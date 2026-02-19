Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Н а 19 февруари, четвъртък, в деловодството на Народното събрание (НС) е постъпило писмо от Андрей Гюров, избран с решение на НС от 26 юли 2023 г. за подуправител, ръководител на управление „Емисионно“ на Българската народна банка (БНБ), с което заявява, че с оглед назначаването му за служебен премиер, на основание чл.13 ал.5 от Закона за БНБ, подава оставка от заеманата длъжност на подуправител, обяви председателят на парламента Рая Назарян.

Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

Съгласно въпросната разпоредба и във връзка с указа на президента от 19 февруари 2026 г. за назначаване на служебно правителство, правомощията на Андрей Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл.99 ал.5 от Конституцията, прочете тя.

Преди това Станислав Балабанов от "Има такъв народ" отбеляза от парламентарната трибуна, че сме свидетели на "следварително подадена оставка" в НС на Андрей Гюров като подуправител на БНБ.

"След като той е бил избран с акт на парламента за подуправител, не е ли логично да бъде освободен също с акт на НС, както всички други, избрани от парламента", попита Балабанов.

Депутатът поиска от името на парламентарната група 30 минути почива заради този казус, както и да бъде свикан председателски съвет, на който да бъде обсъден. Назарян даде 15 минути.