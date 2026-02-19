България

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

19 февруари 2026, 11:20
Пламна петролен резервоар в Псковска област
Източник: БТА

Р усия днес съобщи, че през нощта е унищожила 113 украински дрона, като атаката е била насочена по-специално срещу петролна рафинерия в северозападната част на страната, където резервоар с петрол се е възпламенил, предаде Франс прес.

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева за слагане на край на близо четиригодишната война в Украйна.

Разговорите, които се състояха във вторник и сряда в Швейцария, бяха определени като „трудни“ от Москва и Киев и завършиха без съществен пробив.

През нощта на сряда срещу четвъртък руските сили "прехванаха и унищожиха 113 украински дрона“ съобщи руското Министерство на отбраната.

Една от атаките беше насочена срещу петролната рафинерия във Великие Луки в северозападната Псковска област. Тя е предизвикала "възпламеняване на петролен резервоар“, съобщи губернаторът Михаил Ведреников.

Според първите информации няма пострадали граждани или служители на рафинерията, се уточнява в изявлението на ведомството.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
