България

Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс

Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове

19 февруари 2026, 12:16
Глоби за над 420 000 лв. наложи Сметната палата за нарушения при обществени поръчки и на Изборния кодекс
Източник: БГНЕС

С метната палата е наложила глоби за над 420 хил. лева общо по Закона за обществените поръчки и по Изборния кодекс през 2025 г. Одиторите са проверили поръчки и договори за тях за около 352 млн. лв. през миналата година. Съставени са 95 акта на ръководители на ведомства и 74 акта на кметове.

Нередности при до 85% от обществени поръчки

Проверените процедури по Закона за обществените поръчки са 254 и са на стойност около 271 млн. лв, а възлаганията чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица са 132 и са на стойност близо 11 млн. лв. Инспектирани са още и 214 договора на обща стойност близо 70 млн. лева, сключени след проведена процедура или след възлагания чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица.

Бюджетната дисциплина куца, отчете Сметната палата

Съставени са 169 акта за установяване на административни нарушения по ЗОП на ръководители на централни ведомства, кметове или техни заместници и друг вид отговорни лица. Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 139 от тях, като са издадени 71 наказателни постановления и 56 предупреждения до нарушители.

От съставените актове по ЗОП, 95 са на ръководители на централни ведомства, училища, университети, публични предприятия или оправомощени от тях лица, а 74 акта са на кметове на общини или оправомощени от тях лица.

Общата стойност на наложените глоби по ЗОП възлиза на над 376 хиляди лева.

Над 70% от обществените поръчки - с нарушения

За сравнение - през 2024 г. наложените глоби са на стойност около 300 хил. лева, а през 2023 г. - 278 хил. лева.

Най-често срещаните нарушения на Закона за обществените поръчки, за които е образувано административнонаказателно производство, са свързани с:

· поставяне на условия, които необосновано ограничават или необосновано дават предимство при участие в обществената поръчка;

· одобрявани са показатели в методиките за оценка на офертите, които не позволяват обективно да се сравнят предложенията на участниците, както и не е представена достатъчно информация на участниците за правилата на оценяване;

· възложители не са приложили предвидения законов ред въпреки наличие на основание за това;

· разделяни са обществени поръчки на части, за да се приложи ред за възлагане за по-ниски стойности;

· избирани са неконкурентни процедури (договаряне без предварително обявление и пряко договаряне) 

· не са изпращани в законовия срок документи и информация, подлежаща публикуване в Регистъра на обществените поръчки.

Сметната палата с рекорден брой препоръки на ведомства и общини през 2025 г.

Съставени са актове и са наложени глоби и за нарушения по Изборния кодекс.

· Председателят на Сметната палата се е произнесъл по 18 броя актове за установяване на административни нарушения през 2025 г. с наказателни постановления, предупреждения и др. (9 от които са съставени през предходната година, но срокът за произнасяне тече през 2025 г.).

· Наказателните постановления по тях са 15, има издадени и 10 предупреждения.

· Наложени са общо 45 хиляди лева глоби на лицата, представляващи партиите, коалициите и инициативните комитети.

· Нарушенията са за непредставена информация за Единния регистър по Изборния кодекс към Сметната палата - за дарители и размера на направени дарения

·  за имена на кандидати и на членове на инициативни комитети, които са предоставили средства, за размера на средствата

· декларации за произход на дарените средства и за произход на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, за социологически и на рекламни агенции, с които участниците в изборите работят.

По Закона за политическите партии има съставени 2 акта за установени административни нарушения – за непредставен пред Сметната палата финансов отчет и декларации, както и за това, че не е създаден и воден публичен регистър за дарения, имоти, сделки и други.

Източник: Сметна палата    
Последвайте ни
Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Арестуваха бившия принц Андрю на 66-ия му рожден ден

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Ясно е кой ще е началник на кабинета на служебния премиер Андрей Гюров

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Седем американски самолета-цистерни са базирани временно на летище София

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Колко породи кучета има в света?

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“
Ексклузивно

19 февруари: Сянката на 9066 – когато САЩ станаха „лошите“

Преди 6 часа
Ексклузивно

"Ще има сериозни последици": Русия с остро предупреждение към САЩ

Преди 5 часа
Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване
Ексклузивно

Слънце в четвъртък, после идва рязко застудяване

Преди 7 часа
<p>Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите</p>
Ексклузивно

Днес почитаме трима светци, не гледайте към звездите

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Как науката обяснява любовта от пръв поглед?

Любопитно Преди 16 минути

Невронауката показва, че силното привличане може да възникне за секунди чрез химични реакции в мозъка, но експертите подчертават, че любовта от пръв поглед не гарантира трайна връзка и има нужда от време и опознаване

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

България Преди 25 минути

Смята се че плавателният съд най-вероятно е потънал

Кучешки разкош/Котешко великолепие: За негово добро/За мое удобство

Кучешки разкош/Котешко великолепие: За негово добро/За мое удобство

Малките неща Преди 48 минути

Между безусловната обич и егоизма: Милена Златкова анализира трите „ябълки на раздора“ в отглеждането на домашни любимци. Къде е границата между грижата и комфорта ни, когато решаваме съдбата на съществата, които ни дават сърцето си?

