НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

Достъпът до тях ще е безплатен

19 февруари 2026, 12:50
НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични
Източник: БТА

Ч аст от данните в Националния регистър за случаите на педофилия ще бъдат публични, реши парламентът. Депутатите приеха на първо и второ четене в едно заседание законопроект за допълнение на Закона за закрила на детето, внесен от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители. 

Националният регистър да предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията.

По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.

Публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия е безплатен, приеха още депутатите.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
Преди 6 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
