ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

О т ГЕРБ-СДС не са съгласни, че президентът Илияна Йотова не носи отговорност за служебното правителство.

"По отношение на премиера сме съгласни, че изборът беше ограничен, но по отношение на състава на правителството не бихме се съгласили с това, че Йотова не носи отговорност", каза заместник-председателят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти в Народното събрание.

Кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

"Няма как да имам забележки към състава на служебния кабинет, защото той не е мой избор", каза президентът Илияна Йотова след клетвата на кабинета.

Според Сачева като президент Йотова е имала възможност да даде своето мнение и коментар по състава на правителството.

За речта на служебния премиер Андрей Гюров след като положи клетва, Сачева каза, че е била реч с пореден морален наратив, към който винаги са призовавали да има малко по-смирено отношение.

"Ролята на едно служебно правителство е да осигури държавата да функционира плавно и без проблем, докато не бъде избрано редовно правителство, и да организира честни избори", каза Сачева.

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

По думите й служебното правителство не може да си поставя за цел да прави кардинални реформи и да води политика.

"Правителството започва с фалстарт с човека, който е посочен за вицепремиер, отговарящ за честните избори (Стоил Цицелков - бел. ав.). Точно този човек с тази биография по-скоро не създава впечатление за това, че ще се търси вариант за честни избори", коментира Сачева.

По-рано в парламента Тошко Йорданов от "Има такъв народ" попита от парлемантарната трибуна дали Цицелков е бил и арестуван. "Когато си поставяш морала за толкова висока летва, най-първите изисквания трябва да бъдат към самия теб", каза още Деница Сачева.

"Що се отнася до спазването на закона, знаете, че колегите от "Продължаваме промяната – Демократична България", и в частност г-н Гюров, който беше част от тях, не за първи път показват, че законът е за другите и не е за тях", каза Сачева относно подадената оставка от Андрей Гюров като подуправител на Българската народна банка (БНБ) след назначаването му за служебен премиер.

Гюров: Нося цялата отговорност за всички министри в служебния кабинет

Според Закона за БНБ, в случай че управителят или подуправител е изразил изрично съгласие да бъде назначен за служебен министър-председател, подава оставка.

"По време на клетвата част от народните представители и парламентарни групи въобще не присъстваха. Да се търси сътрудничество от страна на политическите партии в парламента е доста невъзможно. Служебният кабинет трябва да бъде равно отдалечен от всички партии. По същия начин смятам, че и парламентът равно ще се отдалечи от служебното правителство", каза Деница Сачева.

"Не бих искала да коментирам всеки един министър персонално, защото всеки един министър трябва да каже какви са мотивите за това той да приеме, а Гюров трябва да каже какви са мотивите да избере съответния министър", посочи Сачева.

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

Тя каза, че служебното правителство не трябва да предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба.

"Вицепремиерът и министър на правосъдието Андрей Янкулов също трябва да даде съответните отговори. В момента, в който всеки решава да поеме една или друга позиция, трябва да е готов да носи отговорност, а не само да обяснява как някой друг е виновен, защото той или тя не може да си свърши работата", каза още Деница Сачева.