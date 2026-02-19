Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

С лед бурни първи дни на седмицата, в четвъртък най-сетне времето ще се успокои. В цялата България няма предупреждения за опасно време и картата на НИМХ е оцветена в зелено.

През нощта ще бъде ясно, а утре – с разкъсана висока облачност. Западният вятър до сутринта ще отслабне, в повечето места до тихо и на изолирани места в низините и котловините ще бъде с намалена видимост. През деня вятърът ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усилва. Минималните температури ще бъдат между -5° и 0°, по-ниски в местата със снежна покривка. Максимални температури – между 7° и 12°. В София минимална – около -4°, максимална – около 8°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, ще се повиши още, но в края на деня ще започне да се понижава.

В планините ще бъде с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който на местата разположени в близост до северните склонове ще се усилва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около -3°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максималните температури ще са 7°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за 19 февруари Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 18 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 45 мин. Луната в София изгрява в 8 ч. и 07 мин. и залязва в 20 ч. и 27 мин. Фаза на Луната: два дни след новолуние.

В петък вятърът от юг-югозапад ще се усили, в Източна България и районите, разположени близо до северните планински склонове ще бъде силен и поривист; с него ще се затопли още. След обяд вятърът в по-голямата част от страната ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. Ще започне бързо и чувствително застудяване. От запад на изток облачността ще се увеличи и на места ще има валежи от дъжд, в северните и планинските райони ще се примесва или ще преминава в сняг.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са с малък дненонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна и на места, главно в Южна България ще има слаби валежи от сняг или дъжд и сняг.