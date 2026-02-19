Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Н а Терминал 1 на летище София в момента се намират седем американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, съобщава Милен Георгиев Керемедчиев в официалната си страница във Facebook.

Освен тях на летището са и три товарни самолета С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници.

Според публикацията самолетите са на път за Иран. Милен Керемедчиев отбелязва, че ситуацията в региона може да се усложни скоро, без да предоставя допълнителни конкретни подробности.

Новият министър на външните работи Надежда Нейнски заяви пред журналисти, че е изискала информация относно американските самолети в България и когато се научи нещо, ще информира.