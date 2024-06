Обречени на провал ли са преговорите за мир в Украйна

В ойната в Украйна, започнала преди повече от две години, продължава с пълна сила, а броят на загиналите и пострадалите хора не спира да расте.

На фона на ожесточените сражения, надеждите за постигане на примирие между Киев и Москва изглеждат все по-малки. Въпреки това, на 15 и 16 юни в алпийски курорт, намиращ се близо до швейцарския град Люцерн, ще се състои международен форум, основната цел на който е да бъде даден тласък на мирните преговори. В него ще участват представители на над 100 държави и организации.

(Във видеото: Зеленски обвини Китай, че се опитва да провали мирната конференция в Швейцария)

Според повечето анализатори, обаче, срещата е обречена на провал, тъй като Русия не е сред поканените страни. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков дори определи инициативата като „абсолютно безполезна“. Не всички, обаче, споделят неговото мнение. Някои експерти са оптимисти и смятат, че форумът може да се окаже важна стъпка по пътя към прекратяването на военните действия. Какво сочат фактите?

Ukraine's Volodymyr Zelenskiy said that if US President Joe Biden missed a peace summit organized by Kyiv in Switzerland next month, it would be like a standing ovation for Russian President Vladimir Putin https://t.co/PMA5csMRHY — Reuters (@Reuters) May 28, 2024

В търсене на „формула за мир“

Участниците в предстоящия форум ще обсъдят широк кръг от въпроси, свързани с продължаващите военни действия, включително продоволствената сигурност, ядрената безопасност, размяната на военнопленници и връщането на отвлечените от Русия украинци, сред които има много деца. Ще бъде разгледана и темата за възстановяването на териториалната цялост на Украйна. Президентът на страната Володимир Зеленски, който още през ноември 2022 г. представи своята „формула за мир“ по време на среща на върха на Г-7, настоява за изтеглянето на всички руски войски, както и за създаването на специален трибунал, който да разследва извършените от тях военни престъпления.

Притеснителен сигнал за Киев е фактът, че американският президент Джо Байдън най-вероятно няма да присъства на форума. „Владимир Путин би аплодирал това“, коментира Зеленски. Към настоящия момент изглежда, че най-влиятелните лидери, които ще пристигнат в Швейцария, ще бъдат германският канцлер Олаф Шолц и френският президент Еманюел Макрон. Украинските власти също така се опасяват, че западните им съюзници все по-често допускат да се стигне до т. нар. „корейски сценарий“, при който ЕС и САЩ де факто ще признаят, че окупираните райони са под контрола на Русия. Именно това е едно от основните искания на Путин, който настоява още Киев да намали значително армията си и да се откаже от своите амбиции за присъединяване към НАТО. Повечето украинци на свой ред са убедени, че евентуалното постигане на временно примирие само ще даде възможност на руската армия да се подсили и да започне нова офанзива, целта на която ще бъде превземането на цяла Украйна.

Предстоящият форум в Швейцария не е първият опит да бъде намерен изход от кризата по пътя на дипломацията. Малко след началото на руската инвазия, делегации на двете страни се срещнаха в Беларус, а през март 2022 г. – и в Турция, но без да успеят да постигнат някакво споразумение. Отделни мирни инициативи бяха обявени от Китай, Ватикана и група африкански държави, но те също се провалиха. На всичкото отгоре, през септември 2022 г. Зеленски подписа указ, забраняващ всякакви преговори с Путин. Позицията на Украйна засега остава категорична – диалог с Кремъл няма как да започне, докато руските войски не се оттеглят от окупираните територии.

Exclusive: China has confirmed it will not attend a Ukraine peace conference to be hosted by Switzerland next month https://t.co/UGJNdA5wB8 pic.twitter.com/yQx31uuIOo — Reuters (@Reuters) May 31, 2024

Отсъствието на Китай

Обект на много коментари стана и решението на Китай да не присъства на срещата в Швейцария. Преди дни Зеленски заяви по време на събитие, провело се в Сингапур, че Кремъл използва влиянието на Пекин в Азия, за да попречи на мирните преговори и да окаже натиск върху други държави да не вземат участие във форума. Китайските власти отхвърлиха тези обвинения, като говорителят на външното министерство Мао Нинг подчерта, че „хегемонизмът и силовата политика не са дипломатическия стил на Китай“. Тя също така добави, че позицията на Пекин по отношение на преговорите продължава да бъде „отворена и прозрачна“. Според азиатската страна, три важни условия не са изпълнени: преговорите да бъдат признати и от Украйна, и от Русия, всички страни да имат равно участие, както и да бъдат разгледани вече изготвените мирни планове. „Срещата не отговаря на тези три елемента и точно затова Китай не може да вземе участие в нея“, допълни Мао.

