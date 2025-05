"Хамас" върна отговор на американското предложение за примирие

П алестинската групировка "Хамас", заяви, че е върнала отговор на специалния американски пратеник Стив Уиткоф на предложението му за примирие с Израел, предаде Ройтерс.

“Хамас“ се съгласи да освободи 10 живи заложници и да върне телата на 18 починали в замяна на освобождаването на палестински затворници от Израел, както е предвидено в предложението.

"Днес "Хамас" предаде на посредниците отговора си на последното предложение на Уиткоф. В рамките на бъдещото споразумение сме готови да освободим 10 живи заложници и да предадем телата на 18 загинали в замяна на пускането от затвора (в Израел) на договорен брой палестински затворници", се уточнява в изявление на групировката.

Hamas submits its response to US ceasefire proposal, aiming for a permanent truce, full Israeli withdrawal from Gaza, and sustained aid flow, in exchange for the release of Israeli captives and bodies for Palestinian prisoners



Follow our live coverage👇https://t.co/uYVsLByjw6 pic.twitter.com/SXZ7phfqrq — TRT World (@trtworld) May 31, 2025

Палестинските власти заявиха, че най-малко 60 души са били убити в ивицата Газа през последните 24 часа при израелски въздушни удари.

Министерството на здравеопазването, контролирано от "Хамас", съобщи, че през същия период 284 човека са били ранени, като не направи разграничение между бойци и цивилни.

Информацията не може да бъде проверена по независими източници.

Според Министерството данните не включват жертвите, регистрирани в болниците в северната част на ивицата, където достъпът остава ограничен поради продължаващите бойни действия.

Израелската армия засега не е коментирала.

At least 60 people have been killed in the Gaza Strip over the past 24 hours as a result of Israeli airstrikes, Palestinian reports have saidhttps://t.co/Kf8cGuGdUV — dpa news agency (@dpa_intl) May 31, 2025

По-рано днес палестинци в ивицата Газа блокираха и разтовариха десетки камиони с хуманитарна помощ, съобщи Световната програма по прехраната (СПП) към ООН.

Агенцията уточни, че 77 камиона, основно с брашно, са били разграбени от гладни хора още преди да достигнат предназначените райони.

Населението е изправено на ръба на глада заради израелската блокада, продължаваща близо три месеца. Макар че напоследък помощта е частично достъпна, според хуманитарните организации количествата са крайно недостатъчни.

Hungry Palestinians in Gaza block and offload dozens of UN food trucks



🔴 Follow us for 24/7 world news. https://t.co/3APSaWFaFU



The U.N. food agency says Palestinians in the Gaza Strip have blocked and offloaded dozens of food trucks as desperation mo… https://t.co/9nLqqouTxQ pic.twitter.com/y8UraKeGmh — News Hub (@NewsHubGlobe) May 31, 2025

Междувременно делегация от арабски министри, която трябваше утре да посети окупирания Западен бряг, осъди днес наложената от Израел забрана да влязат в палестинската територия.

В съвместно изявление министрите осъдиха "решението на Израел да забрани на делегацията да посети Рамала и да се срещне с палестинския президент Махмуд Абас", заяви Министерството на външните работи на Йордания.

Делегацията е оглавявана от саудитския външен министър Фейсал бин Фархан Ал Сауд и включва колегите му от Йордания, Бахрейн, Египет, както и генералния секретар на Арабската лига Ахмед Абул Гаит.

Групата реши да отложи посещението си в Рамала, тъй като Израел "отказа да ѝ позволи да влезе в окупирания Западен бряг по въздух". Делегацията заяви, че това решение е "явно нарушение на задълженията на Израел като окупационна сила" и отразява "незачитане на международното право" от страна на еврейската държава.

Министрите осъдиха "продължаването на незаконните политики, целящи обсаждането на палестинския народ и неговото легитимно ръководство, запазване на окупацията и подкопаване на шансовете за постигане на справедлив и всеобхватен мир".

Израелските власти преди това съобщиха, че "няма да окажат съдействие" за посещението.

"Палестинската власт, която до този ден отказва да осъди клането от 7 октомври, възнамерява да бъде домакин на провокативна среща на арабските външни министри в Рамала, за да обсъдят насърчаването на създаването на палестинска държава", посочиха те.

"Подобна държава несъмнено ще стане терористична държава в сърцето на земите на Израел. Израел няма да съдейства на такива инициативи, целящи да му навредят и подкопаващи неговата сигурност", добавиха израелските власти.

