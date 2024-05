Война срещу природата – екологичните последици от конфликтите в Украйна и Газа

С раженията в Украйна и Газа продължават с пълна сила, а прекратяването на военните действия към настоящия момент изглежда като почти невъзможна задача. Докато броят на загиналите и ранените непрекъснато расте, а разрушенията стават все по-катастрофални, една тема често остава на заден план – тази за щетите, които двата конфликта нанасят на околната среда. Експерти предупреждават, че това се превръща в сериозен проблем, последиците от който могат да се окажат изключително тежки.

Започналата преди повече от две години война в Украйна нанася огромни щети на околната среда, отбелязват експертите. Въздухът, водата и почвата в районите, засегнати от конфликта, са силно замърсени, редица гори са изсечени, а количеството отпадъци, останали след сраженията, е огромно – включително от срутени сгради, изгорели превозни средства и тонове военно оборудване. Голямо внимание привлече разрушаването на язовира „Каховка“ през юни миналата година, за което Киев и Москва се обвиняват взаимно. В резултат, цели села бяха наводнени, хиляди хора напуснаха домовете си, посеви и напоителни системи бяха унищожени, а токсични вещества замърсиха крехките екосистеми в региона.

По оценки на международна комисия, в състава на която влизат представители на украинското правителство, Световната банка и още няколко организации, нанесените от сраженията щети възлизат на над 152 млрд. долара. Освен това, почистването на отпадъците, възстановяването на инфраструктурата и извършването на други наложителни ремонти вероятно ще струва около 486 млрд. долара през следващото десетилетие. Въпросната сума нараства с всеки изминал ден, в който войната продължава. Украинският президент Волоримир Зеленски е категоричен, че всички разходи трябва да бъдат поети от Кремъл. Как би се случило подобно нещо е въпрос, на който все още няма отговор, въпреки че САЩ и ЕС подкрепят идеята за изземването на замразени руски активи, държани в западни банки, с които да се покрие част от въпросните разходи.

От правна гледна точка, подвеждането на Русия под отговорност би било напълно оправдано. През 2022 г. ООН съгласува набор от принципи за опазването на околната среда по време на въоръжени конфликти. Наред с други вече съществуващи закони, те са основани на протокол към Женевските конвенции от 1949 г., забраняващ използването на „методи или средства за водене на война, които са предназначени да причинят или за които може да се очаква, че ще причинят обширни, трайни и сериозни щети на околната среда“. До момента почти не са водени дискусии по темата как тези принципи биха били включени в бъдещо споразумение между Киев и Москва. Въпреки това, експертна група, в състава на която има представители на Украйна, няколко страни от ЕС и Бразилия, вече работи по този въпрос.

Не по-малки са щетите, които войната в Газа нанася на околната среда. По данни на ООН от началото на 2024 г., ежедневно в Средиземно море или на сушата се изхвърлят по приблизително 26 млн. галона (над 90 млн. литра) непречистени канализационни и отпадъчни води. Още преди избухването на конфликта, много хора, живеещи в района на Газа, нямаха достъп до питейна вода, а започналата преди повече от половин година израелска офанзива допълнително влоши ситуацията. Редица правозащитни организации пък алармират, че на един местен жител се падат по около 3 литра вода на ден – количество, което е крайно недостатъчно.

Всеки ден, броят на сградите, разрушени в резултат на военните действия, се увеличава. Това води до изхвърлянето в околната среда на опасни вещества, включително азбест. Лекари предупреждават, че вдишването му може да предизвика различни тежки заболявания, сред които рак (статистиката сочи, че приблизително 125 млн. души по света са изложени на контакт с азбест, а 90 000 умират всяка година). В същото време, всяка хвърлена бомба разпръсква токсични материали, които се просмукват в почвата. Несъмнено, най-големият проблем, свързан с войната в Газа, са ужасяващите условия, при които са принудени да живеят стотици хиляди хора. Те страдат от недостиг на вода, храна, електричество и медикаменти. Експертите са единодушни, че ако не бъдат взети спешни мерки за справяне с кризата, последиците ще бъдат необратими – както за местните жители, така и за околната среда.

