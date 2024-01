Великите учени, останали без Нобелова награда

С печелването на Нобелова награда е най-голямото признание, което един учен може да получи. За да бъде удостоени с нея, кандидатите трябва да отговарят на различни условия. Част от правилата гласят, че не повече от трима души могат да споделят едно отличие, а освен това наградите не се връчват посмъртно. Това са само някои от причините, поради които учени, допринесли изключително много за развитието на своите области, така и не получили Нобелова награда. Ето кои са едни от тях:

In science we must all submit not to what seems to us attractive from one point of view or another, but to what represents an agreement between theory and experiment.



-- Dmitri Mendeleev (1834-1907)