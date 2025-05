Нов щам на COVID-19 в Китай: Симптомите, за които трябва да следите

Н ов щам на COVID-19 се разпространява в Китай, случаи са докладвани и в някои области на САЩ, съобщава Newsweek .

(Във видеото: Новите предизвикателства в здравеопазването: СЗО предупреждава, че нова пандемия е неизбежна)

Новият щам, известен като COVID-19 NB 1.8.1, е открит за първи път в Китай през януари тази година, а на 23 май Световната здравна организация (СЗО) го класифицира като вариант „под наблюдение“, тъй като се увеличава в световен мащаб.

Промениха ли се симптомите на COVID-19?

Сега щамът е регистриран в САЩ, като е пристигнал с чуждестранни пътници в Калифорния, Ню Йорк, Вирджиния и Вашингтон; според New York Post други случаи са регистрирани на Хаваите, в Охайо и Роуд Айлънд.

Експертът по инфекциозни болести и главен изпълнителен директор на Wellness and Equity Alliance, д-р Тайлър Б. Евънс, обяснява пред Newsweek: „На този етап няма нужда от паника, но продължаващата бдителност е от решаващо значение".

При COVID-19 симптомите са разместени

„Вирусите се адаптират. Това е тяхната работа. Нашата е да останем подготвени. Най-добрата защита остава актуалната ваксинация, изследването при симптоми, носенето на маски в претъпкани закрити помещения и оставането вкъщи, когато сме болни.“, допълва Евънс.

Евънс, автор на предстоящата книга „Пандемии, бедност и политика“ (Decoding the Social and Political Drivers of Pandemics from Plague to COVID-19), заяви, че новият щам „се наблюдава като част от развиващата се линия Omicron“.

Що се отнася до симптомите на новия щам NB.1.8.1 COVID-19, той каза, че „няма ясни доказателства, че този подвариант има драматично различни симптоми от другите скорошни щамове".

Болният от грип заразява в радиус от 2 метра 🤧

„Все още се наблюдават общи показатели като възпалено гърло, запушен нос, умора и кашлица. В някои случаи, особено сред неваксинирани или имунокомпрометирани лица, симптомите могат да ескалират до по-тежки респираторни смущения.“

Според Център за контрол и превенция на заболяванията следните симптоми са характерни за COVID-19 като цяло:

Треска или втрисане

Кашлица

Задух

Болки в гърлото

Запушване, хрема

Нова загуба на вкус или мирис

Умора

Болки в мускулите или тялото

Главоболие

Гадене или повръщане

Диария

От центъра обаче предупреждават, че този списък не включва всички възможни симптоми и че симптомите могат да се променят при нови варианти. От там заявиха, че списъкът ще продължи да се актуализира, когато научат повече за евентуални нови щамове или симптоми.

Д-р Евънс заяви пред Newsweek: „Ако вие или ваш близък изпитвате затруднено дишане, болка в гърдите или синкави устни или лице, незабавно се свържете с вашия лекар или се обадете на номера за Спешна помощ. Ранната намеса може да спаси човешки живот".

Пет години след COVID-19: Какво научихме и какво ни очаква?

„Насоките за общественото здраве не са се променили, но вниманието ни към тях трябва да остане изострено“, каза той. „Доверете се на науката. Вслушвайте се в експертите. И преди всичко, бъдете информирани и се грижете един за друг.“, допълва Евънс.

СЗО заявява, че одобрените понастоящем ваксини COVID-19 се очаква да останат ефективни срещу варианта NB 1.8.1 и настоящите данни не показват, че той води до по-тежко заболяване в сравнение с другите циркулиращи варианти.

COVID-19 е заболяване, причинено от коронавирус SARS-CoV-2. За първи път е идентифициран в края на 2019 г. в Ухан, Китай, и бързо се разпространи по целия свят, превръщайки се в пандемия, обявена от Световната здравна организация (СЗО) през март 2020 г. Вирусът причини безпрецедентни здравни, икономически и социални сътресения в световен мащаб. От началото на пандемията са се появили множество варианти на SARS-CoV-2, някои от които са предизвикали особена загриженост поради повишената си преносимост, вирулентност или способност да заобикалят имунната защита, осигурена от ваксините или предишна инфекция. СЗО продължава да следи и оценява тези варианти, като ги класифицира като "варианти, будещи безпокойство" или "варианти под наблюдение", в зависимост от риска, който представляват за общественото здраве.