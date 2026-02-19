Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

С метната палата е наложила глоби за над 420 хил. лева общо по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс през 2025 г. Одиторите са проверили поръчки и договори за тях за около 352 млн. лв. през миналата година. Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове.

Нередности при до 85% от обществени поръчки

Проверените процедури по Закона за обществените поръчки са 254 и са на стойност около 271 млн. лв, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица са 132 и са на стойност близо 11 млн. лв. Инспектирани са още и 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Бюджетната дисциплина куца, отчете Сметната палата

Съставени са 169 акта за установяване на административни нарушения по ЗОП на ръководители на централни ведомства, кметове или техни заместници и друг вид отговорни лица. Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения до нарушители.

От съставените актове по ЗОП, 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети, публични предприятия или оправомощени от тях лица, а 74 акта са на кметове на общини или оправомощени от тях лица.

Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.

Над 70% от обществените поръчки - с нарушения

За сравнение - през 2024 г. наложените глоби са на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. - 278 хил. лева.

Най-често срещаните нарушения на Закона за обществените поръчки, за които е образувано административнонаказателно производство, са свързани с:

· поставяне на условия, които необосновано ограничават или необосновано дават предимство при участие в обществената поръчка;

· одобрявани са показатели в методиките за оценка на офертите, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, както и не е представена достатъчно информация на участниците за правилата на оценяване;

· възложители не са приложили предвидения законов ред въпреки наличие на основание за това;

· разделяни са обществени поръчки на части, за да се приложи ред за възлагане за по-ниски стойности;

· избирани са неконкурентни процедури (договаряне без предварително обявление и пряко договаряне)

· не са изпращани в законовия срок документи и информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Съставени са актове и са наложени глоби и за нарушения по Изборния кодекс.

· Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 18 броя актове за установяване на административни нарушения през 2025 г. с наказателни постановления, предупреждения и др. (9 от които са съставени през предходната година, но срокът за произнасяне тече през 2025 г.).

· Наказателните постановления по тях са 15, има издадени и 10 предупреждения.

· Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.

· Нарушенията са за непредставена информация за Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата - за дарители и размера на направени дарения

· за имена на кандидати и на членове на инициативни комитети, които са предоставили средства, за размера на средствата

· декларации за произход на дарените средства и за произход на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, за социологически и на рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.

По Закона за политическите партии има съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и други.