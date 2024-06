Между популизма и недоволството на избирателите – възходът на крайната десница

И зборите за ЕП вече са в историята, а резултатите са ясни. Очаквано, крайнодесните формации се представиха силно и ще разполагат със значителен брой места в новия Европейски парламент. Експертите прогнозират, че те ще окажат сериозно влияние върху общите европейски политики по въпроси като миграцията, сигурността и борбата с климатичните промени. В същото време, един въпрос продължава да бъде обект на разпалени дебати – как се стигна до настоящата ситуация?

Популистите и вътрешната емиграция

Да се даде еднозначен отговор на въпроса какви са причините за растящата популярност на крайнодесните партии е невъзможна задача. Несъмнено, една от тях е темата за миграцията. Твърденията, че чужденците застрашават бъдещето на Европа, стоят в основата на кампаниите на редица популистки формации. Според проучване, публикувано в края на март в „Американски журнал за политическа наука“, това е свързано с тенденция, на която много често не се обръща достатъчно внимание. Става въпрос за т. нар. вътрешна емиграция. Всеизвестен факт е, че по цял свят младите хора масово напускат малките населени места и се отправят към големите градове, търсейки по-добро образование и възможности за кариерно развитие. Този процес е особено забележим в държави като Испания и Италия, където властите дори започнаха да предлагат финансови стимули на хората, желаещи да се заселят в малки градчета с драстично намаляло население.

В изследването се обръща специално внимание на ситуацията в Швеция. Между 2000 и 2020 г. броят на имигрантите в страната нарасна почти двойно. В същия период, населението в редица области намаля, тъй като много хора се преселиха в големи градове като Стокхолм, Малмьо и Гьотеборг. Това на свой ред предизвика безпрецедентна политическа трансформация. Подкрепата за най-старата и влиятелна шведска партия – тази на социалдемократите, постепенно намаля, от което се възползваха представителите на „Шведски демократи“. Въпросната формация е известна с антиимигрантската си реторика и в момента държи приблизително една пета от местата в парламента. В момента, начело на Швеция стои центристка коалиция, която е силно зависима от подкрепата на крайната десница. Експертите отбелязват, че успехът на „Шведски демократи“ разкрива нещо много любопитно: партията се радва на голяма популярност в райони, в които броят на имигрантите е незначителен, но са сред най-тежко засегнатите от вътрешна емиграция.

В проучването се допълва, че основните причини за това явление са две. На първо място, хората, които се заселват в големите градове, са по-склонни да подкрепят партии с леви възгледи. Това води до логичното заключение, че в малките населени места остават предимно онези, които симпатизират на консервативните и десните формации. Освен това, тъй като тези общности губят голяма част от населението си в трудоспособна възраст, те се изправят пред редица сериозни проблеми (като закриването на предприятия, болници и училища или влошаването на състоянието на местната инфраструктура). Именно по тази причина редица избиратели започват да вярват на популистите, които обещават да помогнат на малките населени места и обвиняват мигрантите за какво ли не, включително и за това, че „крадат“ работни места.

Партия „Величие“ и влиянието на социалните мрежи

Повечето експерти са единодушни, че разочарованието от традиционните партии е основната причина за увеличаващата се подкрепа за популистите. Очевиден пример в това отношение е предизвикалата сензация у нас формация „Величие“. Преди състоялите се на 9 юни избори, социолозите прогнозираха, че тя няма шанс да влезе в парламента. Резултатите, обаче, изненадаха мнозина, тъй като партията беше подкрепена от над 4 процента от избирателите и ще има 13 депутати. Нейното представяне демонстрира нагледно колко важни са социалните мрежи. Лидерите на „Величие“ Ивелин Михайлов и Николай Марков имат огромно количество последователи в интернет пространството. Видеата им в TikTok, YouTube и Facebook събират хиляди гледания и това ги прави особено популярни сред българите на възраст между 18 и 35 години.

Формулата за успеха на „Величие“ е добре позната. Партията изразява антисистемни консервативни тези, поставяйки основен акцент върху патриотизма. Това привлича немалък брой избиратели, които са недоволни както от политическото статукво, така и от досегашните протестни формации като „Възраждане“ и „Има такъв народ“. Не бива да се забравя, че „Величие“ доскоро имаше откровено проруска позиция, въпреки че това претърпя радикална промяна след обявяването на резултатите от изборите. Михайлов и Марков на няколко пъти заявиха, че подкрепят членството на България в ЕС и НАТО, но и призоваха за неутралитет по въпроса за войната в Украйна. Това накара редица експерти да заявят, че думите им са заявка за евентуално участие в преговори с ГЕРБ и ДПС.

