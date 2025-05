Мерц ще се срещне в четвъртък с Тръмп във Вашингтон

Н овият германски канцлер Фридрих Мерц ще се срещне в четвъртък с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във Вашингтон, съобщи говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА.

"Това е първото посещение на канцлера в САЩ от встъпването му в длъжност, както и първата му лична среща с американския президент", каза Корнелиус.

