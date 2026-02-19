"Помнете, че Путин е офицер от КГБ": Бивш лидер на Украйна се опасява, че Русия манипулира Зеленски

П ърво и най-важно - никога да не му се вярва.

И второ - разговори с руския лидер трябва да започват единствено от позиция на сила.

Порошенко се опасява, че тези принципи се пренебрегват в настоящите мирни преговори за войната на Русия, посредничени от САЩ, заяви той в интервю за POLITICO в Мюнхен. Порошенко, известен като "Шоколадовия крал" на Украйна, се ръководи от опита си с Минските споразумения от 2014 и 2015 г. Те бяха замислени да замразят конфликта в Донбас и бяха подписани от лидерите на Украйна, Русия, Франция, Германия и украинските сепаратисти, но нито едно от тях не проработи.

Острите му оценки за състоянието на преговорите идват в момент, когато руски и украински делегации се срещат в Женева с пратениците на САЩ Джаред Къшнър и Стив Уиткоф в поредния кръг досега неуспешни разговори за прекратяване на войната.

Порошенко, първият избран президент на Украйна след въстанието на Евромайдана през 2013–2014 г., което свали подкрепяния от Москва Виктор Янукович, е силно обезпокоен от посоката на тези мирни преговори.

Лидерът на партията "Европейска солидарност", основната опозиционна сила в Украйна, смята, че неговият ожесточен политически съперник, президентът Володимир Зеленски, е допуснал грешка, като се е включил в преговори, от които европейците са били изключени, и е трябвало да настоява за незабавно прекратяване на огъня.

"Въпреки катастрофата в Овалния кабинет през февруари преди година, той трябваше да се придържа към искането просто за прекратяване на огъня. Той не разбира Путин и не разбира Тръмп. А имаме и друг проблем, Тръмп не разбира Путин. Това е глобална трагедия, не само за Украйна", каза Порошенко.

"Тръмп смята, че Путин търгува с него и се опитва да издейства по-добри мирни условия. Това не е вярно. Путин не търгува. Той има съвсем различно разбиране. Путин иска да възстанови Съветския съюз. Путин иска да възстанови Руската империя. Нямам никакво съмнение в това. Путин мечтае за мястото си в историята. И няма значение каква е цената в човешки животи - руски и, разбира се, украински", добави той.

Порошенко не смята и че Путин е особено загрижен за придобиването на допълнителни територии в източна Украйна, които войските му не успяха да превземат и които Кремъл настоява Киев да отстъпи при всяко мирно споразумение.

По думите му Путин използва това искане, "за да се опита да дестабилизира вътрешнополитическата ситуация в Украйна" и да разруши единството на страната, тъй като всяка териториална отстъпка би трябвало да бъде одобрена чрез референдум, който би разделил украинците.

"Това е руският сценарий. Помнете, Путин е офицер от КГБ. Той е специалист в подобни неща", каза Порошенко.

Военно присъствие на терен

По време на предизборната кампания през 2019 г. Зеленски атакува Порошенко за подписването на неуспешните Мински споразумения, които бяха крайно непопулярни, а Русия не изпълни.

Порошенко защитава Минския процес. Той подчертава, че е направил малко отстъпки и далеч по-малко, отколкото е искал Путин.

"Но поне Минск ми спечели пет години, за да помогна за изграждането на украинската държава, църква и армия", каза той.

Според него именно тези пет години са изиграли решаваща роля за способността на Украйна да устои на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. и да избегне поражение.

Порошенко смята, че европейците трябва сами да се наложат в преговорите, откликвайки на призива на френския президент Еманюел Макрон континентът да участва пряко.

"Мисля, че ще се натрупа инерция в тази посока", каза той, но отбеляза, че това се нуждае от подкрепата на германския канцлер Фридрих Мерц.

"Европа има пълното право да бъде на масата, тъй като именно тя финансира Украйна сега. Но без Тръмп, без Америка, е невъзможно да се постигне мирно споразумение. Ролята на Съединените щати е важна, но и без Европа нищо не може да се случи. Те могат да играят ролята на доброто и лошото ченге", добави той.

Порошенко смята също, че Тръмп трябва да прекрачи една от своите "червени линии", за да гарантира сигурността на Украйна след войната.

"Това трябва да включва присъствие на войски на терен. Чии войски? Американски, защото без тях конфликтът ще се повтори", каза той.

Порошенко вярва, че Тръмп, който досега изключва изпращането на американски войски в Украйна, може да бъде убеден да промени позицията си.

По думите му през 2017 г., когато той е бил президент, а Тръмп в първия си мандат, двамата са обсъждали възможно американско участие в мироопазваща мисия на НАТО или ООН. Първоначално Тръмп е отхвърлил идеята.

"Той мрази НАТО. Мрази мироопазващите операции на ООН", каза Порошенко.

Но в хода на разговора, както разказва той, Тръмп започнал да обмисля възможността. Порошенко отбелязва, че Тръмп мисли за своето историческо наследство и иска да остане в историята като президент на мира.

"А Тръмп не може да осигури мирно споразумение без войски на терен", твърди Порошенко.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Национално единство

И Порошенко, и Зеленски са отседнали в един и същ хотел по време на Мюнхенската конференция по сигурността миналата седмица, но пътищата им не са се пресекли.

"Говорил съм с него само три пъти през последните седем години", каза Порошенко. Последният път е бил преди повече от година.

"Обсъждахме неговия т.нар. план за победа и му казах да не се тревожи, ще го подкрепим, защото той е върховният главнокомандващ. За съжаление това беше последният ни разговор", каза той.

Двамата политици изпитват дълбока взаимна неприязън и си разменяха остри нападки по време на кампанията през 2019 г. Въпреки това Зеленски спечели убедително изборите, след като заяви, че може да уреди конфликта с Русия чрез преки разговори с Путин и привлече младите избиратели чрез социалните мрежи.

По-късно украински прокурори, назначени от Зеленски, въвлякоха Порошенко в съдебни дела, повдигайки му тежки обвинения, включително държавна измяна, заговор и корупция. Порошенко твърди, че всички обвинения са скалъпени, и е уверен, че на 6 март Върховният съд ще ги обяви за незаконни и противоконституционни.

След серия от неотдавнашни корупционни скандали, довели до отстраняването на началника на кабинета на Зеленски, Андрий Ермак, и на фона на нарастващите критики за отстъпление от демократичните стандарти, украинската политика става все по-крехка, твърди той.

Сега Зеленски е изправен пред парламентарна криза, като повече от 20 депутати от неговата партия "Слуга на народа" са разследвани за вземане на подкупи, за да осигуряват гласове, нещо, което може да лиши президента от парламентарно мнозинство.

"Парламентът сега е в много дълбока криза", каза Порошенко.

"И заради това той няма да има друг избор, освен да състави правителство на националното единство. Не поставям никакви предварителни условия. Не ми трябва никакъв пост в правителството, но въпросът вече е дали Украйна ще оцелее, или не."