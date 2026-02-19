Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

П олагането на клетва от новия служебен кабинет начело с Андрей Гюров предизвика незабавни реакции в парламента. Изказванията на политическите сили ясно очертаха както очакванията към управлението до предсрочния вот, така и основните линии на напрежение между партиите.

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

Наред със заявките за институционална подкрепа прозвучаха и критики, свързани с предполагаеми политически зависимости, както и предупреждения за засилен парламентарен контрол. Още в първите часове след встъпването в длъжност стана ясно, че кабинетът ще работи в условия на силно изразена политическа поляризация.

Въпреки различията обаче, парламентарните групи демонстрираха консенсус по ключов приоритет – организирането и провеждането на честни избори като основна задача на служебната власт.

Първи реакции: Как партиите приеха кабинета на Гюров

ГЕРБ-СДС критикува служебния кабинет за морал и подбор на министри

Деница Сачева от ГЕРБ-СДС коментира в кулоарите на парламента новия служебен кабинет, воден от Андрей Гюров. Тя подчерта, че по отношение на премиера президентът Йотова е имала ограничен избор и партията ѝ приема това обстоятелство. „По време на консултациите предложихме вариант, при който изборът на премиера можеше да бъде по-широк, но този вариант не беше приет“, посочи Сачева.

Въпреки това, тя критикува състава на правителството и отказа да приеме твърдението, че президентът Йотова не носи отговорност. „Като президент тя имаше възможност да даде своето мнение и коментар по състава на правителството“, каза Сачева. Според нея ролята на служебното правителство е да осигури плавно функциониране на държавата до избор на редовно правителство и да организира честни избори, а не да води кардинални реформи или политически промени.

Особена критика Сачева отправи към вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков. Тя подчерта, че според биографията му той не създава впечатление, че ще гарантира честността на предстоящите избори. „Когато се поставя моралната летва толкова високо, първите изисквания трябва да бъдат към самия теб“, коментира тя.

Сачева добави, че служебният кабинет трябва да бъде равно отдалечен от всички политически партии, но отбеляза, че някои парламентарни групи не са присъствали на клетвата, което според нея затруднява диалога между институциите. „Служебното правителство не трябва да предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба“, каза още тя, като подчерта, че всички министри трябва да носят лична отговорност за действията си и мотивите за заемане на позициите си.

ПП-ДБ: Не водим преговори с Радев за коалиция. Влизаме в кампания и сме конкуренти

„Виждате, че непрекъснато се пускат някакви спекулации и слухове. Никакви преговори не сме водили, няма и да водим. Ние влизаме в кампания и сме конкуренти. Това е“, заяви Николай Денков от ПП-ДБ в отговор на журналистически въпрос водени ли са с политическата му формация разговори за евентуална коалиция с Румен Радев.

"Възраждане": Не очакваме честни избори

"Йотова да дава обяснения защо приема министри, които пазят "Петрохан". Не очаквам да се проведат честни избори", заяви Цончо Ганев от "Възраждане".

"БСП": За кабинета ще съдим по действията

„За кабинета ще съдим по действията. Надявам се да подходи отговорно и да изпълни задачата, за която всъщност се съставя - а именно да проведе честни избори“, подчерта Атанас Атанасов от "БСП - Обединена левица".

"ДПС - Ново начало" не уважи клетвата на кабинета

"Днес ПГ на "ДПС-НОВО НАЧАЛО" не уважи клетвата на кабинета “Йотова-Сорос-Петрохан”. Защото това не е клетва на служители на народа. Това е лицемерие и подмяна! Ние няма да станем на крака на хора, с чиято протекция в България се случи най-страшното - педофили посегнаха на децата! И това уродливо явление не е само аферата “Петрохан”. Това е крещящото проявление на сектата на Сорос и соросоидството, заплашващо да завладее и пороби държава и народ, погазвайки ценности, морал и демокрация?" Това посочва в позиция до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"През “нетипични” училища и университети, сурогатни партии, НПО-та и превзети медии. Ние няма да останем безучастни наблюдатели на този разпад на държавността. С всички средства на парламентарната демокрация ще защитим морала и целостта на българската държава, демокрация, семейство. Бъдещето на нашите деца. Президент Йотова избра големия компромис, заради неясно политическо бъдеще. Това е и остава нейна отговорност", посочва той.

