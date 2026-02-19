Ужас на столична спирка: Сириец съблече и нападна жена посред бял ден, влиза за 4 години в затвора

С офийският районен съд (СРС) наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири години на мъж на 37 години за това, че е извършил сексуално престъпление с цел да удовлетвори полово желание, без съвкупление. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура (СРП). Присъдата подлежи на обжалване.

Според доказателствата мъжът, който е сирийски гражданин, е извършил престъпните действия на 6 септември 2023 г. с жена на 49 години, на спирка на градски транспорт в София. Той я принудил към това със сила и я съблякъл, а след това взел 50 лв.

Осъденият следва да изтърпи ефективно при строг режим присъдата, допълниха от прокуратурата.

Преди няколко месеца, Софийският районен съд наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на 29-годишен мъж, който системно е следил жена в София, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата тогава.