Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

В одолази откриха нефтено петно с голям периметър в района на Маслен нос, където изчезна кораб с трима души. Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал. Към момента не може да се установи дали рибарите са на борда. По изчисления, ако корабът е потънал, то той се намира на 35-38 метра дълбочина, съобщава NOVA.

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Операцията по издирването се поднови тази сутрин. В нея се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“, фрегата „Дръзки“ и осем екипа доброволци, които правят обходи по крайбрежието между Созопол и Приморско. Използва се и дрон.

Сред доброволците е и единият син на капитана. Той заяви, че се надява 25-годишният му брат и баща му да са живи на спасителна лодка. През деня водолази откриха нефтено петно в района на изчезването.

Плавателният съд излязъл вчера на лов за калкан. По същото време вятърът бил със скорост около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите, започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, "Гранична полиция" и военни. В късните часове акцията беше прекратена заради настъпването на нощта.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент, екипажът е разполагал с достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни мореплавателят Здравко Василев.

И уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радарът е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

„Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че момчетата може да са навътре в морето. Призовавам служителите на „Морска администрация" да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Приятелите на капитана разказват, че е бил изключително опитен и се съмняват, че лошото време вчера е довело до изчезването на кораба.

„Сутринта преди това бяхме на кафе в Балчик и му се молих да не тръгват заради лошото време, но не ме послуша”, каза Красимир Борисов- роднина на капитана.

„В този район има много котви и вериги от стари кораби”, обясни Жулиен Георгиев- приятел на капитана.