Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

И деята, че човек не бива да се възпроизвежда, а създаването на нов живот е неморален акт, вероятно ви звучи повече от абсурдно. Не това, обаче, е мнението на поддръжниците на т. нар. антинатализъм – философска позиция, осъждаща раждането на деца.

„Да не се родиш е възможно най-добрият план. За съжаление, никой не може да вземе подобно решение“, пише известният румънски философ и есеист Емил Чоран. Какво всъщност гласят възгледите на антинаталистите и какви аргументи изтъкват в подкрепа на своите крайно противоречиви твърдения?

Никой не се е съгласил да бъде роден

Антинаталистите са убедени, че създаването на потомство е неморално, тъй като нарушава правото ни на свободен избор. Обяснено по друг начин, няма как да решим дали искаме да бъдем родени или не, причината за което е ясна като бял ден – ние не съществуваме, преди родителите ни да ни създадат. Поддръжниците на антинатализма допълват, че ако по някакъв начин човек все пак може да вземе подобно решение, то е напълно възможно да не иска да се роди, тъй като желае да избегне вредите, свързани със самото съществуване. Философи като Джералд Харисън и Джулия Танер, например, твърдят, че когато искаме да повлияем на някого чрез нашите действия и не е възможно да получим съгласието му, тогава не бива да предприемаме каквото и да е. Изключение са постъпки, които целят да предотвратят по-голяма вреда (като да избутаме човек от пътя на задаваща се към него кола, движеща се с висока скорост).

Обречени на страдание

Според редица философи, човешкото съществуване е неразривно свързано със страданието – както физическо, така и емоционално. По думите на Зигмунд Фройд, психоаналитиците, които се стремят да помогнат на своите пациенти, могат единствено да се надяват до достигнат до „прозрения, които да ги накарат да почувстват обикновено, ежедневно нещастие“. Всеки лекар би потвърдил, че когато човек бъде излекуван от едно заболяване, не е изключено още на следващия ден той да започне да страда от друга болест. По тази причина антинаталистите смятат, че е по-добре човек да не се ражда, за да не изпитва болката, свързана със съществуването. Писателят и професор по философия от университета в Кейптаун Дейвид Бенатар отбелязва, че имаме моралното задължение да не създаваме нещастни хора, но не сме длъжни да създаваме щастливи хора. Според него, отсъствието на страдание е нещо добро, дори и в случаите, в които няма кой да осъзнае това (например, ако на някой безлюден остров никога не е имало хора). Бенатар допълва, че когато създадем дете, ние носим отговорност не само за неговите страдания, но и за тези, които ще изпита неговото потомство.

Животът е лишен от смисъл

Споменатият вече Дейвид Бенатар е известен със своите крайно песимистични възгледи за човешкото съществуване. „Всяка една епоха от нашата история е изпълнена с неприятни събития, злини и, разбира се, накрая всичко завършва със смърт“, подчертава той и допълва, че от появата на човека до днес са се родили около 117 млрд. души. От тях, само 8,1 млрд. са все още живи. Тъжната истина е, че раждането неизбежно води до смърт. Но дали това трябва да се счита за нещо лошо? Според антинаталистите, смъртта е равносилна на това човек да не съществува, а по този начин той няма как да страда. Самото умиране, обаче, е процес, който често е съпроводен от голяма болка (тя може да е причинена от болест, тежък инцидент или самото остаряване). Това означава, че самият живот в голяма степен е лишен от смисъл, тъй като не предлага никакво спасение от смъртта.

Ези или тура?

Когато двама родители решат, че са готови да имат дете, те поемат огромен риск. Причината е, че в този момент нямат никаква представа какво ще се случи. Дали детето им ще бъде щастливо? Или животът му ще бъде изпълнен със страдания? Възможно е то да страда от тежко заболяване, което ще изпълни дните му с болка…антинаталистите сравняват това с игра на ези или тура. Ако изпаднете в ситуация, в която трябва да хвърлите монета, за да предопределите какъв ще бъде животът на даден човек, ще се съгласите ли да го направите? С оглед на потенциалните последствия, рискът несъмнено е твърде голям. Въпреки това, родителите не спират да играят тази игра, без да се замислят за резултатите от своите действия, обобщават антинаталистите.

What's your happiest childhood memory?



This little one is having fun in his village in Côte d'Ivoire. Every child has a right to grow up happy and safe. We must work together to protect children in their communities, homes and schools. #ENDviolence @UNICEF_CIV pic.twitter.com/5boBuFgKtm