Самолет се вряза в къща в Германия - има двама загинали

М алък самолет се разби в западната част на Германия, като загинаха двама души, включително и пилотът на самолета, 71-годишна жена, предаде АФП.

Втори, неидентифициран човек също е загинал в инцидента, след като самолетът се разби в къща в град Клайненбройх, близо до Дюселдорф.

При катастрофата покривът на сградата е сериозно повреден и част от нея е избухнала в пламъци, съобщи полицията.

Small plane crashes into terrace of house in Germany, two deadhttps://t.co/iXNYwSznvd