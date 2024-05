"Руският закон", който предизвика масови протести в Грузия

П рез последните няколко седмици Грузия беше обхваната от масови протести, повод за които стана противоречив законопроект. Той изисква от всички медии и организации в страната да се регистрират като „чуждестранни агенти“, ако получават повече от 20 процента от финансирането си от чужбина. Освен това, дейността им ще бъде следена от Министерството на правосъдието и ще са длъжни да предоставят чувствителна информация, а ако откажат да го направят, могат да получат солени глоби в размер на близо 10 000 долара. Сходен закон има и в Русия, като Кремъл го използва за репресии срещу опозицията – нещо, което много хора се опасяват, че ще се случи и в Грузия. В същото време, управляващата партия „Грузинска мечта“ твърди, че налагането на подобно изискване е необходимо за подобряването на прозрачността и намаляването на „вредното чуждестранно влияние“ в страната. Законопроектът беше окончателно приет на 14 май, като в столицата Тбилиси се стигна до масови размирици и сблъсъци между демонстранти и полиция, както и до бой в парламента.

A new bill, aimed at stifling dissent, has sparked the biggest protests in the Eastern European country of Georgia since its independence from the Soviet Union. https://t.co/2ER0C6NQPS

Спорният закон беше подкрепен на трето четене в парламента от 84 депутати, а 30 бяха против. Той беше разгледан и одобрен в рамките на едва 67 секунди, тъй като опозицията беше възпрепятствана да присъства на заседанието. Ден по-рано, премиерът Иракли Кобахидзе предупреди, че ако предложението не бъде прието, Грузия ще загуби своята независимост и може да „сподели съдбата на Украйна“, без да обясни какво точно има предвид. Междувременно, около парламента се проведе масов протест под надслов „Не на руския закон“. Стигна се до сблъсъци между демонстранти и полиция, при които бяха арестувани 20 души.

Подобни сцени не са нещо необичайно за Грузия. Протести се провеждат почти ежедневно от близо месец, като силите на реда многократно използваха водни оръдия, сълзотворен газ и гумени куршуми срещу участниците в тях. Това напомни за събитията от преди близо година, когато управляващите отново се опитаха да приемат проектозакона, но се отказаха заради избухналите тогава масови демонстрации. Световните медии също така подчертават, че в края на 2023 г. Грузия официално получи статут на кандидат-член на ЕС. Не по-малко важна е и една друга подробност – след пет месеца в страната ще се проведат парламентарни избори. Участниците в протестите са убедени, че това е отлична възможност партията „Грузинска мечта“, която управлява от 2012 г., да бъде свалена от власт. Редица експерти пък смятат, че растящото недоволство срещу формацията е и една от основните причини за приемането на „руския закон“.

The EU urged Georgia to withdraw its highly contested 'foreign agents' bill as protests continued in the capital Tbilisi. The bill would require organizations receiving more than 20% of their funding from abroad to register as agents of foreign influence https://t.co/hxHFBjv9Ur pic.twitter.com/29CKrdYCGh