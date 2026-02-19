Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

На 19 февруари почитаме паметта на светите Архип, Филимон и Апфия. Имената на тези трима видни християни от първи век, живели в град Колоса, област Фригия, Мала Азия, се споменават с уважение от апостол Павел. В своето Послание до Филимон той ги нарича обични сътрудници и съратници в разпространяването на спасителното благовестие (т.е. учение на добрата вест за спасението) на Христос. Там апостолът говори и за „домашната църква“ на Филимон, което означава, че цялото му семейство заедно с прислугата били християни. А свети Архип после бил поставен за епископ на Колоса.

Апостол Павел, докато бил държан в окови в Рим, изпратил писмо до Филимон по повод покръстването на неговия избягал роб Онисим, в което му препоръчал да го приеме вече не като роб, а като брат в името на Христос (това означавало да го освободи от робство, което било право само на господаря на роба). Защото Филимон след покръстването си живеел като добър християнин. В неговия дом вярващите в Христос се събирали за молитва и извършвали богослужения. Апостол Павел му възложил да благовести Божието слово и Филимон усърдно изпълнявал тази заръка на своя учител и покръстител.

Апфия била съпруга на Филимон. И тя с готовност служела на Бог, като помагала на проповедниците на Божието слово: приемала ги в дома си, хранела ги, полагала грижи за тях, когато били болни, и във всичко се проявявала като вярна сътрудница на своя съпруг. Заедно с Архип и Филимон Апфия се удостоила с мъченическа смърт заради вярата в Христос.

По време на едно свое тържество езичниците в Колоса узнали, че всички християни са събрани на молитва в дома на Филимон. Тогава ги нападнали внезапно, разгонили богомолците, а Филимон, Архип и Апфия били отведени на съд пред областния управител, който ги предал на изтезания и накрая ги осъдил на смърт.

Народни поверия и обичаи

Според старите народни вярвания, днешният ден е ключов за разчитането на природата. Ако времето е тихо, можем да очакваме слънчева и мека пролет. Появи ли се обаче сутрешна мъгла, това е сигурен знак за предстоящи ветрове. Дъждовното време или кишата носят добри новини за бързо затопляне, макар и с риск от по-влажна и „кална“ пролет.

Денят е свързан със строго спазване на определени морални правила и суеверия:

Категорично не бива да се отказва помощ на човек в беда. Вярва се, че ако се отвърнете от молещия, късметът ще напусне дома ви. Не гледайте към небето: Старо поверие гласи, че в този ден не е на добро да се наблюдават звездите. За особено опасна се смята падащата звезда – според народа тя е предвестник на лош късмет за този, който я види.

За да бъде годината плодородна, домакините трябва да се съсредоточат върху дома и трапезата. Народната мъдрост гласи, че изобилието в къщата зависи от вкуса на ястията, приготвени днес. Централно място в традициите заема обредният хляб – той задължително се изпича и споделя с всички членове на семейството, за да бъде домът цял и богат.