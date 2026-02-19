България

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

Президентът Йотова носи отговорност за състава на служебния кабинет, заяви Деница Сачева

19 февруари 2026, 12:29
ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт
Източник: БТА

О т ГЕРБ-СДС не са съгласни, че президентът Илияна Йотова не носи отговорност за служебното правителство.

"По отношение на премиера сме съгласни, че изборът беше ограничен, но по отношение на състава на правителството не бихме се съгласили с това, че Йотова не носи отговорност", каза заместник-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти в Народното събрание.

Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

"Няма как да имам забележки към състава на служебния кабинет, защото той не е мой избор", каза президентът Илияна Йотова след клетвата на кабинета.

Според Сачева като президент Йотова е имала възможност да даде своето мнение и коментар по състава на правителството. 

За речта на служебния премиер Андрей Гюров след като положи клетва, Сачева каза, че е била реч с пореден морален наратив, към който винаги са призовавали да има малко по-смирено отношение.

"Ролята на едно служебно правителство е да осигури държавата да функционира плавно и без проблем, докато не бъде избрано редовно правителство, и да организира честни избори", каза Сачева.

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

По думите й служебното правителство не може да си поставя за цел да прави кардинални реформи и да води политика.

"Правителството започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честните избори (Стоил Цицелков - бел. ав.). Точно този човек с тази биография по-скоро не създава впечатление за това, че ще се търси вариант за честни избори", коментира Сачева.

По-рано в парламента Тошко Йорданов от "Има такъв народ" попита от парлемантарната трибуна дали Цицелков е бил и арестуван. "Когато си поставяш морала за толкова висока летва, най-първите изисквания трябва да бъдат към самия теб", каза още Деница Сачева.

"Що се отнася до спазването на закона, знаете, че колегите от "Продължаваме промяната – Демократична България", и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите и не е за тях", каза Сачева относно подадената оставка от Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ) след назначаването му за служебен премиер. 

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Според Закона за БНБ, в случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

"По време на клетвата част от народните представители и парламентарни групи въобще не присъстваха. Да се търси сътрудничество от страна на политическите партии в парламента е доста невъзможно. Служебният кабинет трябва да бъде равно отдалечен от всички партии. По същия начин смятам, че и парламентът равно ще се отдалечи от служебното правителство", каза Деница Сачева.

"Не бих искала да коментирам всеки един министър персонално, защото всеки един министър трябва да каже какви са мотивите за това той да приеме, а Гюров трябва да каже какви са мотивите да избере съответния министър", посочи Сачева.

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Тя каза, че служебното правителство не трябва да предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба.

"Вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов също трябва да даде съответните отговори. В момента, в който всеки решава да поеме една или друга позиция, трябва да е готов да носи отговорност, а не само да обяснява как някой друг е виновен, защото той или тя не може да си свърши работата", каза още Деница Сачева.

Източник: Николай Трифонов, БТА    
Последвайте ни
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

pariteni.bg
Войната на Тръмп срещу EV струва на производителите около $50 милиарда

Войната на Тръмп срещу EV струва на производителите около $50 милиарда

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

България Преди 25 минути

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

НС реши: Част от данните в регистъра за педофили ще са публични

България Преди 33 минути

Достъпът до тях ще е безплатен

<p>&quot;Помнете, че Путин е офицер от КГБ&quot;: &quot;Шоколадовият крал&quot;&nbsp;се опасява, че Русия манипулира Зеленски</p>

"Помнете, че Путин е офицер от КГБ": Бивш лидер на Украйна се опасява, че Русия манипулира Зеленски

Свят Преди 51 минути

Украинският президент (2007 - 2012 г.) настоява за преговори само от позиция на сила и призовава за американско военно присъствие като гаранция за траен мир.

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Любопитно Преди 56 минути

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ужас на столична спирка: Мъж съблече и нападна жена посред бял ден</p>

Ужас на столична спирка: Сириец съблече и нападна жена посред бял ден, влиза за 4 години в затвора

България Преди 57 минути

Софийският районен съд прати зад решетките 37-годишен сирийски гражданин за брутално нападение над 49-годишна жена. Осъденият използвал сила, за да я съблече на спирка на градския транспорт, след което я ограбил. Присъдата ще се търпи при строг режим

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

България Преди 1 час

Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 1 час

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Свят Преди 1 час

Съдебната медицина в Ню Йорк сложи край на спекулациите за самоубийство на звездата от „Криминале“: Злополука с огнестрелно оръжие в дома му е причинила фаталната рана, довела до смъртта на актьора дни преди планирана операция

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 1 час

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

България Преди 1 час

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

<p>&bdquo;Кражба&ldquo; ли е новият план за възстановяване на Газа?</p>

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хамас“ нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

България Преди 1 час

Той е бил заседнал в пряспа, но е оцелял

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 1 час

<p>Какво означава козелът на Калушев, открит в &quot;Петрохан&quot;</p>

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 2 часа

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Нестандартен ход на Цървена звезда ще пълни трибуните срещу Партизан

Gong.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Издирването продължава: Откриха нефтено петно край Маслен нос, където изчезна кораб

Nova.bg