<p>&quot;Помнете, че Путин е офицер от КГБ&quot;: &quot;Шоколадовият крал&quot;&nbsp;се опасява, че Русия манипулира Зеленски</p>

"Помнете, че Путин е офицер от КГБ": Бивш лидер на Украйна се опасява, че Русия манипулира Зеленски

Свят Преди 51 минути

Украинският президент (2007 - 2012 г.) настоява за преговори само от позиция на сила и призовава за американско военно присъствие като гаранция за траен мир.

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

ГЕРБ-СДС с критики към Йотова и Гюров: Правителството тръгва с фалстарт

България Преди 54 минути

Президентът Йотова носи отговорност за състава на служебния кабинет, заяви Деница Сачева

<p>Ужас на столична спирка: Мъж съблече и нападна жена посред бял ден</p>

Ужас на столична спирка: Сириец съблече и нападна жена посред бял ден, влиза за 4 години в затвора

България Преди 57 минути

Софийският районен съд прати зад решетките 37-годишен сирийски гражданин за брутално нападение над 49-годишна жена. Осъденият използвал сила, за да я съблече на спирка на градския транспорт, след което я ограбил. Присъдата ще се търпи при строг режим

Питър Грийн

Разкриха причината за смъртта на актьора от „Криминале“ и „Маската“ Питър Грийн

Свят Преди 1 час

Съдебната медицина в Ню Йорк сложи край на спекулациите за самоубийство на звездата от „Криминале“: Злополука с огнестрелно оръжие в дома му е причинила фаталната рана, довела до смъртта на актьора дни преди планирана операция

<p>Бебе и малко дете пострадаха при тежка катастрофа край Благоевград</p>

Тежка катастрофа в Благоевградско, четирима са пострадали, сред които деца

България Преди 1 час

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

За сметка на домакинствата: Задължителна смяна на топломерите до края на 2026 г.

България Преди 1 час

Крайният срок за подмяна е залегнал както в европейското, така и в националното законодателство

<p>&bdquo;Кражба&ldquo; ли е новият план за възстановяване на Газа?</p>

Постижима цел ли е възстановяването на Газа

Свят Преди 1 час

Конфликтът между Израел и „Хамас“ нанесе огромни щети на ивицата Газа, а възстановяването на региона ще бъде изключително сложна задача, коментират експерти

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

Намериха туриста, изгубил се в Стара планина

България Преди 1 час

Той е бил заседнал в пряспа, но е оцелял

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

Спешна въздушна операция за спасяването на двама тежко пострадали при пожар

България Преди 1 час

Два медицински хеликоптера транспортират по спешност в Пловдив ранените при мощната експлозия на газова бутилка. Лекарите в УМБАЛ „Св. Георги“ се борят за живота им след тежки изгаряния

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

Андрей Гюров е депозирал оставката си в НС като подуправител на БНБ

България Преди 1 час

<p>Какво означава козелът на Калушев, открит в &quot;Петрохан&quot;</p>

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

България Преди 1 час

Разследването на шестте трупа под Петрохан стигна до зловещ прелом: откритата в хижата рисунка на козел разкрива идеологията на Ивайло Калушев – смъртоносен коктейл от тибетски мистицизъм и сатанински кодекс за безмилостно унищожение на противника

Пламна петролен резервоар в Псковска област

Пламна петролен резервоар в Псковска област

България Преди 2 часа

Съобщението на руските власти идва ден след края на преговорите между Москва и Киев с посредничеството на Вашингтон в Женева

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Михаела Маринова коментира защо се облича по-провокативно: “Винаги рокендролът е съществувал в мен” (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Мъжко или женско куче – кой е правилният избор за вас?

dogsandcats.bg

От котенце до възрастна котка - кога котките достигат зрялост?

dogsandcats.bg
1

Кой е най-високият водопад в Родопите?

sinoptik.bg
1

Зимно време: сняг, леден вятър и студ

sinoptik.bg

Стилиян Стоянов за „Брънч за начинаещи“: Това е забавен филм, който боли на точното място

Edna.bg

Михаела Маринова: Готова съм да стана майка

Edna.bg

Нестандартен ход на Цървена звезда ще пълни трибуните срещу Партизан

Gong.bg

Раздяла в ЦСКА 1948

Gong.bg

Взрив на газова бутилка в Сливенско, двама души са с тежки изгаряния (ВИДЕО)

Nova.bg

Издирването продължава: Откриха нефтено петно край Маслен нос, където изчезна кораб

Nova.bg