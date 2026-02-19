За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

Д о края на 2026 г. уредите за дялово разпределение на столичната "Топлофикация" задължително трябва да бъдат подменени с такива с дистанционно отчитане. Същото изискване важи и за водомерите за топла вода, съобщи Pariteni.bg.



Подмяната е за сметка на домакинствата. Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство.

Действително, директивата (ЕС) 2018/2002 казва, че устройства за измерване (топломери, водомери и др.), инсталирани след 25 октомври 2020 г., трябва да бъдат дистанционно четими. Крайният срок е 1 януари 2027 г., освен ако държавата докаже, че това не е икономически оправдано. Директивата е транспонирана в българското законодателство, но не казва изрично с какви средства да бъдат сменени водомерите и топломерите.



Една от ползите на новите уреди е, че ще отпадне необходимостта за осигуряване на достъп до имота за отчет, съответно ще се пести много време и най-важното, ще отпадне начисляването на максимална енергия при неосигурен достъп, с което, за съжаление, доста клиенти се сблъскват.



За водомерите за студена вода все още няма приети изисквания от Европейския съюз, които да задължават потребителите да ги подменят с дистанционни.

При смяната на топлинните уреди, която е задължителна, фирмите имат различни ценови предложения за своите клиенти.



Тези уреди са собственост на клиентите и в този смисъл подмяната е за тяхна сметка. Цената на един водомер с включен монтаж и пломбиране варира между 75 и 85 евро. На топломера между 200 и 240 евро, а цената на индивидуалните разпределители е между 28 и 34 евро.



Все още институциите не са наясно какви ще бъдат санкциите, ако потребителите не изпълнят наредбата.

Още преди време тогавашният омбудсман Диана Ковачева сезира енергийния министър Румен Радев заради множеството жалби и сигнали към институцията от граждани - битови клиенти на топлофикационните дружества, на които им се налага по силата на европейското и на българското законодателство да отделят голям финансов ресурс, за да си купят водомери и топломери с дистанционно отчитане.

„Разходите за замяна на топлинния разпределител само на един радиатор с нов уред с дистанционно отчитане са в размер над 50 лв. (в това число: стойност на уреда, доставка, монтаж, заснемане, програмиране, активиране на радиофункция, пломбиране), а за един водомер за топла вода с дистанционно отчитане най-често превишават 100 лв. Така за преоборудването на малко жилище с две отоплителни тела сумата надхвърля 200 лв.“, заяви тогава Диана Ковачева.

Затова тя настоя държавата спешно да изготви финансов инструмент за справедлива подкрепа на повече от 570 домакинства на централно топлоснабдяване, защото най-късно до 1 януари 2027 г. те трябва да поставят по-скъпите уреди за дистанционно отчитане на топлинна енергия.