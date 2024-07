Звездният миг на крайната десница

П ървият тур от предсрочните парламентарни избори във Франция вече е в историята, а резултатите не изненадаха никого. Очаквано, крайнодясната партия на Марин льо Пен „Национален сбор“ постигна убедителна победа, получавайки около 33 процента от гласовете. На второ място, с подкрепа от близо 29 на сто, остана лявата коалиция „Нов народен фронт“. Центристите на президента Еманюел Макрон са трети, като за тях гласуваха 21 процента от избирателите. Сега, погледите на всички са отправени към втория тур, а основният въпрос е дали окончателните резултати няма да се окажат различни. Всичко това се случва в изключително деликатен за ЕС момент. В началото на месеца започна унгарско председателство на Съвета на Евросъюза. Това предизвика сериозни притеснения, тъй като премиерът на страната Виктор Орбан е известен със своите евроскептични възгледи, както и с критиките си срещу военната подкрепа, която Западът оказва на Украйна.

Всички срещу крайната десница

„Национален сбор“ е напълно способен да управлява Франция, подчерта Марин льо Пен след обявяването на резултатите от първия тур. Според нея, формацията разполага с екип от експерти, готови да поемат министерските постове. Нещо повече - крайната десница се надява да разполага със стабилно мнозинство. „Ние не можем да приемем да сме част от правителство, ако нямаме свобода на действие…искаме да управляваме по такъв начин, че нещата да са ясни“, допълни тя в свое интервю. По думите на льо Пен, Макрон прави всичко по силите си, за да попречи на партията ѝ, показателно за което е решението на редица нейни опоненти да се откажат от участие във втория тур, за да не се разпилеят гласовете на онези избиратели, които не подкрепят „Национален сбор“. По данни на няколко френски медии, близо 200 кандидати са потвърдили, че се оттеглят от надпреварата за 577-членното Национално събрание (долната камара на парламента).

Самият Макрон заяви по време на закрито заседание на Министерския съвет, че основен приоритет трябва да бъде недопускането на крайната десница до властта. По думите му, кандидатите на левицата могат да бъдат подкрепени, ако е необходимо. „Играта не е приключила. Трябва да мобилизираме всичките си сили“, призова на свой ред кметът на столицата Париж Ан Идалго, която е член на Социалистическата партия. Всъщност, създаването на подобен своеобразен съюз не е нещо невиждано. През 2002 г., например, привърженици на различни формации подкрепиха с голямо мнозинство Жак Ширак на състоялите се тогава президентски избори, за да не позволят на Жан-Мари льо Пен да спечели вота. Дали подобно нещо може да се случи в наши дни е спорен въпрос. Не бива да се забравя, че през последните години Марин льо Пен положи големи усилия, за да подобри имиджа на партията си. Стратегията се оказа успешна и днес тя се радва на завидна популярност, въпреки че антиимигрантските и евроскептичните ѝ възгледи са обект на постоянни критики.

Повод за много притеснения са прогнозите, че липсата на стабилно мнозинство би парализирало дейността на парламента. Това е лоша новина за Макрон, чийто мандат изтича през 2027 г. Проучванията сочат, че „Национален сбор“ ще получи между 250 и 300 депутатски места (за да спечели мнозинство, формацията трябва да разполага с 289 депутати в Националното събрание). Тактическите оттегляния на кандидати, както и междупартийните призиви да се подкрепят опонентите на крайната десница, може да наклонят везните в полза на противниците на льо Пен. Самата тя не крие, че се надява не просто да затвърди победата на своята формация, но и Макрон да бъде принуден да подаде оставката си. Ако това се случи, „Национален сбор“ „ще се включи в президентското съревнование с огромен ентусиазъм“, подчерта още льо Пен.