И допълва: "За ДПС сигурността и защитата на хората, семейството и децата нямат алтернатива. И няма да отстъпим от това, независимо от натиск и заплахи, манипулации и изкушения, отправяни от соросоидните, педофилски и извратени мрежи".

ИТН повдига въпроси за законността на служебния кабинет

От парламентарните кулоари Станислав Балабанов от „Има такъв народ“ заяви, че според партията му назначаването на кабинета „Петрохан“ е незаконно. Той подчерта, че служебният премиер Андрей Гюров е влязъл в длъжност, без да е подал оставка от позицията си на подуправител на БНБ, което създава сериозни конституционни въпроси.

Балабанов обясни, че според Закона за БНБ, управител или подуправител трябва да подаде оставка веднага, ако бъде назначен за министър или председател на служебен кабинет. По думите му, премиерът Гюров не е направил това преди клетвата си, а оставката му е депозирана след встъпването му в длъжност.

„До встъпването си в клетва той не беше депозирал оставка в деловодството на Народното събрание“, заяви Балабанов. Той подчерта, че това повдига въпроса дали назначаването на Гюров е законно и призова всички конституционалисти да се произнесат по темата.

Освен конституционния въпрос, Балабанов коментира и избора на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков. По думите му той е бил арестуван три пъти в миналото – веднъж за употреба на марихуана и веднъж за употреба на алкохол, като третият случай се изяснява. „Това е голям морален проблем, особено за човек, който ще отговаря за честността на изборите“, подчерта той.

Балабанов призова институциите да предоставят публично информацията по тези случаи и отбеляза, че назначаването на Цицелков поражда сериозни съмнения сред обществото. Той добави, че като гражданин и парламентарист има особено чувство, че част от назначенията в служебния кабинет могат да бъдат свързани с хора, замесени в неприемливи прояви спрямо непълнолетни.

МЕЧ: Съставът на служебното правителство буди сериозни съмнения

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев отправи остри критики към състава на служебното правителство и ролята на президента Илияна Йотова. По думите му движението съзнателно се е въздържало от първоначален коментар.

Василев обвини държавния глава в политическо лицемерие, като посочи, че тя е одобрила предложения от Гюров състав, но впоследствие се е дистанцирала от персоналната отговорност за министрите. Според него Йотова е имала конституционната възможност да върне кабинета или да откаже подписването на указа, ако не е била съгласна с определени номинации.

Лидерът на МЕЧ подчерта, че в състава на правителството има „шокиращи имена“, които формацията не може да подкрепи. Той отправи конкретни обвинения към вицепремиера, отговарящ за честността на изборите. Според Василев публичните изяви и минали действия на Стоил Цицелков поставят под съмнение безпристрастността и моралния му облик. Лидерът на МЕЧ призова премиера незабавно да отзове тази номинация.

Критики бяха отправени и към други министри, които според Василев са символ на „връщане на стария модел“ и пряко или косвено са свързани с ГЕРБ, ДПС и фигури от прехода. Той заяви, че назначенията в секторите външна политика, отбрана, икономика и енергетика показват ясно партийно и корпоративно влияние, вместо заявената надпартийност. По думите му това разочарова избирателите.

"Величие": Не можем да очакчваме нищо добро от това служебно правителство

„Ако ми посочите един позитивен политически опит, бих се съгласил тези хора да управляват отново. Но към този момент политическият опит е само негативен – всичко, което виждаме, е регресия. И това ни показва, че не може да очакваме нещо добро от това служебно правителство“, заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов.