Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

Т рима души продължават да се борят за живота си след тежката катастрофа между автобус на градския транспорт и лек автомобил в София. При инцидента загина един човек, а общо шестима пострадаха в различна степен.

Загиналият при катастрофата с автобус на столичния градски транспорт е

60-годишният доктор Иса Али от Сирия,

съобщи във Facebook профила си координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали, цитиран от NOVA.

„Чух страхотен трясък, както и сирени от полицейски коли. Шофьорът на автобуса беше в съзнание, шофьорът на колата беше в съзнание.

Шофьорът на автобуса беше в абсолютен шок, докато момчето, което е карало колата, не изглеждаше да е толкова притеснено“,

обясни Катка Вълчева, която е станала неволен свидетел на катастрофата.

Ударът уби един от пътниците в автобуса. Шофьорът на рейса, кондукторът и тримата приятели в колата бяха ранени. Водачът Виктор Илиев се отървал само със счупена ръка, той беше задържан.

Мъжът има още 6 глоби, натрупани за двете седмици, откакто има книжка. Часове преди фаталната катастрофа отново е бил глобен от СДВР.

Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

От Софийската градска прокуратура вече повдигнаха обвинение срещу Илиев и го оставиха под стража за 72 часа. А в неделя се очаква държавното обвинение да поиска от съда да му бъде наложена и най-тежката мярка за неотклонение.

От транспортираните четирима души във ВМА, хоспитализирани остават трима, сред тях и шофьорът на автобуса. В „Пирогов“ са двама пострадали, включително една пътничка в леката кола, която е с тежки наранявания, както и кондукторът.