрана, а страната харчи около 10 пъти повече от следващата държава в списъка - Германия. Междувременно, датският министър на отбраната Троелс Лунд Поулсен направи една мрачна прогноза. „Не може да се изключи вероятността в рамките на три до пет години Русия да подложи на изпитание член пети и солидарността на НАТО“, заяви той, добавяйки, че Кремъл „има волята да го направи“. Въпросният член пети от Договора на Алианса предвижда, че евентуално нападение срещу една страна от организацията ще се счита за атака срещу всички съюзници.

Обещанията на Тръмп, че е готов да извърши значителни реформи, всъщност не са свързани единствено с НАТО. Той също така заплашва да изтегли САЩ от международните споразумения, свързани с борбата с климатичните промени, както и да наложи ограничения върху търговията с Китай и Европа. По тази причина, някои държавни лидери прибягват до друга тактика – да отложат вземането на важните решения, за да видят какво ще се случи, отбелязва проф. Алисън. „Това не е стратегически ход. Това е резултат от усещането за растяща непредсказуемост и задълбочаващ се хаос“, подчертава на свой ред д-р Мишел Бентли, която е експерт по международни отношения от Лондонския университет.

Преди броени дни, украинският президент Володимир Зеленски даде интервю за CNN, в което отбеляза, че не може да разбере как е възможно Тръмп да бъде на страната на Путин. „Знам, че двамата са се срещали, но не знам какъв е бил духът и настроението на техния диалог. Това, което мога да кажа, е, че Тръмп никога не се е борил срещу Путин. Американската армия не се е сражавала срещу Русия. Никога“, заяви Зеленски. Думите му станаха обект на различни коментари, но едно нещо е безспорно – все повече политици, включително от редиците на партията на Тръмп, споделят мнението, че отношенията му с Путин са повод за сериозни притеснения.

„Това, което ме тревожи, е, че Тръмп и неговите последователи помагат за поддържането на линия на мислене, която е изолационистка, която защитава Путин и неговия режим“, заяви републиканецът и бивш председател на Камарата на представителите Пол Райън. Подобно е мнението и на бившия губернатор на Южна Каролина и постоянен представител на САЩ в ООН в периода 2017 – 2018 г. Ники Хейли, която е и опонент на Тръмп за номинацията на Републиканската партия за предстоящите президентски избори. Тя отбеляза, че милиардерът е застанал на страната на бандит, убиващ политическите си опоненти.

Russia is much poorer and less populous than Europe. Vladimir Putin’s depredations make it a declining power. But it can still spread destruction and misery. Europe needs to think very differently about defence—and start now https://t.co/O2wXOijq45 👇