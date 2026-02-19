Свят

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Няколко патрулни автомобила пристигнаха в имота на краля в Норфолк малко след 8 часа тази сутрин

А ндрю Маунтбатън-Уиндзор е бил арестуван на 66-ия си рожден ден по подозрение в длъжностно престъпление. Полицията бе забелязана днес в Сандрингам, където пребивава по-малкият брат на краля.

(Във видеото: След нови разкрития за връзките му с Джефри Епстийн: Принц Андрю напусна „Роял Лодж“)

Шест необозначени полицейски автомобила пристигнаха в имението на крал Чарлз в Норфолк малко след 8 часа тази сутрин. Очевидци разказват, че група от осем души в цивилни дрехи, които „изглеждали като полицейски служители“, са влезли в имота. Един от мъжете е носел лаптоп, подобен на тези, използвани от полицията.

Те са паркирали близо до бившия дом на принц Филип, „Ууд Фарм“, където Андрю е в изгнание. Малко след това конвой от превозни средства е бил заснет да напуска мястото. Би Би Си съобщава, че той е задържан по подозрение в злоупотреба със служебно положение.

Андрю, който днес навършва 66 години, отседна в Сандрингам, след като беше изгонен от по-големия си брат от „Роял Лодж“ в Уиндзор след скандала „Епстийн“. Появата на полицията съвпадна с изявление на премиера сър Киър Стармър, че „никой не е над закона“ в Обединеното кралство, докато девет полицейски управления в страната преценяват дали да започнат разследвания по обвинения, свързани с Епстийн, включително трафик на хора и сексуално насилие.

Детективите оценяват редица обвинения, свързани със сексуален трафик и длъжностни престъпления. Крал Чарлз заяви, че е готов да съдейства на полицията в техните разследвания.

Твърди се, че вторият син на кралицата може да е предал чувствителна информация на Епстийн в ролята си на търговски представител на Обединеното кралство. Има и твърдения, че той може да е вкарал нелегално жена в Бъкингамския дворец, която вероятно е била трафикирана във Великобритания с частния самолет на Епстийн „Лолита Експрес“. Андрю отрича всякакви неправомерни действия.

Вчера „Скотланд Ярд“ обяви, че провежда „първоначални проверки“ по обвинения срещу служители от охраната, които по-рано са били зачислени към Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Разследват се твърдения, че охранителите са „си затваряли очите“ по време на посещенията на частния остров на Епстийн в Карибите.

Главната обвинителка на Андрю, Вирджиния Джуфре, която се самоуби миналата година, твърдеше, че е била принуждавана да прави секс с него три пъти в началото на 2000-те години.

Премиерът Киър Стармър заяви пред Би Би Си: „Всеки, който има някаква информация, трябва да свидетелства. Независимо дали става въпрос за Андрю или за някой друг. Един от основните принципи в нашата система е, че всички са равни пред закона“.

Девет полицейски сили в момента проверяват архивите и досиетата на Епстийн, включително тези в Съри, Есекс, Бедфордшър и Шотландия, като се фокусират върху използването на различни летища в Обединеното кралство от милиардера педофил.

Бившият принц Андрю, чиито титли бяха отнети миналата година поради връзките му с Епстийн, категорично отрича да е извършил нещо нередно.

Пълно изявление на полицията на Темз Вали

„Като част от разследването, днес (19.02) в Норфолк беше арестуван мъж на възраст над 60 години по подозрение в длъжностно престъпление. В момента се извършват претърсвания на адреси в Бъркшир и Норфолк.

Към този момент лицето остава в полицейския арест.

Няма да съобщаваме името на арестувания, съгласно националните указания за работа. Моля, имайте предвид също, че по случая вече се води активно производство, поради което трябва да се внимава с публикациите, за да се избегне рискът от неуважение към съда.

Заместник-главен комисар Оливър Райт заяви: „След задълбочена оценка открихме разследване по сигнал за длъжностно престъпление.

Важно е да защитим почтеността и обективността на нашите действия, докато работим с партньорите ни за разследването на това предполагаемо правонарушение.

Разбираме значителния обществен интерес по този случай и ще предоставяме актуална информация в подходящото време.“

