Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

К атастрофа с четирима пострадали, сред които две деца, е станала на пътя между Хаджидимово и Блатска, съобщиха от Областна дирекция на МВР – Благоевград.

Пострадали са 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, 2-годишно дете - с контузия на главата,17-годишно момиче - с контузия на главата, както и 57-годишен мъж, който е с фрактура на гръдната кост и счупени ребра. Произшествието е станало на 18 февруари около 14:40 часа.

По информация на полицията товарен автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Гърмен, при движение с несъобразена с пътните условия скорост е навлязъл в лентата за насрещно движение, за да избегне удар в паркирано вдясно на платното моторно превозно средство. Последвал е удар с насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 57-годишен мъж от село Беслен.

При инцидента са пострадали водачът на лекия автомобил и трима пътници в товарния автомобил – 17-годишно момиче, 2-годишно дете и 9-месечно бебе. На водача на товарния автомобил са извършени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отчели отрицателни резултати. По случая е образувано досъдебно производство.

В края на миналата седмица мъж на 57 години от село Микрево загина при катастрофа край село Баничан, община Гоце Делчев.