България

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

19 февруари 2026, 11:59
Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца
Източник: БТА

К атастрофа с четирима пострадали, сред които две деца, е станала на пътя между Хаджидимово и Блатска, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Пострадали са 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, 2-годишно дете - с контузия на главата,17-годишно момиче - с контузия на главата, както и 57-годишен мъж, който е с фрактура на гръдната кост и счупени ребра. Произшествието е станало на 18 февруари около 14:40 часа.

По информация на полицията товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Гърмен, при движение с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение, за да избегне удар в паркирано вдясно на платното моторно превозно средство. Последвал е удар с насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 57-годишен мъж от село Беслен.

При инцидента са пострадали водачът на лекия автомобил и трима пътници в товарния автомобил – 17-годишно момиче, 2-годишно дете и 9-месечно бебе. На водача на товарния автомобил са извършени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели отрицателни резултати. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на миналата седмица мъж на 57 години от село Микрево загина при катастрофа край село Баничан, община Гоце Делчев.

Източник: Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова    
катастрофа благоевград пострадали деца
Последвайте ни
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

Трябва ли да сменим водомерите за студена вода до края на годината

pariteni.bg
Една по една марките на Stellantis обявяват завръщането на дизела

Една по една марките на Stellantis обявяват завръщането на дизела

carmarket.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 5 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 4 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 6 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 5 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 15 минути

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

България Преди 40 минути

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 51 минути

<p>Какво означава козелът на Калушев, открит в &quot;Петрохан&quot;</p>

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 1 час

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

,

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Любопитно Преди 1 час

Шеф Манчев тръгва на път, за да помогне на ресторанти в България и извън нея

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Росен Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Свят Преди 1 час

Желязков и единадесет министри от кабинета му се връщат в НС като народни представители

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Осъдиха бившия президент на Южна Корея на доживотен затвор

Свят Преди 1 час

Присъдата затваря глава от една от най-големите политически кризи в Южна Корея

<p>Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът &quot;Гюров&quot;&nbsp;положи клетва в НС</p>

Румен Радев отдаде почит на Васил Левски, кабинетът "Гюров" положи клетва в Народното събрание

България Преди 1 час

В деня на почит към Апостола на свободата Радев поднесе цветя пред паметника на Васил Левски в София и се поклони пред делото и саможертвата на националния герой

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

Йотова: Служебният кабинет не е мой избор и не нося отговорност за състава му

България Преди 1 час

„Аз посочих г-н Гюров за служебен министър-председател, оттам нататък той си проведе събеседването с всички хора, които днес видяхте. Спря се на тях, от своя страна те декларираха, че ще работят за интересите на България и днес, както видяхте, в пленарна зала той изложи 7 точки“, каза тя и увери, че стриктно ще следи за тяхното изпълнение.

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

България Преди 2 часа

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

След плана за примирие на Тръмп: „Хамас“ си върна контрола над Газа

Свят Преди 2 часа

„Хамас" си възвърна контрола над над 90% от районите, където присъства“, каза Мохамед Диаб, активист в Газа

<p>Израел: Тръмп се готви да удари Иран</p>

Западната преса: Тръмп вероятно ще удари Иран до седмици или дори до дни

Свят Преди 2 часа

Тръмп получи няколко доклада за военните възможности, ако реши да бъдат нанесени удари, всички с цел да се причинят максимални щети на режима в Иран

Gemini вече може да композира и музика

Gemini вече може да композира и музика

Технологии Преди 2 часа

Изкуственият интелект на Google има способността да създава песни със собствена композиция и текст. Поредна стъпка в насочването на AI към творчеството, вместо към по-тежката и рутинна работа. Но според някои това е пътят за постигането на тази цел

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

Мащабна акция в Стара планина: Издирват изчезнал турист под връх Голям Кадемлия

България Преди 2 часа

Екипи на ПСС към БЧК са на терен, след като сигналът е подаден от близък, а лошото време е забавило началото на операцията

,

Пеевски поздрави мюсюлманите по повод свещения месец Рамазан

България Преди 2 часа

В поздравлението си към мюсюлманите Пеевски пожелава здраве, мир и духовна сила във всяко семейство и всеки дом

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Карди Би маха важна част от тялото си след турнето

Edna.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Лудогорец: Трибуните и теренът са в отлично състояние

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет

Nova.bg