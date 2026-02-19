Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

М ъж и жена, пострадали при пожар, са транспортирани до Пловдив с медицински хеликоптер. На летищната площадка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Свети Георги“ - Пловдив кацна медицински хеликоптер за спешна помощ по въздух, съобщиха от лечебното заведение.

Мъж и жена са пострадали при пожар в сливенското село Глушник, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР - Сливен. Сигналът за инцидента е получен в 4:20 часа тази сутрин. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. По първоначални данни причината за възникването на пожара е неправилно боравене с газова бутилка. Двамата пострадали са се опитали сами да загасят огъня, но са получили наранявания. Те са били изведени от горящия имот с помощта на съседи. В гасенето на пожара са участвали два пожарни автомобила. Огънят е бил локализиран и потушен, като са предотвратени по-сериозни материални щети и разпространението му към съседни сгради.

С медицински хеликоптер бе транспортирана 64-годишна жена с изгаряния над 20 % и множество травми, включително белодробна травма. Пациентката е настанена в лечебното заведение и е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ. Очаква се пристигането и на втори медицински хеликоптер с пациент от инцидента като лечебното заведение е в пълна готовност за приема му, посочиха от УМБАЛ „Свети Георги“.