Забравената история на нацисткото движение в САЩ

А долф Хитлер е един от най-жестоките диктатори, раждали се някога, а нацистката идеология е синоним на абсолютното зло. От днешна гледна точка, това е безспорен факт, но тъжната истина е, че хората невинаги са споделяли това мнение. През 30-те години на миналия век мнозина не считали националсоциалистите за реална заплаха за мира. Нещо повече – те се радвали на изненадващо голяма подкрепа в редица държави, сред които и САЩ.

Американският фюрер и неговият „Бунд“

Един от основните елементи в нацистката идеология е стремежът към поддържане на „чистотата на германската раса“. Хитлер отлично осъзнавал, че тази идея може да привлече към неговата кауза много германски имигранти, живеещи в страни, които считал за потенциални врагове. През 1933 г., само четири месеца, след като застанал начело на Германия, в САЩ била създадена организация, симпатизираща на нацистите. В нея имали право да членуват както германци, живеещи в страната, така и американци от немски произход. Първоначално, тя се казвала „Приятели на Нова Германия“, а през 1936 г. била преименувана на „Германо-американски бунд“ (което означава „Алианс“). Изненадващо или не, организацията успяла да привлече внушителен брой хора в своите редици.

Начело на въпросния „Бунд“ застанал Фриц Кун. Той бил пламенен привърженик на Хитлер, а неговите последователи го наричали „Американския фюрер“. Въпреки че се стремял да представи пред обществото своята организация като „патриотична“ и „защитаваща американските ценности и традиции“, членовете ѝ се поздравявали с думите „Хайл Хитлер“ и като цяло всеки път, когато провеждали събрания, се държали така, сякаш са част от нацистката партия. С избухването на Втората световна война, Кун и неговият „Бунд“ били обявени за престъпници. Американското му гражданство било отнето през 1943 г., а две години по-късно бил депортиран в Германия. Той починал през 1951 г. в Мюнхен.

Летни лагери

След основаването на „Германо-американския Бунд“, неговите членове започнали да прокарват нацистката идеология в САЩ, надявайки се, че страната може да се превърне в съюзник на Хитлер. Те дори организирали летни лагери за американски младежи. Приликите с „Хитлерюгенд“ (или „Хитлерова младеж“ – младежката организация на Националсоциалистическата работническа партия) били стряскащи. В лагерите участвали момчета и момичета на възраст между 8 и 18 години, като и децата, и родителите носели специални отличителни ленти и се поздравявали с „Хайл Хитлер“. Младежите се състезавали в различни „игри“, които на практика представлявали военни тренировки, а освен това се учели да говорят и пишат на немски. Подобни лагери (общо 16 на брой) имало в цялата страна – от Ню Йорк до Лос Анджелис. Те били забранени малко след избухването на Втората световна война.

Един от най-известните лагери носел името „Зигфрид“ и се намирал в северната част на щата Ню Йорк, в района на град Яфанк. За желаещите да участват в него били построени малки къщи, а впоследствие било взето едно, меко казано, противоречиво решение – право да си закупуват земя там имали само хора от немски произход. Улиците пък били кръстени на някои от лидерите на националсоциалистите в Германия – като Хитлер и Гьобелс. В Яфанк редовно се провеждали паради, на които се развявали знамена със свастики и се произнасяли речи в защита на нацистката идеология. Въпреки че лагерът бил закрит, а земята – иззета от ФБР след края на Втората световна война, ограниченията там да не живеят хора, които не са от немски произход, на практика останали в сила чак до 2017 г.

„Спрете еврейското господство над християните“

Организацията „Германо-американски бунд“, чието седалище било в Ню Йорк, организирала множество събития на територията на САЩ. Сред тях били няколко събрания на членовете ѝ в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. Участниците в тях използвали нацистки поздрави и скандирали лозунги като „Спрете еврейското господство над християните“. В началото на 1939 г., когато нацисткото движение се радвало на особено голяма популярност, в „Медисън Скуеър Гардън“ се състояло събитие под надслова „Про-Америка“, на което присъствали около 20 000 души. В същото време, в знак на протест срещу провеждането му, пред залата се събрали над 70 000 души. Някои от тях дори се опитали да нахлуят в нея, но били спрени от силите на реда.

Ролята на американските медии

След като Хитлер застанал начело на Германия през 1933 г., по-голямата част от американските медии очаквали, че той ще сложи край на радикалната си реторика. Някои дори смятали, че лидерът на националсоциалистите ще донесе мир и просперитет в страната. Журналистите не можели да дадат задоволителен отговор на въпроса как една маргинална партия се е превърнала във водеща политическа сила само за няколко години. В материал, публикуван през 1933 г. във вестник „Крисчън Сайънс Монитор“, се отбелязва, че в Германия няма „ни най-малък признак за нещо необичайно“, докато „Ню Йорк Таймс“ съобщава за „нова умереност“ в политиката, водена от Берлин. В статия в „Ню Йорк Хералд“ пък се подчертава, че историите за жестокостите, на които са подложени евреите, са „преувеличени и често неоснователни“.

Въпреки всичко това, повечето американци не подкрепяли нацистите. След ужасяващите събития, останали в историята като Кристалната нощ (антиеврейски погром, извършен в Германия и Австрия в нощта на 9 срещу 10 ноември 1938 г.), допитване до общественото мнение показало, че 94 на сто от жителите на САЩ не одобряват действията на Хитлер и неговите поддръжници. Не всички, обаче, споделяли това мнение. Сред американците, които подкрепяли нацистите, бил католическият свещеник Чарлз Кофлин – една от първите обществени личности, използвали радиото, за да достигнат до масовата публика. Смята се, че милиони американци следели с интерес всяка негова изява. Той редовно критикувал „банкерите“ по време на Голямата депресия и атакувал евреите само няколко дни след Кристалната нощ. По думите му, те се опитвали да разпространяват комунистически идеи и редовно заграбвали християнска собственост. Малко по-късно, Кофлин бил свален от ефир, но слушателите му организирали протест в негова подкрепа, издигайки лозунги като „Долу евреите“ и „Не купувайте нищо от евреи“.

