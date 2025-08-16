България

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

Разкриха самоличността на загиналия пътник в автобуса

16 август 2025, 12:50
След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път
След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси
Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора

Собственикът на колата, ударила автобус, не познавал шофьора
Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на кмета Благомир Коцев
Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ

Задържаха за 72 часа младежа, блъснал хора с АТВ
Инфлацията в България се ускорява

Инфлацията в България се ускорява
РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа

РИОСВ: Няма замърсяване на въздуха край Пясъчево след влакова катастрофа
Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Телеграфно подкастът: Как българските митници задържаха рекорден кокаин - 206 кг и дипломати под прикритие

Т рима души продължават да се борят за живота си след тежката катастрофа между автобус на градския транспорт и лек автомобил в София. При инцидента загина един човек, а общо шестима пострадаха в различна степен.

Загиналият при катастрофата с автобус на столичния градски транспорт е

60-годишният доктор Иса Али от Сирия,

съобщи във Facebook профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали, цитиран от NOVA.

„Чух страхотен трясък, както и сирени от полицейски коли. Шофьорът на автобуса беше в съзнание, шофьорът на колата беше в съзнание.

Шофьорът на автобуса беше в абсолютен шок, докато момчето, което е карало колата, не изглеждаше да е толкова притеснено“,

обясни Катка Вълчева, която е станала неволен свидетел на катастрофата.

Ударът уби един от пътниците в автобуса. Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата бяха ранени. Водачът Виктор Илиев се отървал само със счупена ръка, той беше задържан.

Мъжът има още 6 глоби, натрупани за двете седмици, откакто има книжка. Часове преди фаталната катастрофа отново е бил глобен от СДВР.

Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител. 

От Софийската градска прокуратура вече повдигнаха обвинение срещу Илиев и го оставиха под стража за 72 часа. А в неделя се очаква държавното обвинение да поиска от съда да му бъде наложена и най-тежката мярка за неотклонение.

От транспортираните четирима души във ВМА, хоспитализирани остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. В „Пирогов“ са двама пострадали, включително една пътничка в леката кола, която е с тежки наранявания, както и кондукторът.

По темата

Източник: Nova.bg    
кътна катастрофа автобус на градския транспорт София загинал пострадали доктор Иса Али Виктор Илиев обвинение
Последвайте ни
Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Доналд Тръмп: Ние сме №1, Русия е №2 в света и това е голяма работа

Бум на фалшиви левове

Бум на фалшиви левове

pariteni.bg
Shelby показа „отровния“ Super Snake-R

Shelby показа „отровния“ Super Snake-R

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 1 ден
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 51 минути

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 1 час

Така активните огнища в Пирин планина стават три

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Свят Преди 3 часа

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

<p>Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците</p>

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Свят Преди 4 часа

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

<p>Бедствено положение е обявено&nbsp;в село Обручище</p>

Бедствено положение е обявено в гълъбовското село Обручище

България Преди 4 часа

Причината е в огромен пожар

<p>Почитаме български светец, какви са поверията за днес</p>

Почитаме български светец, какви са поверията за днес

България Преди 5 часа

Православната църква чества паметта на преподобния Йоаким Осоговски

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп

Мелания Тръмп e изпратила писмо на Путин по мъжа си

Свят Преди 6 часа

Не е ясно съсдържанието на писмото, но служители в Белия дом са казали, че в него се споменават отвличанията на украински деца от Русия

Елвис Пресли

16 август: „Кралят“ на сцената и човешките слабости – Елвис Пресли

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

Внимание! Силен вятър и жълт код днес, ето къде

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Как да използваме AI, за да бъдем по-умни и успешни

Технологии Преди 7 часа

Умните асистенти могат да бъдат и полезни

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Експлозия в завод в Русия, много жертви и ранени

Свят Преди 13 часа

На мястото е обявено извънредно положение

<p>Експерт коментира езика на тялото на Тръмп и Путин</p>

Експерт по езика на тялото разкри какво показва ръкостискането между Тръмп и Путин

Свят Преди 13 часа

Анализ на жестовете и ръкостисканията, които разкриват динамиката между двамата лидери

Лимузината на президента Доналд Тръмп, известна като „Звярът“, малко преди той да напусне Белия дом в петък, 15 август 2025 г., във Вашингтон. Днес президентът Тръмп пътува за среща с руския президент Владимир Путин в Аляска, на военна база на САЩ.

Лимузината на Путин срещу „Звяра“ на Тръмп

Свят Преди 13 часа

Топли ръкостискания и усмивки: Путин и Тръмп стартират срещата в Аляска с приятелски тон

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

Министър Караджов засне шофьор с 200 км/ч на АМ "Тракия"

България Преди 14 часа

Караджов: И книжки трябва да се взимат!

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Сузана и Стоян се разделиха с романтичното приключение „Диви и красиви“

Любопитно Преди 14 часа

Дамите ще определят съдбата на тайния агент Чефо във формата

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Тръмп и Путин не договориха мир в Украйна

Свят Преди 15 часа

Тръмп заяви, че ще се обади на украинския президент Володимир Зеленски и колегите си от страните в НАТО, за да ги информира за съдържанието на преговорите

Всичко от днес

От мрежата

Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

С аромат на печени чушки: 3 рецепти, които ще ви накарат да си оближете пръстите!

Edna.bg

Детство по кралски: Строгото правило на Кейт и Уилям за възпитанието на децата им

Edna.bg

Джейми Карагър: Арсенал открадна Субименди от Ливърпул

Gong.bg

Футболисти и треньори на Славия се противопоставиха на своите фенове

Gong.bg

Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. Трима продължават да се борят за живота си

Nova.bg

Зеленски ще се срещне с Тръмп в понеделник (СНИМКА)

Nova.bg