Полуголи, без очи и радиоактивни: Мистерията на мъртъвците от прохода Дятлов

Г рупа млади туристи загиват при мистериозни обстоятелства по време на преход през Уралските планини. Водач на групата е 23-годишният Игор Алексеевич Дятлов. Той трябва да отведе останалите девет опитни туристи към връх Отортен в планината Северен Урал на Съветска Русия.

Преди да се отправи към експедицията Дятлов се уговаря със своя спортен клуб, че ще изпрати телеграма веднага щом се завърне от пътуването. Това съобщение никога не е било изпратено. Ужасяваща смърт застига цялата група алпинисти.

Телата им са открити през следващите седмици. Те са полуголи, макар температурите по това време на годината да падат под -25 градуса. По труповете има странни и ужасяващи наранявания. На двама им липсвали очите, а на един от членовете на групата-езикът. Всички те имали травми, съответстващи на удар от катастрофа, станала с превишена скорост. Необяснимо е как тя би могла да се случи високо в планината. Загадката се заплита още повече от откритата радиация по дрехите на част от групата.

Началото на историята

На поход в края на януари 1959 година тръгват осем мъже и две жени. Повечето студенти на Уралския политехнически институт. Целта на 14-дневната експедиция е да се достигне до връх Отортен на 1182 м. височина, на около 20 км северно от мястото на инцидента. Този маршрут през този сезон е оценен като III категория, което значи най-трудният и опасен.

Името експедицията си получава от ръководителя на групата Игор Дятлов. На поход освен него тръгват още Юрий Дорошенко, Людмила Дубинина, Александър Колеватов, Зинаида Колмогорова, Юрий Кривонищенко, Рустем Слободин, Николай-Тибо Бриньол, Семьон Золотарьов и Юрий Юдин. Заради заболяване, последният се отказва от похода на 28 януари. Това е причината той да е единственият оцелял от групата.

Деветимата млади, но опитни планинари, са в района на Урал, хребета Холатчахъл в северната част на Свердловска област, когато в ранната утрин на 1-ви срещу 2-ри февруари се случва нещо, което погубва живота им.

Стартът на пътуването

На 25 януари групата пристига с влак в Ивдел. Това е град в северната провинция на Свердловска област. Алпинистите се придвижват с камион до Вижай. Това е последното населено място на север. Алпинистите започват прехода си към Отортен на 27 януари. На следващия ден един от членовете на групата Юрий Юдин се разболява и е принуден да се върне.

Дневници и камери, намерени около последния лагер на групата позволяват да се проследи маршрутът на младежите до последния ден преди инцидента. Според документираното походът започва на 1 февруари. Групата изминава само 4 километра този ден. Около 17,00 часа е създадена лагерна база на 16 километра от крайната дестинация. Алпинистите вечерят около 18-19,00 часа, след което един или двама от групата излизат навън, за да се облекчат. Това са Семьон Золотарьов и Николай-Тибо Бриньол. Тогава нещо се обърква катастрофално.

"Изтощени сме, но започваме да се подготвяме за нощта"

„Постепенно напускаме долината Ауспия, тя е нагоре през целия път, но върви доста гладко. Тънка брезова горичка се замества от ели. Краят на гората наближава. Вятърът е западен, топъл, пронизващ със скорост, близка до течението на самолет при излитане. Открити пространства... Почти 4 часа е, трябва да започна да търся къде да опъна палатката. Тръгваме на юг в долината Ауспия. Изглежда това място е с най-дълбок сняг. Вятърът е слаб, снегът е с дебелина 1,22 м. Изтощени сме, но започваме да се подготвяме за нощта. Дървата за огрев са оскъдни, предимно влажни ели. Изграждаме лагерния огън върху трупите. Твърде уморени сме, за да копаем огнище. Приятно и топло. Не мога да си представя такъв комфорт на билото с виещ вятър навън, на стотици километри от човешките селища”. Това са последните думи, написани в дневника на експедицията.

Водачът на групата има уговорка, че ще изпрати телеграма до спортния си клуб веднага, след като всички се върнат във Вижай. Очаквало се това да се случи не по-късно от 12 февруари. Дятлов все пак предупредил, че преходът може да се окаже и по-дълъг, затова няма незабавна реакция, след като групата не се връща в уговорената дата. Закъснения от няколко дни са често срещани при такива експедиции. На 20 февруари роднини на изчезналите настояват за спасителна операция. Тогава ръководителят на Уралския институт изпраща първите спасителни групи, състоящи се от студенти и преподаватели доброволци. По-късно в издирването се намесва армията и полицията. Включени са самолети и хеликоптери, които облитат предполагаемия район на изчезването.

Издирването дава резултат

Едва на 26 февруари студентът Михаил Шаравин, част от спасителния отряд, открива палатката на планинарите. В нея са намерени зарязани топли дрехи, завивки, инструменти, храна и водa, пише abc.net.

„Палатката беше наполовина съборена и покрита със сняг. Вътре бяха оставени всички вещи и обувки на групата. Разследващите казаха, че палатката е била разрязана отвътре, а алпинистите били по чорапи или боси. Открити са следи от бягащи хора, отиващи към близката гора”, казва състудентът.

В началото на гората, под голям кедър, спасителите откриват останки от огън, а край него първите две тела на издирваните туристи. Това са Юрий Кривонищенко и Юрий Дорошенко. И двамата са боси и полуголи, само по бельо. Клоните на дървото, под което са телата, са счупени до пет метра височина. Позицията на останките показва, че и двамата са преместени след смъртта си.

На 27 февруари между кедъра и палатката спасителите откриват Игор Дятлов и Зинаида Коломогорова. Шест дни по-късно, на 5 март, е намерено и тялото на Рустем Слободин. Трупът му е открит на 480 метра от кедъра. И тримата изглежда, че са починали в пози, които предполагат, че са се опитвали да се върнат в палатката. Медицинският преглед не е открил наранявания, които да доведат до смъртта им. Заключенията на съдебния медик е, че те са издъхнали от хипотермия. Слободин има малка пукнатина в черепа, но тя не се смята за смъртоносна, сочи още докладът от аутопсията.

Издирването на останалите четирима туристи отнема повече от два месеца. Те са открити на 5 май, затрупани под четири метра сняг в дере, на около 50 метра навътре в гората от кедровото дърво. Последните четири трупа, за разлика от първите, са добре облечени. Разследващите имат хипотеза, че тези, които са умрели първи са били съблечени от останалите, за да се стоплят. Тибо-Бриньол е с кожено палто и шапка, принадлежали на Дубинина, а самата Дубинина с кафяв пуловер, собственост на Кривонищенко. Золотарьов пък с шапката на Доршенко, а Колеватов пък е с неговия гащеризон.

Новите открития променят теорията

Огледът на четирите тела открити през май променя хода на цялото разследване. Трима от тях имат фатални наранявания. Тибо-Бриньол има тежка черепно-мозъчна травма, Дубинина и Золотарьов са с големи фрактури на гръдния кош. Според д-р Борис Возрожденни травмите са такива, каквито биха се получили при автомобилна катастрофа. Телата нямат външни наранявания, сякаш са осакатени от силен натиск.

Разследващите стигат до извода, че групата вероятно е осъзнавала заплахата за живота си е и е направила всичко възможно, за да се съхрани. Те са успели да изкопаят леговище в снега и са го постлали с клони, за да се стоплят. Нещата стават още по странни поради факта, че телата им са открити на метри от импровизираното им убежище.

Какво е накарало деветимата алпинисти да избягат в тъмното, оставяйки топлите си дрехи и вещи. Отговор трябвало да даде започналото разследване, но се оказва, че въпросите стават още повече, а логично обяснение все още нямало.

Един от най-странните факти по случая е, че на Дубинина ѝ липсвал езикът, а на други двама-очите.

Още по-притеснителен бил фактът, че по останките са открити следи от радиация. Тъй като стойностите били „леко завишени” те не довели до по-нататъшно изследване, сочат документите от разследването.

Няколко месеца след като са открити останките, Съветският съюз обявява, че туристите са били убити от „непреодолима природна сила”. Разследването е закрито и обявено за строго секретно, подобно на всички вътрешни дела по това време. Това обаче не пречи трагедията да се превърне в една от най-горещо обсъжданите мистерии.

Версиите за смъртта

Българката Теодора Хаджийска, която в момента живее в Австрия, е създала един от най-големите англоезични сайтове, посветен на мистерията dyatlovpass.com. Тя си сътрудничи с ядрения физик Игор Павлов и двамата издават книга, озаглавена „1079”. Тя е посветена на мистериозната смърт на алпинистите. Според Теодора причината за деветимата мъртви планинари са взривове заради извършвани в прохода по това време геоложки работи. Заради тях върху палатката може да е паднало дърво и да е подплашила туристите. Тя твърди, че самата палатка е била поставена първоначално на друго място, но е преместена на самия проход заради инсценировка.

Двама учени в Швейцария Йохан Гауме и Александър Пурзин пък имат друга теория. Според тях трагедията е предизвикана от лавинна плоча, която е рядък вид смъртоносно свлачище, срещащо се при склонове с малък наклон. Те за първи път публикуват своята теория през 2021 г. Скептици яростно се борят срещу това твърдение. Затова двамата учени отиват на място, което към днешна дата е кръстено проход Дятлов, по името на загиналия водач на групата. Там учените опитват да докажат своята теория. Оцеляват при условия, подобни на тези през нощта на инцидента. Те успяват да направят и първото видео доказателство за наскоро паднала такава лавинна плоча, пише New York Times.

Въпреки убедителните доказателства, тази теория има доста скептици. Въпреки че лавините отдавна се обсъждат като причина за смъртта на групата, то се сочат наранявания по телата, които не отговарят на такива, които биха получили при лавинна травма, а плиткият склон, където са открити телата, липсват следи от снежни пързалки.

Среща с Йети и НЛО

Някои от по-странните идеи се базират на това, че групата е отвлечена от извънземни, или атакувани от митичния Йети. Други път твърдят, че колебания в гравитацията са довели до смъртта им.

Зловещият вид на труповете приписва смъртта им на паника, предизвикана от инфразвук, животни, местни племена, романтичен спор, тайни дейности на КГБ или ЦРУ, балистични ракети или тестове на ядрени оръжия.

Дори най-реалистичните теории просто не успяват да отговорят на наличните доказателства.

Руската разследваща журналистка Светлана Ос пише в книгата си „Не отивайте там”, че според нея местни ловци са убили туристите, докато са били дрогирани.

Руски новинарски канал пък лансира теорията, че не всичко е било наред в групата. Може би един от алпинистите се е е обърнал срещу останалите в пристъп на ярост.

Съдебният лекар казва, обаче че никое човешко същество не би могло да притежава силата, за да нанесе щетите, които е открил върху телата им.

Надежда в новите технологии

Тези теории са изпълнили книги, документални филми телевизионни предавания, черпейки невероятни подробности от архивни документи и снимки за случилото се с Игор Дятлов и неговата група през 1959 г.

Разследването поставя повече въпроси, отколкото дава отговори. 64 години след трагедията с девет трупа, все още не е успял да защити своята теория и да разгадае мистерията на „Мъртъвците от прохода Дятлов”. В съвременния свят на високи технологии може би загадката предстои да бъде разрешена.