От началото на руската инвазия през февруари 2022 г., отношенията между Москва и Пекин се задълбочиха. Показателна беше състоялата се наскоро среща между руския президент Владимир Путин и китайския му колега Си Дзинпин. На фона на наложените от Запада санкции на Русия, двамата се договориха да засилят допълнително търговията между своите страни. По тази причина не е особено изненадващо, че Зеленски отправя все по-остри критики срещу Китай. По думите му, азиатската страна се е превърнала в „инструмент“, използван от Путин в хода на войната. Държавният глава също така предупреди, че подкрепата, която Пекин оказва на Москва, заплашва да удължи конфликта и да има изключително негативни последици за целия свят.

Smoking piles of rubble and the bombed-out shells of residential buildings are all that remains of the town of Vovchansk in Ukraine's northeast.



Its residents have been evacuated to Kharkiv — but desperately want home. pic.twitter.com/cxPeAqKGXX — DW News (@dwnews) June 4, 2024

Дипломатически ребус

Повече от очевидно е, че предстоящият форум няма как да доведе до незабавното прекратяване на военните действия. Според повечето анализатори, целта на събитието е друга – да бъде поставен акцент върху преговорната позиция на Киев и да бъде изпратен ясен сигнал, че Западът не подкрепя плана на Путин за частична капитулация на Украйна. Не бива да се забравя, че срещата ще се проведе броени дни след изборите за ЕП, на които се очаква крайната десница да постигне рекордно високо резултати. Всеизвестен факт е, че голяма част от представителите ѝ не само настояват ЕС да се разграничи от конфликта, но и открито симпатизират на Кремъл. Европейските партньори на Киев несъмнено ще използват форума в Швейцария, за да демонстрират, че възходът на крайнодесните партии няма да промени позицията им.

Друга важна цел на събитието е легитимирането на самия преговорен процес, коментират експерти. Позицията на Украйна продължава да бъде „никакви преговори с Путин“, но все по-често се чуват призиви тя да бъде променена, тъй като в противен случай няма как да бъде постигнат консенсус между Москва и Киев. В тази връзка дори се появиха слухове, че ЕС обмисля провеждане на следваща конференция, на която да участва и Русия. Спекулира се, че тя може да се състои през есента в Саудитска Арабия. Осъществяването на подобна идея, обаче, изглежда почти невъзможно. Сраженията в Украйна продължават и няма никакви индикации, че двете страни в конфликта са склонни да седнат на масата за преговори. Дали срещата в Швейцария ще успее да промени това е въпрос, отговорът на който ще научим съвсем скоро.

ОЩЕ ОТ АВТОРА:

Марсианците, които нападнаха Еквадор

Изборите, които ще решат съдбата на ЕС

Разделената Европа – нападението срещу Роберт Фицо и задаващите се избори за ЕП

Война срещу природата – екологичните последици от конфликтите в Украйна и Газа

"Руският закон", който предизвика масови протести в Грузия

Застрашава ли дезинформацията предстоящите избори за ЕП

Дипломатическият ребус на Си Цзинпин

Избори в условията на глобална криза – накъде ще поеме Индия

Имигрантите, които спасиха американската икономика

Печели или губи Русия от ескалацията на напрежението в Близкия изток

Хуманитарният кошмар в Ивицата Газа

Сблъсъкът между Тайван и Китай и бъдещето на изкуствения интелект

Кой се страхува от Доналд Тръмп?

Избори по руски – несменяем ли е Владимир Путин

Между фактите и лъжите – конспирацията QAnon и „откраднатата победа“ на Тръмп

„Супер вторник“: Ключов ден за изборите в САЩ

Децата войници, които написаха историята на САЩ

Загадъчната история на Шотландия

Несбъднатите прогнози за живота през XXI век

Фалшивите новини, които застрашават здравето ни

Най-абсурдните конспиративни теории, свързани с природни бедствия

Между религията и суеверията: Средновековните предсказания за края на света

Забравената история на нацисткото движение в САЩ

Скандалните тайни на Католическата църква

Антинаталистите, които смятат, че не бива да имаме деца

Сделките за един долар, които ще ви изумят

Избори от двете страни на Атлантическия океан

Великите учени, останали без Нобелова награда

Кои са най-древните традиции, свързани с настъпването на Нова година

Фалшивите новини, които могат да повлияят на предстоящите президентски избори в САЩ

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase