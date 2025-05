Русия се похвали с нов успех в Сумска област

Р усия днес обяви, че е превзела още една село в украинската Сумска област, където Киев се опасява от пълномащабна руска офанзива и нареди нова евакуация, предаде Франс прес.

Въпреки активизирането на дипломатическите контакти за намиране на изход от войната, боевете в Украйна продължават да се ожесточават.

Руското Министерство на отбраната обяви в изявление, че руските сили са превзели село Водолаги в Сумска област, близо до руската граница, както и село Новопол, във Волновахски район, в източната част на Донецка област.

По-голямата част от боевете са съсредоточени в Източна Украйна, но Киев се опасява от нова руска офанзива в Сумска област.

Една мащабна руска офанзива би представлявала голямо предизвикателство за украинската армия, която е по-слабо екипирана и вече изпитва трудности на фронтовата линия, посочва АФП.

1/2

The Russians have advanced in the area around Oleksandria north of Myropylya in Sumy oblast, DeepState reports.



That is where most of the ten Russian POWs we showed today come from.