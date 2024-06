Севернокорейската авантюра на Путин

Н а фона на продължаващата война в Украйна, руският президент Владимир Путин посети Северна Корея и се срещна с лидера на азиатската страна Ким Чен-ун. Държавните ръководители не само демонстрираха колко топли са отношенията между Москва и Пхенян, но и подписаха договор за стратегическо партньорство. Според въпросния документ, двете страни ще си оказват помощ в случай на агресия срещу някоя от тях. Путин също така засегна темата за военно-техническото сътрудничество между Русия и Северна Корея – нещо, което в момента е забранено от ООН. Напълно очаквано, визитата привлече голямо внимание и стана обект на всевъзможни коментари. Основният въпрос, който редица анализатори си задават в момента, е какви ще бъдат последиците от нея?

Putin and Kim pledge mutual help against 'aggression' https://t.co/8fZhUzBDk2 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 19, 2024

„Мирен и отбранителен“ договор

Москва е „най-честния приятел и съюзник“ на Пхенян, а Путин е „най-скъпия приятел на корейския народ“ – това заяви Ким Чен-ун по време на срещата си с руския президент. Той също така добави, че страната му ще отговори „без колебание“ на всички „инциденти или войни“, засягащи двете държави. Севернокорейският лидер подчерта още, че сключеният договор е „напълно мирен и отбранителен“, намеквайки по този начин, че новият пакт ще прилича на НАТО. Нещо повече – документът ще ускори създаването на „многополюсен свят“, в който нито една страна няма да е способна да се превърне в доминираща сила, допълни той. Това послание е отправяно неведнъж и от Путин, който не крие амбициите си да отслаби влиянието на САЩ и западните им съюзници на международната сцена.

Разбира се, двамата засегнаха и темата за конфликта в Украйна. Путин, който все по-отчаяно се нуждае от съюзници, определи позицията на Пхенян по отношение на войната като „поредно доказателство за суверенната му политика“. Руският президент не пропусна възможността да отправи критики срещу САЩ и НАТО. Той подчерта, че западните сили не само снабдяват Киев с оръжия и муниции, но и подкрепят нанасянето на удари по цели на руска територия. “Всичко това е грубо нарушение на ограниченията, които западните държави са поели в рамките на различни международни задължения“, обобщи Путин. Изказването му не изненада никого. От началото на инвазията в Украйна, той използва всеки удобен случай, за да обвини САЩ и НАТО, че с политиката, която водят, са принудили Русия да атакува своята съседка. Именно това е и основното послание на пропагандата, идваща от Кремъл, която се опитва да оправдае решението на Кремъл да нахлуе в суверенна държава.

Russian Pres. Vladimir Putin was welcomed by a lavish ceremony and cheering crowds before he and North Korean leader Kim Jong Un signed a partnership agreement on Wednesday in Pyongyang.



Read more: https://t.co/83Aw19ytIL pic.twitter.com/tvFDw1ilMi — ABC News (@ABC) June 19, 2024

Непредсказуеми последици

Един от най-важните въпроси, които експертите си задават, е дали сключеният пакт между Русия и Северна Корея ще се отрази върху войната в Украйна. Някои от тях прогнозират, че Пхенян може да се включи активно в конфликта. По данни на южнокорейското разузнаване, Северна Корея вече доставя значителни количества оръжия на Кремъл. През лятото на 2022 г. Путин поиска помощ от Ким Чен-ун на фона на поредица от неуспехи на руската армия в хода на военните действия в Украйна. Предполага се, че Пхенян е предоставил на Москва между 3 и 5 млн. артилерийски снаряда, както и балистични ракети с малък обсег и дронове. Русия на свой ред снабдява режима на Ким Чен-ун с военна техника, включително такава, която може да бъде използвана за производството на шпионски сателити. Любопитен е и въпросът дали Путин ще използва своето влияние, за да се опита да смекчи санкциите, наложени на Северна Корея от международната общност. Като се има предвид колко обтегнати са отношенията между Кремъл и Запада, подобен сценарий към настоящия момент изглежда на практика невъзможен.

Редица анализатори смятат, че Русия вижда в партньорството си със Северна Корея начин да защити „задния си двор“ от потенциалните заплахи, идващи от Южна Корея и Япония, които на свой ред са съюзници на САЩ. Сеул вече изрази недоволството си от действията на Путин. Москва „трябва да си помисли дали Северна или Южна Корея ще бъде по-важна за нея, когато войната в Украйна приключи“, заяви съветникът по въпросите на националната сигурност Чанг Хо-джин. Обект на много коментари е и позицията на Китай. Всеизвестен факт е, че Поднебесната империя се стреми да поддържа добри отношения с Кремъл и Пхенян. В същото време, обаче, Пекин отлично осъзнава непредсказуемостта на Ким Чен-ун. Провокациите и агресивната политика, водена от севернокорейския лидер, потенциално биха могли да навредят на икономическите интереси на Китай, тъй като страната разчита много на търговските си връзки с Южна Корея и Япония. Не на последно място, Пекин настоява Корейския полуостров да се превърне в район без ядрени оръжия. В случай, че Русия задълбочи партньорството си със Северна Корея и реши да подкрепи ядрената програма на Пхенян, това би довело до влошаване на отношенията ѝ с Китай – сценарий, който със сигурност не е в интерес на Кремъл.

Vietnam welcomed Russian President Putin, underlining its decades-old relationship with Moscow in the face of US criticism over the Kremlin’s invasion of Ukraine https://t.co/XpQgcXr29i — Bloomberg (@business) June 19, 2024

Следваща спирка: Виетнам

След края на посещението си в Северна Корея, Путин се отправи към Виетнам. На пръв поглед изглежда, че решението на страната да посрещне руския президент представлява рискован ход, който може да влоши отношенията ѝ със САЩ и ЕС. Показателен е фактът, че Вашингтон вече разкритикува Ханой. „Нито една държава не бива да дава на Путин платформа за насърчаване на неговата агресивна война в Украйна или по друг начин да му позволява да нормализира зверствата си“, подчерта говорител на американското посолство в Ханой. Азиатската страна със сигурност не иска да провокира недоволството на САЩ, които са нейния най-голям търговски партньор.

Редица експерти на свой ред отбелязват, че визитата на руския президент всъщност не е изненадваща. От години Виетнам следва политика, известна като „бамбукова дипломация“ – поддържане на добри отношения с всички световни сили, дори и ако те са в конфликт помежду си. Не бива да се забравя, че американският президент Джо Байдън вече посети страната, а няколко месеца по-късно това направи и китайският му колега Си Дзинпин. По тази причина, визитата на Путин може да бъде определена като логичната следваща стъпка в „бамбуковата дипломация“ на Ханой. Освен това, в исторически план двете страни почти винаги са поддържали близки връзки. Десетки хиляди виетнамци са учили в бившия СССР, като сред тях е Нгуен Фу Тронг – настоящият ръководител на Комунистическата партия на Виетнам.

