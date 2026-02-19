България

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

Два медицински хеликоптера транспортират по спешност в Пловдив ранените при мощната експлозия на газова бутилка. Лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ се борят за живота им след тежки изгаряния

Обновена преди 24 минути / 19 февруари 2026, 11:39
Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар
Източник: Thinkstock\Guliver

М ъж и жена, пострадали при пожар, са транспортирани до Пловдив с медицински хеликоптер. На летищната площадка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ - Пловдив кацна медицински хеликоптер за спешна помощ по въздух, съобщиха от лечебното заведение.

Мъж и жена са пострадали при пожар в сливенското село Глушник, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 4:20 часа тази сутрин. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. По първоначални данни причината за възникването на пожара е неправилно боравене с газова бутилка. Двамата пострадали са се опитали сами да загасят огъня, но са получили наранявания. Те са били изведени от горящия имот с помощта на съседи. В гасенето на пожара са участвали два пожарни автомобила. Огънят е бил локализиран и потушен, като са предотвратени по-сериозни материални щети и разпространението му към съседни сгради.

С медицински хеликоптер бе транспортирана 64-годишна жена с изгаряния над 20 % и множество травми, включително белодробна травма. Пациентката е настанена в лечебното заведение и е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ. Очаква се пристигането и на втори  медицински хеликоптер с пациент от инцидента като лечебното заведение е в пълна готовност за приема му, посочиха от УМБАЛ „Свети Георги“.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева, Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова    
Взрив Газова бутилка Сливен Пловдив Пострадали Изгаряния Медицински хеликоптери Жилищна кооперация Спешен транспорт Злополука
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите"
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите"

Преди 6 часа
"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите
Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
Любопитно Преди 16 минути

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

България Преди 33 минути

Достъпът до тях ще е безплатен

Свят Преди 51 минути

Украинският президент (2007 - 2012 г.) настоява за преговори само от позиция на сила и призовава за американско военно присъствие като гаранция за траен мир.

Любопитно Преди 56 минути

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

България Преди 57 минути

Софийският районен съд прати зад решетките 37-годишен сирийски гражданин за брутално нападение над 49-годишна жена. Осъденият използвал сила, за да я съблече на спирка на градския транспорт, след което я ограбил. Присъдата ще се търпи при строг режим

България Преди 1 час

Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове

България Преди 1 час

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

Свят Преди 1 час

Съдебната медицина в Ню Йорк сложи край на спекулациите за самоубийство на звездата от „Криминале": Злополука с огнестрелно оръжие в дома му е причинила фаталната рана, довела до смъртта на актьора дни преди планирана операция

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хамас" нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

България Преди 1 час

Той е бил заседнал в пряспа, но е оцелял

България Преди 1 час

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

България Преди 2 часа

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Любопитно Преди 2 часа

