България

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

19 февруари 2026, 12:58
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“
Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер
Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца

Марк Зукърбърг даде първи показания по дело срещу Meta за вреди върху деца
Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток

Актьорът Александър Сано стана жертва на двойна сметка за ток
Случаят

Случаят "Петрохан-Околчица": Разплита ли се мистерията след новите разкрития на властите
Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

В одолази откриха нефтено петно с голям периметър в района на Маслен нос, където изчезна  кораб с трима души. Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал. Към момента не може да се установи дали рибарите са на борда. По изчисления, ако корабът е потънал, то той се намира на  35-38 метра дълбочина, съобщава NOVA.

Изчезналият кораб край Маслен нос: В издирването се включват и доброволци

Операцията по издирването  се поднови тази сутрин. В нея се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“, фрегата „Дръзки“ и осем екипа доброволци, които правят обходи по крайбрежието между Созопол и Приморско. Използва се и дрон.

Сред доброволците е и единият син на капитана. Той заяви, че се надява 25-годишният му брат и баща му да са живи на спасителна лодка. През деня водолази откриха нефтено петно в района на изчезването.

Плавателният съд излязъл вчера на лов за калкан. По същото време вятърът бил със скорост около 20 метра в секунда, а морето - много бурно. След изчезването на сигнала от радарите, започна операция по издирването на моряците, с участието на спасителни екипи, "Гранична полиция" и военни. В късните часове акцията беше прекратена заради настъпването на нощта.

„Колегите са изключително притеснени от случилото се. Най-тревожното е времето, в което корабът е изчезнал – има разлика от 2–3 минути между данните от AIS предавателя и радарите. Всички се надяваме, че ако е имало инцидент, екипажът е разполагал с достатъчно време да реагира и да пусне спасителен плот. Такова бързо изчезване е необичайно”, обясни мореплавателят Здравко Василев.

И уточни, че радарите се следят от „Гранична полиция”, докато AIS радарът е нещо като комбиниран уред, който предава в реално време позицията на плавателния съд.

„Надявам се днес да има издирване по въздух, защото имаше силен вятър, което означава, че  момчетата може да са навътре в морето. Призовавам служителите на „Морска администрация" да пуснат сигнал за издирвани хора”, каза още Василев.

Кораб с трима души на борда изчезна в морето край Маслен нос

Приятелите на капитана разказват, че е бил изключително опитен и се съмняват, че лошото време вчера е довело до изчезването на кораба.

„Сутринта преди това бяхме на кафе в Балчик и му се молих да не тръгват заради лошото време, но не ме послуша”, каза Красимир Борисов- роднина на капитана.

„В този район има много котви и вериги от стари кораби”, обясни Жулиен Георгиев- приятел на капитана.

Източник: NOVA    
маслен нос кораб
Последвайте ни
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

Случайно забременяване при кучетата: Какво трябва да знаят стопаните

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Любопитно Преди 16 минути

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

,

Без слот за SIM карта, по-дълъг живот на батерията: Какво да очаквате от iPhone 18

Любопитно Преди 45 минути

Apple подготвя основна промяна за предстоящата си линия iPhone 18

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

България Преди 54 минути

Президентът Йотова носи отговорност за състава на служебния кабинет, заяви Деница Сачева

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция

Любопитно Преди 56 минути

Не пропускайте премиерния епизод утре вечер от 21:30 ч. по NOVA

<p>Ужас на столична спирка: Мъж съблече и нападна жена посред бял ден</p>

Ужас на столична спирка: Сириец съблече и нападна жена посред бял ден, влиза за 4 години в затвора

България Преди 57 минути

Софийският районен съд прати зад решетките 37-годишен сирийски гражданин за брутално нападение над 49-годишна жена. Осъденият използвал сила, за да я съблече на спирка на градския транспорт, след което я ограбил. Присъдата ще се търпи при строг режим

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

България Преди 1 час

Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

Земна и скална маса се срути във Велико Търново

България Преди 1 час

Временно е ограничено движението по път III-514 Камен – Горна Оряховица – Велико Търново в участъка от км 48 до км 49 в града

Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Свят Преди 1 час

Съдебната медицина в Ню Йорк сложи край на спекулациите за самоубийство на звездата от „Криминале“: Злополука с огнестрелно оръжие в дома му е причинила фаталната рана, довела до смъртта на актьора дни преди планирана операция

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 1 час

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

България Преди 1 час

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

<p>&bdquo;Кражба&ldquo; ли е новият план за възстановяване на Газа?</p>

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хамас“ нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

България Преди 1 час

Той е бил заседнал в пряспа, но е оцелял

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 1 час

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 2 часа

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

,

„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари

Любопитно Преди 2 часа

Шеф Манчев тръгва на път, за да помогне на ресторанти в България и извън нея

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Нестандартен ход на Цървена звезда ще пълни трибуните срещу Партизан

Gong.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Издирването продължава: Откриха нефтено петно край Маслен нос, където изчезна кораб

Nova.bg