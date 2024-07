Войната в Газа – голямото предизвикателство пред отношенията между САЩ и Израел

Н ад 38 000 загинали и 88 000 ранени – това е кошмарната равносметка от продължаващата военна операция на Израел в ивицата Газа. Тя започна в отговор на нападението, извършено от терористичната групировка „Хамас“ на 7 октомври миналата година, когато бяха убити близо 1200 души, повечето от които цивилни. В резултат на бойните действия, в Газа избухна тежка хуманитарна криза, като стотици хиляди хора са принудени да живеят в ужасяващи условия и нямат достъп до вода, храна и медикаменти. На фона на тези събития, критиките срещу действията на Тел Авив се засилват. Международната общност призовава двете страни в конфликта да седнат на масата за преговори, за бъде постигнато мирно споразумение. В същото време, някои експерти отбелязват, че случващото се може да влоши отношенията между Израел и САЩ. Доколко основателни са подобни твърдения?

Gaza health officials said that more than 90 people were killed in an Israeli strike on Saturday in Al-Mawasi, where Palestinians had fled to after the Israeli military declared it safe for civilians. Survivors of the strike described a scene of carnage. https://t.co/OHI6ACMCkq

Задълбочаваща се криза

С наближаването на президентските избори в САЩ, които ще се състоят в началото на ноември, темата за войната в Газа става обект на все по-разпалени дебати. За никого не е тайна, че държавният глава Джо Байдън подкрепя Тел Авив – не само дипломатически, но и снабдявайки израелската армия с оръжия.

Според проучване на социологическата агенция „Галъп“, резултатите от което бяха публикувани преди броени дни, броят на американците, подкрепящи действията на Израел, е нараснал. 42 процента от жителите на САЩ смятат, че военната операция е оправдана, докато 48 на сто са на противоположното мнение. За сравнение, през март въпросните проценти са били 36 срещу 55. Очаквано, републиканците са най-отявлените поддръжници на Израел (76 на сто от привържениците на партията отбелязват, че подкрепят Тел Авив), докато близо две трети от демократите са категорично против военните действия. Освен това, 45 процента от американците са негативно настроени към израелския премиер Бенямин Нетаняху и смятат, че с действията си той прави невъзможно постигането на мир в Близкия изток.

Междувременно, хуманитарната криза в Газа се задълбочава с всеки изминал ден, което доведе до отправянето на обвинения в геноцид срещу Израел – нещо, което властите в страната категорично отхвърлят. На фона на продължаващите кръвопролития, САЩ изразиха „предпазлив оптимизъм“ за евентуалното започване на преговори между Израел и „Хамас“. В края на май Байдън представи предложение за прекратяване на огъня, състоящо се от три фази: освобождаване на заложниците в Газа, както и на палестински затворници, изтегляне на израелската армия и възстановяване на крайбрежната територия. Самият американски президент наскоро написа в социалната мрежа Х: „Преди шест седмици изложих цялостна рамка за това как да се постигне прекратяване на огъня, а заложниците да се завърнат у дома. Има още работа за вършене и това са сложни въпроси, но тази рамка вече е съгласувана както от Израел, така и от „Хамас“.

US President Joe Biden said the Israel-Gaza war must end now and Israel must not occupy the enclave after the war, telling reporters his ceasefire framework had been agreed on by both Israel and Hamas but there were still gaps to close https://t.co/TEcGQL8Z5w